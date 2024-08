Us Open: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Us Open 2024 - Qualificazioni

US Open (USA 🇺🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

A. Parksvs L. Romero Gormaz

D. Kudla vs R. Gasquet



Il match deve ancora iniziare

D. Schwartzman vs A. Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

E. Spizzirri vs G. Barrere



Il match deve ancora iniziare

M. Hontama vs A. Tikhonova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Fearnleyvs P. Jubb

H. Watson vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

S. Wei vs S. Vickery



Il match deve ancora iniziare

E. Quinn vs M. Janvier



Il match deve ancora iniziare

L. Gjorcheska vs J. Riera



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Mayotvs T. Barrios Vera

A. Urhobo vs P. Hon



Il match deve ancora iniziare

M. Barthel vs S. Jang



Il match deve ancora iniziare

C. Garin vs C. Wong



Il match deve ancora iniziare

L. Klein vs J. Fonseca



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

D. Papamichail vs L. Chirico



Il match deve ancora iniziare

D. Rincon vs V. Gaubas



Il match deve ancora iniziare

S. Waltert vs E. Bektas



Il match deve ancora iniziare

T. Boyer vs J. De Loore



Il match deve ancora iniziare

S. Shimabukuro vs G. Diallo



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

H. Chang vs L. Jeanjean



Il match deve ancora iniziare

K. Rakhimova vs O. Selekhmeteva



Il match deve ancora iniziare

T. Tirante vs D. Popko



Il match deve ancora iniziare

H. Grenier vs J. Varillas



Il match deve ancora iniziare

M. Bulgaru vs A. Konjuh



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

V. Lepchenkovs T. Zidansek

J. de Jong vs G. Heide



Il match deve ancora iniziare

B. Paire vs C. Tseng



Il match deve ancora iniziare

R. Sramkova vs N. Stojanovic



Il match deve ancora iniziare

D. Aiava vs G. Topalova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

T. Gibson vs A. Zakharova



Il match deve ancora iniziare

M. Trungelliti vs M. Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

F. Krajinovic vs J. Rodionov



Il match deve ancora iniziare

L. Fruhvirtova vs K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

V. Glozman vs Z. Bai



Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich vs H. Tan



Il match deve ancora iniziare

J. Kovalik vs S. Hong



Il match deve ancora iniziare

F. Passaro vs A. Ritschard



Il match deve ancora iniziare

A. Vavassori vs C. Hemery



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

M. Damm vs S. Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

M. Stoiana vs P. Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

M. Mateas vs J. Teichmann



Il match deve ancora iniziare

K. Penickova vs U. Arconada



Il match deve ancora iniziare

T. Droguet vs T. Atmane



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

L. Broady vs O. Virtanen



Il match deve ancora iniziare

M. Bassols Ribera vs K. Kawa



Il match deve ancora iniziare

O. Danilovic vs X. Gao



Il match deve ancora iniziare

A. Bolsova vs E. Seidel



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

L. Van Assche vs P. Cuevas



Il match deve ancora iniziare

A. Moro Canas vs L. Tu



Il match deve ancora iniziare

Z. Sonmez vs D. Galfi



Il match deve ancora iniziare

A. Todoni vs N. Hibino



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

J. Faria vs L. Pouille



Il match deve ancora iniziare

D. Yevseyev vs A. Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

G. Maristany Zuleta De vs S. Kartal



Il match deve ancora iniziare

H. Dellien vs V. Royer



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

H. Squire vs R. Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

F. Jorge vs M. Timofeeva



Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva vs V. Jimenez Kasintseva



Il match deve ancora iniziare

R. Molleker vs Y. Hsu



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 17:00

R. Albot vs J. Barranco Cosano



Il match deve ancora iniziare

V. Savinykh vs D. Snigur



Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet vs T. van Rijthoven



Il match deve ancora iniziare

E. Makarova vs S. Sierra



Il match deve ancora iniziare