ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone Principale. Darderi e Sonego già al secondo turno

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – hard – parta alta

(1) Baez, Sebastian vs Bye

Coric, Borna vs Nagal, Sumit

van de Zandschulp, Botic vs Cazaux, Arthur

Bye vs (16) Hijikata, Rinky

(12) Rinderknech, Arthur vs Bye

O’Connell, Christopher vs Qualifier

Goffin, David vs Munar, Jaume

Bye vs (5) Darderi, Luciano

(3/WC) Cerundolo, Francisco vs Bye

Djere, Laslo vs Qualifier

Monteiro, Thiago vs Lestienne, Constant

Bye vs (15) Kotov, Pavel

(10) Sonego, Lorenzo vs Bye

Coria, Federico vs (PR) Stricker, Dominic

Comesana, Francisco vs Shang, Juncheng

Bye vs (7) Navone, Mariano

(8) Borges, Nunovs ByeSeyboth Wild, Thiagovs Duckworth, JamesQualifier vs QualifierBye vs (9) Marozsan, Fabian

(13) Shevchenko, Alexander vs Bye

Safiullin, Roman vs (WC) Carreno Busta, Pablo

Evans, Daniel vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (4) Mannarino, Adrian

(6) Etcheverry, Tomas Martin vs Bye

Bergs, Zizou vs (WC) Opelka, Reilly

Daniel, Taro vs Fucsovics, Marton

Bye vs (11) Michelsen, Alex

(14) Gaston, Hugo vs Bye

(WC) Eubanks, Christopher vs Walton, Adam

McDonald, Mackenzie vs Moutet, Corentin

Bye vs (2) Draper, Jack