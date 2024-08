Bolelli e Vavassori: partenza sprint a Montreal. Sinner e Draper: coppia vincente a sorpresa

Un inizio folgorante per Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Montreal. Dopo la delusione delle Olimpiadi di Parigi, dove il sogno si è infranto al primo turno, il duo italiano ha ritrovato brillantemente la via del successo sul cemento canadese.

Nel match d’esordio degli Open del Canada, Bolelli e Vavassori hanno dominato la coppia di casa formata da Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Un 6-4 6-3 netto e senza appello, maturato in meno di sessanta minuti di gioco, che lancia gli azzurri verso il prossimo turno.

La quinta testa di serie del torneo ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute. Nel primo set, il break decisivo è arrivato già nel terzo game, conquistato a trenta. Da quel momento, gli italiani hanno blindato i propri turni di servizio con una solidità impressionante. Nonostante tre set point sprecati sul 5-3, Bolelli e Vavassori hanno chiuso il parziale senza ulteriori patemi.

Il copione non è cambiato nel secondo set. Ancora una volta, il terzo game si è rivelato fatale per i canadesi, questa volta cedendo a quindici. La coppia tricolore ha mantenuto un controllo ferreo sulla partita, non concedendo mai l’iniziativa agli avversari. Il colpo del ko è arrivato sul 5-3, con un break a trenta che ha mandato in archivio la pratica.

Ora, per gli azzurri, si profila una sfida impegnativa al secondo turno. Ad attenderli ci sarà il vincente del match tra gli australiani Purcell/Thompson e la coppia Auger-Aliassime/Galarneau.

ATP Montreal Vasek Pospisil / Denis Shapovalov Vasek Pospisil / Denis Shapovalov 4 3 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [5] 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Pospisil / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Pospisil / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Pospisil / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Pospisil / Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Pospisil / Shapovalov 30-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 V. Pospisil / Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-40 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Pospisil / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 15-40 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Pospisil / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 V. Pospisil / Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Pospisil / Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Jannik Sinner, numero uno del mondo in singolare, e il britannico Jack Draper hanno fatto il loro debutto come coppia sul cemento canadese, lasciando subito il segno.

Dopo il successo di Bolelli e Vavassori, l’Italia del tennis ha un altro motivo per sorridere. Sinner e Draper hanno superato brillantemente il primo ostacolo, rappresentato dalla temibile coppia belga Gille/Vliegen, con il punteggio di 6-0, 6-7(3), 10-8.

L’esordio non poteva essere più convincente: un 6-0 perentorio nel primo set ha mostrato immediatamente l’intesa tra l’altoatesino e il britannico. Nel secondo parziale, nonostante una maggiore resistenza dei belgi che li ha portati al tie-break, Sinner e Draper hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Il super-tie break finale ha messo in luce il carattere della nuova coppia. Dopo aver sfiorato la vittoria in due set, Sinner e Draper non si sono disuniti, chiudendo la pratica per 10-8 e guadagnandosi l’accesso al turno successivo.

Per Sinner, l’impegno nel doppio rappresenta un ottimo “riscaldamento” in vista del suo cammino nel singolare. L’azzurro, testa di serie numero uno, entrerà in scena direttamente al secondo turno grazie a un bye, dove affronterà il vincitore tra lo spagnolo Pedro Martinez e il croato Borna Coric.

Ma l’ambizione di Sinner non si ferma qui. Insieme a Draper, l’altoatesino punta a proseguire la sua avventura anche nel doppio. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla coppia Bublik/Shelton, in un match che metterà in palio un posto nei quarti di finale.

ATP Montreal Jack Draper / Jannik Sinner Jack Draper / Jannik Sinner 6 6 10 Sander Gille / Joran Vliegen [16] Sander Gille / Joran Vliegen [16] 0 7 8 Vincitore: Draper / Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Gille / Vliegen 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 df 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Draper / Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 J. Draper / Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Draper / Sinner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Draper / Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Draper / Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Draper / Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Draper / Sinner 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 J. Draper / Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-0 → 3-0 J. Draper / Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0





