A Parigi Italia verso la doppia medaglia: quote da oro per Errani-Paolini, Musetti favorito per il bronzo

Due finali per il tennis italiano alle Olimpiadi. Cent’anni fa l’unica medaglia di bronzo, conquistata da Uberto de Morpurgo proprio a Parigi. Oggi quella già assicurata dalla coppia Errani-Paolini, che ambisce per al metallo più prezioso.

Gli esperti sono dalla parte delle azzurre e offrono l’oro tra 1,74 e 1,75; in lavagna tra 1,94 e 2, invece, le avversarie russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che giocheranno sotto bandiera neutrale.

Lorenzo Musetti, sconfitto in semifinale da Djokovic, scenderà sulla terra rossa parigina per dare la caccia al bronzo: l’italiano parte favorito su a 1,72 contro il canadese Auger-Aliassime, proposto a 2,10.

Quote e scontri diretti

TODAY, 17:30 – Musetti (11) 🇮🇹 – Auger Aliassime (13) 🇨🇦 2-3 1.74 2.09

TOMORROW, F Djokovic (1) 🇷🇸 – Alcaraz (2) 🇪🇸 3-4 2.92 1.41

TODAY, 15:30 F Zheng (6) 🇨🇳 – Vekic (13) 🇭🇷 1-1 1.44 2.80

TOMORROW, F Errani/Paolini (3) 🇮🇹 – Andreeva/Shnaider 0-0 1.76 1.98