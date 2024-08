Djokovic avanza alle semifinali olimpiche di Parigi 2024 nonostante un momento di paura. Ora la sfida contro il nostro Lorenzo Musetti

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e il suo talento, qualificandosi per le semifinali del torneo olimpico di tennis maschile a Parigi 2024. Il campione serbo ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-6 (3), in un incontro che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi presenti sul campo Philippe Chatrier.

Il match, iniziato con un Djokovic in pieno controllo, ha preso una svolta inaspettata nel secondo set quando il numero 2 del mondo ha accusato un problema al ginocchio. Questo imprevisto ha permesso a Tsitsipas di prendere un vantaggio considerevole, portandosi sul 4-0 e successivamente sul 5-2 mancando tre set point consecutivi sul 5-3 – 40 a 0.

Tuttavia, Djokovic ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei più grandi di sempre. Dopo aver assunto un farmaco per alleviare il dolore, il serbo ha iniziato una bella rimonta. Con la determinazione che lo contraddistingue, ha recuperato lo svantaggio portando il set al tie-break, dove ha prevalso dimostrando la sua superiorità mentale.

Questa vittoria porta Djokovic alle sue quarte semifinali olimpiche in carriera, un risultato straordinario che sottolinea la sua longevità e costanza ai massimi livelli. A 37 anni, il campione serbo continua a inseguire il sogno della medaglia d’oro olimpica, l’unico grande trofeo che manca ancora nel suo ricchissimo palmares.

Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà l’italiano Lorenzo Musetti. Con questa vittoria, il serbo si avvicina sempre più al suo obiettivo di completare il suo già straordinario curriculum con l’oro olimpico.

L’incontro ha anche evidenziato le difficoltà che Tsitsipas sta attraversando negli ultimi mesi. Il talentuoso greco, nonostante abbia mostrato lampi del suo potenziale, non è riuscito a capitalizzare il vantaggio ottenuto nel secondo set, confermando i dubbi sulla sua capacità di gestire i momenti cruciali contro i migliori giocatori del circuito.

ATP Paris Olympics Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 7 0 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 3 6 0 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





