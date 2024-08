US Open 2024: Ons Jabeur si ritira, Elise Mertens prende il suo posto e diventa la testa di serie n.33 (con il tabellone aggiornato)

Ons Jabeur non parteciperà al prossimo US Open 2024. I social media del torneo statunitense hanno annunciato il ritiro della tennista tunisina appena poche ore dopo la pubblicazione del tabellone principale del torneo, diventando così la prima grande assenza nel torneo femminile.

Ons sta lottando con problemi fisici da un po’ di tempo: si è ritirata dai tornei di Washington e Cincinnati, ha subito una pesante sconfitta contro Osaka al suo debutto in Canada e ora salterà uno Slam per la prima volta dall’Australian Open 2022. Sarà sostituita da Elise Mertens, che diventa la testa di serie numero 33 e prende il suo posto nel tabellone, lasciando un posto vacante che sarà occupato da una giocatrice proveniente dalle qualificazioni o da una Lucky Loser.

Md

(1) I. Swiatek vs QUALIFIER

D. Saville vs QUALIFIER

E. Cocciaretto vs K. Baindl

T. Preston vs (25) A. Pavlyuchenkova

(21) M. Andreeva vs C. Osorio

S. Zhang vs A. Krueger

M. Bouzkova vs QUALIFIER

Q. Wang vs (16) L. Samsonova

(11) D. Collins vs C. Dolehide

C. Bucsa vs S. Errani

A. Schmiedlova vs C. Tauson

N. Podoroska vs (18) D. Shnaider

(31) K. Boulter vs QUALIFIER

J. Bouzas Maneiro vs P. Martic

E. Raducanu vs S. Kenin

S. Rogers vs (6) J. Pegula

(4) E. Rybakina vs QUALIFIER

S. Zheng vs QUALIFIER

C. Wozniacki vs QUALIFIER

R. Zarazua vs (28) C. Garcia

(22) B. Haddad Maia vs E. Avanesyan

S. Sorribes Tormo vs A. Noel

A. Bondar vs B. Pera

L. Davis vs (15) A. Kalinskaya

(10) J. Ostapenko vs N. Osaka

K. Muchova vs K. Volynets

B. Fruhvirtova vs QUALIFIER

A. Potapova vs (23) L. Fernandez

(30) Y. Putintseva vs L. Noskova

X. Wang vs QUALIFIER

M. Sherif vs K. Pliskova

B. Andreescu vs (5) J. Paolini

(8) B. Krejcikova vs QUALIFIER

J. Grabher vs QUALIFIER

M. Trevisan vs T. Townsend

V. Golubic vs (26) P. Badosa

(20) V. Azarenka vs QUALIFIER

C. Burel vs S. Stephens

D. Parry vs X. Wang

Y. Wang vs (9) M. Sakkari

(13) E. Navarro vs A. Blinkova

A. Bogdan vs A. Rus

C. Paquet vs H. Dart

M. Kessler vs (19) M. Kostyuk

(27) E. Svitolina vs M. Carle

O. Dodin vs A. Kalinina

T. Maria vs QUALIFIER

V. Gracheva vs (3) C. Gauff

(7) Q. Zheng vs A. Anisimova

E. Andreeva vs Y. Yuan

T. Korpatsch vs M. Uchijima

J. Niemeier vs (32) D. Yastremska

(24) D. Vekic vs QUALIFIER

G. Minnen vs M. Frech

P. Stearns vs L. Tsurenko

J. Cristian vs (12) D. Kasatkina

(14) M. Keys vs K. Siniakova

L. Siegemund vs QUALIFIER

A. Tomljanovic vs QUALIFIER

V. Kudermetova vs (33) E. Mertens

(29) E. Alexandrova vs V. Tomova

M. Linette vs I. Jovic

L. Sun vs L. Bronzetti

A. Sabalenka vs QUALIFIER





Marco Rossi