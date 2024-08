Challenger Santo Domingo: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nelle quali

Challenger Santo Domingo – Tabellone Principale – terra veloce

(1) Coria, Federico vs Mena, Facundo

Sakamoto, Pedro vs (Alt) Prado Angelo, Juan Carlos

Clarke, Jay vs Qualifier

Tomic, Bernard vs (8) Hardt, Nick

(4) Djere, Laslo vs Janvier, Maxime

Buse, Ignacio vs Qualifier

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Qualifier

Galarneau, Alexis vs (7) Dellien, Murkel

(5) Tseng, Chun-Hsin vs (SE) Alves, Mateus

(WC) Bertran, Peter vs Ficovich, Juan Pablo

Popko, Dmitry vs Kwiatkowski, Thai-Son

Qualifier vs (3) Dzumhur, Damir

(6) Meligeni Alves, Felipe vs Mejia, Nicolas

Qualifier vs Cachin, Pedro

Olivo, Renzo vs Qualifier

(WC) Cid Subervi, Roberto vs (2) Ugo Carabelli, Camilo

(1) Draxl, Liamvs (Alt) Neff, AdamBoulais, Justinvs (7) Adams, Harrison

(2) Andrade, Andres vs (WC) Baquero, Daniel

(WC) Gandini, Alejandro Jose vs (11) Kestelboim, Mariano

(3) Seggerman, Ryan vs (PR) Claverie, Lorenzo

Vandecasteele, Quinn vs (9) Boscardin Dias, Pedro

(4) Nakagawa, Naoki vs (WC) Munoz, Enmanuel

(WC) Cruz, Jossting vs (8) Langmo, Christian

(5) Johns, Garrett vs Lilov, Victor

(Alt) Carou, Ignacio vs (10) Kingsley, Cannon

(6) Pannu, Kiranpal vs (Alt) Flores, Jesse

(Alt) Hilderbrand, Trey vs (12) Grant, William