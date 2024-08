Kyrgios torna in campo: sarà presente all’evento UTS di New York la prossima settimana

Non gioca in singolare da Stoccarda 2023

Nick Kyrgios torna in campo. L’ha annunciato attraverso un breve video postato come storia Instagram, nel quale conferma la sua presenza all’evento UTS di New York, in scena i prossimi 22 e il 23 agosto al Forest Hills Stadium. L’australiano non gioca un match dalla fine del 2022.

“Voglio informare chiunque segua UTS o sia un appassionato di tennis, che gareggerò il 22 agosto al Forest Hills Stadium di New York”, afferma Nick nel video. “So che è passato molto tempo dall’ultima volta, ma il mio corpo è finalmente pronto per tornare là fuori e divertirsi un po’”.

L’ultimo match ufficiale di Kyrgios in singolare risale al torneo di Stoccarda 2023, un primo turno giocato in condizioni assai precarie e perso nettamente contro il cinese Wu, che l’ha spinto a rinunciare al sogno di sbarcare a Wimbledon e provare difendere la finale disputata l’anno prima, miglior risultato in carriera. Purtroppo moltissimi problemi fisici, in particolare un bruttissimo infortunio al ginocchio, l’ha tenuto fermo per mesi e mesi, con totale incertezza sulla sua reale capacità di recuperare una condizione adeguata a tornare sul tour Pro. In patria molti ipotizzavano un suo ritiro definitivo, con la nuova attività di commentatore baciata da un grande successo mediatico, ma nelle scorse settimane sempre via social Nick aveva mostrato qualche sessione di allenamento, confermando di sentirsi ancora un giocatore, voglioso di riprovarci appena il fisico glielo avrebbe permesso. Quella data sembra, finalmente, arrivata.

Ricordiamo che i tornei UTS si svolgono con regole particolari per rendere il gioco più continuo e rapido. Nell’ultima tappa di Olso, fu Rublev a vincere.

Kyrgios giocò con l’amico di sempre Thanasi Kokkinakis (e compagno nella vittoria Slam di doppio agli Australian Open 2022) alle ATP Finals di Torino 2022, in quello che è rimasto il suo ultimo torneo ufficiale. La coppia non passò il round Robin, una vittoria e due sconfitte. Vedremo come tornerà in campo a New York e se proverà a disputare qualche torneo nel prossimo autunno, magari preparando un rientro competitivo nel 2025.

Mario Cecchi