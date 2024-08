Sinner in semifinale a Cincinnati tappa l’ultimo “buco” per i tennisti italiani nei maggiori tornei stagionali

Ha sofferto e lottato contro una giornata negativa, ma alla fine Jannik Sinner è riuscito a prendersi una bella rivincita contro Andrey Rublev dopo la sconfitta di Montreal di pochi giorni fa ed issarsi in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. È un risultato ottimo per il pusterese, mai così competitivo in Ohio finora, e in ottica Ranking ATP con punti pesanti per confermare il suo ruolo di n.1 ATP anche dopo US Open. Ma la “semi” del nostro campione a Cincy è un traguardo storico anche per il tennis maschile italiano. Il torneo di Cincinnati infatti era l’ultimo tra i big tournament in singolare (Slam, Masters 1000 e Finals) a non vantare nessun nostro tennista almeno in semifinale. Adesso il quadro è completo, e in ben sei di questi è stato proprio Jannik ad ottenere il risultato migliore in assoluto.

Questo il quadro completo del miglior piazzamento di un tennista italiano nell’Era Open nei 14 maggiori tornei in stagione.

Australian Open: vittoria di Jannik Sinner (2024)

M1000 Indian Wells: semifinale di Jannik Sinner (2023, e poi 2024)

M1000 Miami: vittoria di Jannik Sinner (2024)

M1000 Monte Carlo: vittoria di Fabio Fognini (2019)

M1000 Madrid: finale di Matteo Berrettini (2021)

M1000 Roma: vittoria di Adriano Panatta (1976)

Roland Garros: vittoria di Adriano Panatta (1976)

Wimbledon: finale di Matteo Berrettini (2021)

M1000 Canada: vittoria di Jannik Sinner (2023)

M1000 Cincinnati: semifinale di Jannik Sinner (2024)

US Open: semifinale di Matteo Berrettini (2019)

M1000 Shanghai: semifinale di Matteo Berrettini (2019)

M1000 Paris-Bercy: vittoria di Corrado Barazzutti (1977)

Masters/Finals: finale di Jannik Sinner (2023)

Sinner ovviamente può ancora migliorare il risultato a Cincinnati vincendo la semifinale di stasera (non prima delle 21) contro Alexander Zverev. Un tennista spesso “ostico” per Sinner, contro il quale vanta un bilancio piuttosto negativo di 1 vittoria e 4 sconfitte. L’azzurro ha vinto il primo match, disputato a Roland Garros 2020, quindi quattro vittorie consecutive per il tedesco, l’ultima in 5 set a US Open su di un campo piuttosto simile a quello del torneo di Cincinnati. Sarà certamente una grande sfida per Sinner, contro un tennista che ha potenza, colpi e servizio per metterlo in difficoltà.

