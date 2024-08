Nuovo capitolo per Tsitsipas: Chatzinikolaou lo guiderà a Cincinnati e agli US Open

Stefanos Tsitsipas è a Cincinnati per quello che si rivela un torneo inedito per lui, dato che sarà il primo senza avere il padre come allenatore.

Ed è certo che il greco, senza sorprese, non ha perso tempo e ha già assunto un nuovo tecnico: si tratta di Dimitris Chatzinikolaou, attuale capitano della squadra greca di Coppa Davis.

Per ora, la collaborazione è prevista solo per l’ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open, tuttavia, c’è la possibilità che venga estesa, qualora entrambe le parti lo decidano.





Marco Rossi