Svolta nei Diritti TV del Tennis: US Open 2024 anche su Sky, WTA su SuperTennis?

Una notizia di grande rilievo scuote il mondo del tennis italiano e il panorama televisivo sportivo. Secondo quanto riportato da Claudio Plazzotta, giornalista di Italia Oggi noto per le sue fonti affidabili nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), si è finalmente giunti a un accordo che ridisegna la mappa dei diritti televisivi del tennis in Italia.

Il punto focale dell’accordo riguarda gli US Open 2024, ultimo Slam della stagione, che saranno trasmessi anche su Sky Italia.

In cambio di questa concessione, SuperTennis, il canale ufficiale della FITP, otterrà da Sky i diritti televisivi dell’intero circuito femminile WTA (pare non in esclusiva), oltre all’accesso all’archivio ATP. Questo scambio rappresenta un notevole arricchimento per l’offerta di SuperTennis, che potrà così trasmettere in chiaro tutti i tornei WTA.

L’accordo sembra segnare la fine di un periodo di tensioni tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sky, suggerendo una nuova era di collaborazione che potrebbe beneficiare enormemente gli appassionati di tennis in Italia.

Plazzotta sottolinea l’importanza di questo accordo, definendolo una “pace fatta” tra le parti coinvolte. Questo nuovo assetto promette di offrire una copertura più ampia e diversificata del tennis in tv, con SuperTennis che si afferma come la casa del tennis femminile in Italia, mentre Sky consolida la sua posizione come broadcaster di riferimento per i tornei del Grande Slam e del circuito ATP.





Francesco Paolo Villarico