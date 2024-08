Krajinovic agli US Open: l’ultima danza di una carriera da finalista

Filip Krajinovic vivrà un’esperienza molto speciale nella fase di qualificazione degli US Open 2024, poiché potrebbe disputare le sue ultime partite come tennista professionista. Il serbo, 32 anni e già numero 26 del mondo, cerca di entrare nel tabellone principale del Grand Slam newyorkese in quello che sarà il suo ultimo evento come tennista professionista.

Non ha vinto alcun titolo, ma è stato finalista in cinque tornei, alcuni dei quali di grande prestigio come Queen’s, Amburgo, Stoccolma, Budapest e, soprattutto, Parigi-Bercy.





Francesco Paolo Villarico