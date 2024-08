Sorpresa a Cincinnati: Alcaraz subisce la rimonta di Monfils

Risultato a sorpresa al Masters 1000 di Cincinnati: Carlos Alcaraz è rimontato e sconfitto da un ottimo, indomabile Gael Monfils (4-6 7-6 6-4 lo score). L’incontro era ripreso oggi con lo spagnolo avanti 6-4 e sotto 1-3 nel tiebreak del secondo set. “LaMonf” è stato bravo a servire bene ed aggiudicarsi il tiebreak (complici anche un paio di errori del n.3 del mondo), rimettendo così il match in equilibrio. Quella che si pensava potesse essere una formalità per il due volte campione Slam in stagione si è trasformato in un incontro molto complicato, anche per colpa di troppi errori ed incertezze di un Alcaraz a tratti incerto, come se non sentisse bene la palla o molto scarico in diversi diritti, terminati a metà rete. Bravo è stato il francese a “sgonfiare” le palle, tirando a volte pianissimo (anche alcuni chop di diritto, corti e improvvisi) e altre fortissimo, per non dare riferimenti al rivale, incappato in troppi errori gratuiti. Inoltre Monfils ha servito bene in diversi punti chiave, meritando il successo che lo riporta negli ottavi di un Masters 1000 (per la 41esima volta in carriera).

Il match si è deciso nei primi 4 game del terzo set: prima Alcaraz salva per i capelli il primo turno di servizio, annullando due palle break con alcuni scambi rocamboleschi e mostrando un certo nervosismo. Poi è Monfils a vincere un durissimo primo turno di battuta nel parziale, durato oltre 7 minuti e con due palle break salvate, tra qualità e “mestiere”. Il break per Gael è arrivato nel terzo game, con un Alcaraz pessimo in paio di colpi giocati totalmente scarico (terribile un diritto colpito indietreggiando con la palla che è arrivata a malapena a rete). Monfils soffre ma regge, salvando una palla del contro break (3-1) e quindi volando verso un meritato successo. Proprio sul 3-1 Monfils, Alcaraz ha tirato fuori tutta la rabbia del momento distruggendo la racchetta, scena non usuale per il giovane iberico.

Monfils ottiene la sua nona vittoria in carriera contro un top 3 ATP, e con i suoi 37 anni e 349 giorni diventa il quarto tennista più anziano a battere un giocatore tra i primi tre nel ranking da quando la classifica è stilata al computer, più vecchi di lui a riuscirci solo Ken Rosewall, Jimmy Connors e Roger Federer.

Una grande delusione invece per Alcaraz, che così perde i punti della finale conquistata la scorso anno e si avvicina a US Open con solo un paio di incontri giocati e poca fiducia, dopo il boccone amaro della finale per l’oro olimpico persa contro Djokovic.

Gael Monfils vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 18:30)



ATP Cincinnati Gael Monfils Gael Monfils 4 7 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 4 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Monfils 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 df 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Monfils 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Monfils 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 df 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 3*-1 3-1* 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

Marco Mazzoni