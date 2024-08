Djokovic: Nuove sfide all’orizzonte per il campione senza limiti

Novak Djokovic, il fenomeno serbo che ha riscritto la storia del tennis, si trova ora di fronte a un interrogativo che molti si pongono: cosa resta da conquistare per un atleta che ha vinto tutto? La recente medaglia d’oro olimpica, l’unico grande trofeo che mancava nella sua bacheca, ha completato un palmarès da sogno. Tuttavia, chi conosce Djokovic sa che la sua fame di vittorie è insaziabile.

A 37 anni, con tutti i record più prestigiosi già infranti, il campione di Belgrado ha recentemente dichiarato che la sua motivazione principale rimane l’amore per il tennis e il desiderio di costruire un’eredità che trascenda i meri risultati. Ma conoscendo la sua mentalità competitiva, è lecito pensare che ci siano ancora obiettivi statistici capaci di stimolare la sua proverbiale determinazione.

Tra le sfide che potrebbero spingere Djokovic a prolungare la sua carriera, spicca la possibilità di diventare il giocatore con più partite vinte in tutti e quattro gli Slam. Attualmente, il serbo insegue Roger Federer in Australia e a Wimbledon (8 vittorie di distanza), Jimmy Connors agli US Open (10 vittorie) e Rafael Nadal al Roland Garros (16 vittorie). Un traguardo che richiederebbe almeno altri tre anni ai massimi livelli.

Un altro record a portata di mano è quello di diventare il campione Slam più anziano nell’Era Open. Basterebbe un trionfo allo US Open 2024 per raggiungere questo obiettivo, coronando una carriera caratterizzata da una longevità e una costanza straordinarie.

Non meno affascinante è la prospettiva di vincere tutti i tornei Masters 1000 per tre volte ciascuno. Djokovic è già l’unico ad averli vinti tutti almeno due volte, e gli manca solo il trofeo di Montecarlo per completare il triplete in ogni evento.

Sul fronte delle vittorie totali in carriera, il serbo punta a diventare il terzo giocatore della storia a raggiungere quota 1200 partite vinte (attualmente ne conta 1116). Un traguardo che, sebbene impegnativo considerando la riduzione dei suoi impegni, non sembra irraggiungibile per un atleta del suo calibro.

Infine, c’è il record assoluto di titoli vinti in carriera. Con 99 trofei all’attivo, Djokovic è a un passo dal diventare il terzo giocatore a raggiungere la tripla cifra. Il primato di Jimmy Connors (109) sembra lontano, ma mai dire mai con un campione come Nole.





Francesco Paolo Villarico