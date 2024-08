Sinner torna in campo a New York: accoglienza calorosa e allenamento intenso (Video)

L’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner agli US Open 2024 è finalmente terminata. Il numero 1 del mondo ha fatto il suo ingresso sui campi di Flushing Meadows per il suo primo giorno di allenamento, dissipando ogni dubbio sulle possibili reazioni del pubblico dopo il recente caso di doping che lo ha visto coinvolto.

Contrariamente ai timori di alcuni, Sinner è stato accolto con entusiasmo e calore dal pubblico presente. Applausi e incoraggiamenti hanno accompagnato il suo ingresso sul campo Arthur Ashe, dimostrando che i fan del tennis sono pronti a voltare pagina dopo l’assoluzione del campione italiano, annunciata solo 48 ore prima.

La giornata di allenamento di Sinner si è sviluppata in due fasi distinte. La prima ora si è svolta sul campo-1, dove l’altoatesino si è concentrato sul riscaldamento e su scambi di dritto e rovescio. La seconda parte si è tenuta sul prestigioso Arthur Ashe Stadium, dove Sinner e il suo partner di allenamento, Grigor Dimitrov, hanno simulato un set completo.

Nonostante un inizio lento, Sinner ha mostrato una crescita costante nel corso dell’allenamento, migliorando la sua performance quindici dopo quindini. Accompagnato dai suoi coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il 23enne è apparso sereno e concentrato, evidentemente desideroso di lasciarsi alle spalle il periodo difficile appena trascorso.

Il programma di allenamento di Sinner per i prossimi giorni si preannuncia intenso. Per oggi è prevista una doppia sessione: la prima, dalle 11:00 ora locale (17:00 in Italia), lo vedrà impegnato sull’Arthur Ashe Stadium con l’amico e collega Hubert Hurkacz. Seguirà un’ora sul campo 3. Nel pomeriggio, tra le 16:00 e le 17:00 ora locale (22:00-23:00 in Italia), Sinner si allenerà sul campo 2.

Questa intensa preparazione sottolinea la determinazione di Sinner nel voler iniziare gli US Open nella migliore forma possibile. Con il sostegno del pubblico e un programma di allenamento ben strutturato, il campione italiano sembra pronto ad affrontare la sfida del Grande Slam americano con rinnovata energia e fiducia.

L’inizio ufficiale degli US Open 2024 è previsto per il 26 agosto, e gli occhi del mondo del tennis saranno puntati su Sinner, desiderosi di vedere se il numero 1 del mondo riuscirà a confermare il suo status e magari aggiungere un altro titolo del Grande Slam al suo palmarès.





Francesco Paolo Villarico