Belgrado ospiterà un ATP 250 dal prossimo novembre

Novità nel calendario ATP: Belgrado ospiterà un evento 250 dal 3 al 9 novembre prossimi. L’annuncio viene direttamente dal sito ATP, che conferma l’ingresso del torneo, in scena alla Belgrade Arena, già teatro di due finali di Davis Cup (2010 e 2013). Il torneo inizialmente doveva svolgersi a Gijon, Spagna, ma per motivi organizzativi – dei quali avevamo già parlato in passato – è stato spostato in Serbia.

Djordje Djokovic, fratello minore del grande Novak, sarà il direttore del torneo. “Siamo grati di aver avuto la possibilità di organizzare un altro torneo ATP 250, questa volta su una superficie in cemento” afferma Djordie. “Belgrado ha una storia di successo nei tornei su campi in duro, poiché alcuni degli incontri e delle finali di Coppa Davis più emozionanti si sono giocati qui molti anni fa. Siamo entusiasti di continuare con questa tradizione e di provare a rendere tutto ancora più emozionante e migliore, questa volta con un torneo ATP”.

L’evento resterà a Belgrado per un periodo iniziale di due anni. Tutti gli altri tornei nel calendario dell’ATP Tour 2024 rimangono invariati, e al momento non sono previste altre novità sino al termine dell’anno.

Mario Cecchi