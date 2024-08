Gauff eliminata a Toronto: ‘Forse non avrei dovuto partecipare, punto a vincere grandi tornei'”. Pegula racconta l’esperienza olimpica: “Caotica ma divertente”. L’ATP colpisce ancora: video ironico sull’estinzione del rovescio a una mano”

Cori Gauff non è riuscita a rendere al livello atteso nel WTA 1000 DI Toronto ed è stata eliminata agli ottavi di finale per mano di Shnaider, provocando un malcontento chiaramente trasmesso in conferenza stampa. “Sapevo che la partita sarebbe stata più difficile, soprattutto sapendo che non ero al mio meglio. Ho avuto le mie opportunità, ma mi sono abbattuta subito e ho iniziato a commettere errori. Ho avvertito la stanchezza mentale e fisica per aver disputato l’evento olimpico e essere venuta qui immediatamente dopo. Forse non avrei dovuto partecipare a questo torneo, ma volevo mettermi alla prova”, ha dichiarato una tennista molto ambiziosa nei suoi obiettivi. “Non mi basta rimanere nella top-10, questo non è un grande obiettivo per me, voglio vincere grandi tornei”, ha commentato.

Il passaggio di Jessica Pegula ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato fugace, ma ha lasciato una profonda impronta nella statunitense in termini di esperienza di vita, come ha descritto in conferenza stampa del WTA 1000 Toronto, dopo essersi qualificata per i quarti di finale. “Non ho potuto rendere come avrei voluto, ma è stato divertente condividere il tempo con il resto della squadra. Era tutto caotico, uscivamo dal Villaggio per cenare e dovevamo camminare molto perché il traffico era congestionato”, ha dichiarato la tennista che ha annunciato che non giocherà più in doppio questa stagione con Cori Gauff e che, molto probabilmente, concentrerà tutte le sue energie sul singolare.

L’ATP ha nuovamente escogitato un nuovo video con quel tono caricaturale che sta incantando i tifosi. In questa occasione, hanno approfittato del dibattito che è sul tavolo in questi ultimi tempi: l’estinzione del rovescio a una mano. In questo ingegnoso video presentato da Grigor Dimitrov, alcuni dei giocatori più importanti del circuito compiono azioni quotidiane come lavarsi i denti con due mani, facendo riferimento a quel motto di “adattarsi o morire”. Le immagini sono imperdibili e il finale riserva un’apparizione stellare molto sentimentale.

The single-handed backhand has been teetering on the verge of extinction… But are two hands really better than one? The players find out 👀 pic.twitter.com/gQGgNPlniI — ATP Tour (@atptour) August 9, 2024





Marco Rossi