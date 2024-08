US Open 2024: Nardi out, cede in tre lottati set a Bautista Agut

Ancora rinviato dopo tre tentativi il debutto vittorioso in uno Slam. Luca Nardi cede in tre set contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut giocando praticamente alla pari, ma mancando nei momenti importanti della partita (7-5 7-6 7-6 lo score). Attuale 67 del ranking, 36 anni, un passato da numero 9 del ranking ed una semifinale a Wimbledon traguardi raggiunti entrambi nel 2019, Bautista è l’avversario che tutti vorrebbero evitare. Undici titoli ATP, una finale al Masters 1000 di Shangai è un lottatore nato. Uno di quelli che non mollano mai qualsiasi sia il punteggio. Contro di lui ogni punto va lottato e sudato fino allo sfinimento. Un giocatore che difficilmente ti regala qualcosa. Forse il peggior avversario per Luca che viene da un problema fisico che l’ha costretto al ritiro a Washington contro l’americano Mitchell Krueger e non gli ha permesso di giocare tornei di preparazione all’ultimo Major della stagione 2024. Questo era il suo terzo Slam in carriera e dopo le sconfitte contro Muller a Parigi e Etcheverry sull’erba londinese, la prima vittoria in un torneo del Grande Slam è ancora rinviata. Purtroppo il pesarese attuale n.92 rischia anche di uscire dalla Top-100 e di dover ripartire dai Challenger e dalle qualificazioni anche negli ATP 250.

E’ stato un match lottato con Nardi che ha servito due volte per il set (servizio perso entrambe le volte), ma dove la capacità di giocare bene i punti importanti ha avuto un ruolo decisivo. Forse l’esperienza, forse la fiducia nel proprio tennis, ma oggi è stato sempre lo spagnolo a comandare il gioco. Nardi ha tenuto grazie al servizio, ma negli scambi da fondo era sempre Bautista che impostava la direzione del gioco. L’impressione è stata che a Nardi manchi uno schema di gioco che non sia scambiare da fondo. Un colpo killer, una discesa a rete, un back, una smorzata ogni tanto. Qualcosa che possa spezzare il ritmo e destabilizzare l’avversario. Una lacuna che sembrava migliorata nel periodo, purtroppo breve passato da Garimberti, ma che è ritornata prepotente nella partita odierna. L’azzurro giocava i primi scambi alla pari, ma poi come il punto si prolungava perdeva piano piano terreno rispetto allo spagnolo. Classe 2003 Luca ha ancora tempo, per migliorare, ma rischia di vedere e vede già i suoi coetanei (Alcaraz e Rune per esempio) scappargli via ad altezze mai più raggiungibili. Urge un cambio di paradigma (coach, metodo di allenamento e tutto quanto altro) che prima arriva meglio è.

La cronaca del match

Primo set. Inizia a servire Bautista che tiene la messa in gioco ai vantaggi, poi Nardi subisce il primo break dell’incontro. Bautista va tre a zero, si teme una lezione di tennis, quando Luca entra in partita ed infila un serie di tre giochi consecutivi salvando en passant un altro break point. Sempre indietro nello score Nardi serve sul 4-5 per restare nel set. Un ace regala a Luca la palla del cinque pari poi un lungolinea di rovescio chiude il game. Serve Bautista che quest’anno ha festeggiato la vittoria n.400 nel circuito. Nardi scambia alla pari. Condizioni difficili, 30 gradi e 65% di umidità. Lo spagnolo difende la parità con una seconda, ma l’esperienza si fa valere 6-5 e Nardi al servizio per guadagnarsi il tie break. Bautista si fa aggressivo, ma regala con il dritto. Scambi lunghi da fondo, il rovescio tradisce l’azzurro. Trenta pari ed uno sciagurato doppio fallo da set-point al trentaseienne di Castillon. Bautista non sbaglia più, costretto sull’angolo del rovescio Nardi mette in rete. Primo set per lo spagnolo 7-5 a match in salita.

Secondo set. Inizia bene Bautista che tiene il servizio seguito a ruota da Nardi. Poi sul 2-1 arriva il break per lo spagnolo. Nardi sembra spento e subisce il gioco dell’ex numero 9 del mondo. Poi come nella prima frazione, spalle al muro sotto 2-4 Luca recupera il break e rimonta sul 4 pari. Si inizia a vedere qualcosa dalla parte dell’azzurro con Bautista che forse inizia a sentire i suoi 36 anni. Doppio fallo dello spagnolo che bilancia con un ace di seconda. Batista pennella una smorzata e vola 5-4. Ancora una volta Nardi deve servire per restare nel set. Il servizio assiste il marchigiano che gioca anche due vincenti di rovescio. Cinque pari. Dritto vincente di Luca che va in vantaggio sul servizio dell’iberico. Doppio fallo di Bautista e palla break per Nardi. Scambio durissimo, giocato in apnea che Luca chiude con un rovescio vincente. Ora è l’italiano che servirà per il set. Inizia bene Luca con un servizio vincente. Doppio fallo numero 7 forse nel momento peggiore. Risponde profondo Bautista e dritto in rete di Nardi che non tiene lo scambio ed arrivano due palle break. La prima se ne va con un errore dello spagnolo. Ottima prima ed anche la seconda è annullata. Fuorigiri Bautista. Set point per Nardi. Errore di dritto e poi palla break per Bautista. Le qualità mentali dello spagnolo hanno ragione del servizio di Nardi. Si va al tie break. Subito mini break per Nardi che restituisce con l’ottavo doppio fallo il mini break. Si cambia campo sul 4-2 per l’iberico, che dallo 0-2 vince anche il quinto punto consecutivo. Regalo di Bautista si recupera un punto 3-5. Rovescio in corridoio dal centro dal campo e sono 3 set point per il nativo di Castellon de la Plana. Nono doppio fallo di Nardi e dopo due ore di gioco Bautista è avanti due set a zero. La partita diventa molto complicata.

Terzo set. Bautista in fiducia sente l’odore del sangue e gioca aggressivo. Primo gioco ed inizio in salita per Nardi che subisce un break doloroso, da 40 a 15. Serve Bautista. Nardi va avanti 30-0, ma lo spagnolo rimedia con il settimo ace. Nardi tiene il servizio a zero, ma lo spagnolo ha un break di vantaggio. Anche Bautista ha delle pause e Luca si riprende il servizio di svantaggio. Bautista da un paio di giochi sembra meno incisivo. Forse una pausa per la stanchezza. Nardi ne approfitta e va avanti 3-2. Il momento no dello spagnolo non è terminato tre palle break per il pesarese di cui una sprecata con un dritto in rete. Quarto doppio fallo nel game e finalmente arriva il break per Nardi. Quattro giochi consecutivi e servizio a disposizione. Bautista non si arrende mai. Palla break che Nardi annulla con uno schiaffo al volo. Ancora palla break per l’iberico. Luca annulla, finalmente entra la prima e va avanti 5-2. Forse la partita è cambiata. Tre ore di partita e Nardi serve per il set. Doppio fallo numero 10. Tre break point per Bautista. Nessuna prima per Nardi e otto punti consecutivi per lo spagnolo che recupera il break e sotto 4-5 serve per restare nel set. Da 0-40 Nardi recupera sul 30-40, ma il dritto tradisce ancora. Cinque pari e tutto da rifare. Dopo un parziale di 3 punti a 12, Nardi si riprende e tiene il servizio a zero. Il tie-break è assicurato. Anche Bautista tiene il servizio a zero. Tie break dopo 3 ore e sei minuti di gioco. Il marchigiano parte male. Undicesimo doppio fallo. Nardi va a rete e recupera il mini break. Dritto fuori e ancora un mini break per lo spagnolo. Ace n.10 e si gira sul 4-2 per Bautista. Servizio e dritto 5-2. Rovescio vincente di Nardi 3-5 che tiene bene con il dritto 4-5. Serve Bautista. Due match-point per l’allievo di Gimeno Traver. Angolo strepitoso di Nardi, primo match-point annullato. Serve Nardi per annullare la seconda palla match. Dritto fuori. Gioco partita incontro Bautista, ma quanti rimpianti per Nardi.

Enrico Milani

