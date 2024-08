ITF annuncia maggiori investimenti nel tennis femminile per il 2025: verso la parità di genere

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha emesso un comunicato in cui annuncia per il 2025 un aumento significativo negli investimenti nel Circuito Mondiale dei tornei ITF, il livello che precede il tennis professionistico. La notizia migliore riguarda il circuito femminile, che vedrà una serie di miglioramenti significativi volti a raggiungere una cruciale parità di genere, riducendo così il divario salariale con il circuito maschile.

Tra i miglioramenti spicca l’ospitalità obbligatoria negli eventi W100, W50 e W75, fornendo così un grande aiuto per quanto riguarda i costi economici che le giocatrici devono affrontare per l’alloggio. Inoltre, aumenterà il montepremi nei tornei W75, passando da 60.000 a 70.000 dollari. In questo modo, l’ITF offrirà un montepremi record di 35,3 milioni di dollari, che rappresenta un aumento del 20% rispetto al 2024.





Marco Rossi