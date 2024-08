Jannik Sinner dopo l’accesso agli ottavi a Montreal: “Le due partite di doppio che ho giocato con Jack mi hanno aiutato nel rientro”

Jannik Sinner: “Le due partite di doppio che ho giocato con Jack (Draper) mi hanno aiutato nel rientro. Oggi ho avuto l’impressione di colpire bene: non sono condizioni facili, la palla viaggia veloce, vola via. Comunque sicuramente una giornata positiva. Il rientro non è mai facile ma mi sono abituato già alle condizioni.”

“Sono riuscito ad iniziare la partita in modo positivo e a mantenere alto il livello: gli ho strappato subito il servizio nel secondo set, anche se è stato più lottato, ho dovuto salvare una palla-break che avrebbe potuto anche cambiare la partita. Ma ho avuto il giusto atteggiamento mentale. Sto cercando di essere più ‘pulito’, più semplice sul campo: di aver la giusta mentalità e di giocare in maniera più aggressiva come ho fatto oggi. Vediamo come andrà con i prossimi match: spero di alzare un po’ il livello”.