Qualificazioni US Open: Passaro avanza, Pellegrino e Vavassori si fermano al primo turno (con il programma completo di oggi)

Le qualificazioni dello US Open 2024 hanno visto risultati contrastanti per i tennisti italiani impegnati nel tentativo di accedere al tabellone principale del prestigioso Slam americano.

Francesco Passaro, numero 147 del ranking ATP, ha iniziato con il piede giusto la sua terza partecipazione alle qualificazioni di Flushing Meadows. Il perugino ha superato un ostacolo non facile, battendo lo svizzero Alexander Ritschard (n.135 ATP) con il punteggio di 5-7 6-3 6-3. Questa vittoria assume un significato particolare per Passaro, interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive contro il trentenne elvetico, vincitore quest’anno del Challenger di Salisburgo. Per Passaro, che non ha mai raggiunto il main draw di uno Slam in sette tentativi precedenti, si tratta di un importante passo avanti. Al secondo turno, lo attende una sfida insidiosa contro il francese Hugo Grenier, numero 173 del ranking, che lo aveva sconfitto proprio al secondo turno delle qualificazioni dello US Open due anni fa.

Meno fortunate le prestazioni di Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori. Pellegrino, numero 173 ATP, ha visto sfumare ancora una volta il sogno di qualificarsi per la prima volta in carriera al tabellone principale di uno Slam. Il tennista italiano si è arreso con il punteggio di 7-5 6-3 all’ex Top 10 argentino Diego Schwartzman, attualmente numero 230 del mondo ma sempre avversario temibile.

Andrea Vavassori, numero 207 del ranking, alla sua terza partecipazione consecutiva alle qualificazioni dello US Open, non è riuscito a superare il primo ostacolo. Il francese Calvin Hemery, numero 203 ATP, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6(4), fermando il cammino dell’italiano che in passato era riuscito a qualificarsi due volte per il main draw di uno Slam, ottenendo come miglior risultato il secondo turno al Roland Garros 2023.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00 – Esibizione

N. Osaka 🇯🇵 / N. Kyrgios 🇦🇺 vs A. Anisimova 🇺🇸 / T. Fritz 🇺🇸

C. Gauff 🇺🇸 / B. Shelton 🇺🇸 vs P. Badosa 🇪🇸 / S. Tsitsipas 🇬🇷

Stadium 17 – Ore: 17:00

R. Montgomery 🇺🇸 vs K. Birrell 🇦🇺

E. Nava 🇺🇸 vs M. Kasnikowski 🇵🇱

S. Chang 🇺🇸 vs S. Janicijevic 🇫🇷

H. Baptiste 🇺🇸 vs T. Grant 🇺🇸

Court 5 – Ore: 17:00

D. Jakupovic 🇸🇮 vs Y. Miyazaki 🇬🇧

B. Harris 🇬🇧 vs J. Cerundolo 🇦🇷

N. Basavareddy 🇺🇸 vs U. Blanchet 🇫🇷

L. Hovde 🇺🇸 vs N. Schunk 🇩🇪

V. Vacherot 🇲🇨 vs K. Bigun 🇺🇸

Court 10 – Ore: 17:00

A. Shelbayh 🇯🇴 vs B. Holt 🇺🇸

A. Sharma 🇦🇺 vs M. Rouvroy 🇫🇷

L. Boskovic 🇭🇷 vs D. Semenistaja 🇱🇻

J. Kym 🇨🇭 vs B. Kuzuhara 🇺🇸

M. Cressy 🇺🇸 vs Z. Piros 🇭🇺

Court 11 – Ore: 17:00

M. Marterer 🇩🇪 vs J. Kennedy 🇺🇸

E. Mandlik 🇺🇸 vs S. Bejlek 🇨🇿

A. Karatsev 🇷🇺 vs E. Couacaud 🇫🇷

J. Wolf 🇺🇸 vs O. Crawford 🇬🇧

R. Masarova 🇪🇸 vs F. Jones 🇬🇧

Court 12 – Ore: 17:00

M. Krueger 🇺🇸 vs V. Kopriva 🇨🇿

Y. Uchiyama 🇯🇵 vs Y. Bu 🇨🇳

C. Naef 🇨🇭 vs M. Stakusic 🇨🇦

M. Bellucci 🇮🇹 vs A. Mayo 🇺🇸

R. Marino 🇨🇦 vs Y. Bonaventure 🇧🇪

Court 13 – Ore: 17:00

P. Kypson 🇺🇸 vs E. Ymer 🇸🇪

B. Gojo 🇭🇷 vs N. Hardt 🇩🇴

M. Sawangkaew 🇹🇭 vs L. Pigossi 🇧🇷

K. Majchrzak 🇵🇱 vs M. Zheng 🇺🇸

E. Shibahara 🇯🇵 vs K. Zavatska 🇺🇦

Court 4 – Ore: 17:00

E. Lys 🇩🇪 vs G. Knutson 🇨🇿

Y. Hanfmann 🇩🇪 vs S. Napolitano 🇮🇹

S. Saito 🇯🇵 vs I. Shymanovich 🇧🇾

H. Rocha 🇵🇹 vs Q. Halys 🇫🇷

Court 6 – Ore: 17:00

O. Gadecki 🇦🇺 vs V. Hruncakova 🇸🇰

A. Falei 🇧🇾 vs L. Ciric Bagaric 🇭🇷

A. Rodionova 🇦🇺 vs E. Jacquemot 🇫🇷

M. Gigante 🇮🇹 vs D. Galan 🇨🇴

J. Choinski 🇬🇧 vs P. Cachin 🇦🇷

Court 7 – Ore: 17:00

J. Pareja 🇺🇸 vs K. Day 🇺🇸

A. Li 🇺🇸 vs L. Tararudee 🇹🇭

M. Polmans 🇦🇺 vs M. Martineau 🇫🇷

L. Riedi 🇨🇭 vs N. Moreno De Alboran 🇺🇸

A. Hartono 🇳🇱 vs S. Lamens 🇳🇱

Court 8 – Ore: 17:00

A. Escoffier 🇫🇷 vs F. Meligeni Alves 🇧🇷

M. Dellien 🇧🇴 vs K. Coppejans 🇧🇪

I. Bara 🇷🇴 vs X. You 🇨🇳

A. Ruzic 🇭🇷 vs E. Ruse 🇷🇴

Court 9 – Ore: 17:00

K. Von Deichmann 🇱🇮 vs L. Klimovicova 🇨🇿

J. Fett 🇭🇷 vs J. Ponchet 🇫🇷

D. Dzumhur 🇧🇦 vs A. Bolt 🇦🇺

N. Parrizas Diaz 🇪🇸 vs J. Avdeeva 🇷🇺

B. Hassan 🇱🇧 vs P. Herbert 🇫🇷

Court 14 – Ore: 17:00

N. Kicker 🇦🇷 vs B. Bonzi 🇫🇷

T. Skatov 🇰🇿 vs F. Bagnis 🇦🇷

M. Chwalinska 🇵🇱 vs M. Joint 🇦🇺

M. Inglis 🇦🇺 vs A. Eala 🇵🇭

Court 15 – Ore: 17:00

L. Stefanini 🇮🇹 vs E. Arango 🇨🇴

A. Sobolieva 🇺🇦 vs M. Bjorklund 🇸🇪

D. Prizmic 🇭🇷 vs D. Ajdukovic 🇭🇷

G. Brouwer 🇳🇱 vs F. Gomez 🇦🇷

Court 16 – Ore: 17:00

V. Erjavec 🇸🇮 vs M. Leonard 🇫🇷

M. Huesler 🇨🇭 vs B. Zhukayev 🇰🇿

O. Roca Batalla 🇪🇸 vs H. Medjedovic 🇷🇸

Z. Diyas 🇰🇿 vs Y. Ma 🇨🇳





Francesco Paolo Villarico