“Musetti: “Mai giocato così bene, posso battere chiunque” (con il video della vittoria con Zverev)”

Lorenzo Musetti entra nella storia del tennis italiano olimpico e lo fa con la consapevolezza di chi sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Dopo aver sconfitto Alexander Zverev nei quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, il giovane carrarino si è espresso con una maturità e una fiducia sorprendenti.

“Credo di non aver mai giocato così bene nella mia carriera,” ha dichiarato Musetti, “o meglio: di non aver mai abbinato questa qualità del tennis alla continuità di rendimento e alla professionalità del lavoro.” Parole che riflettono la crescita di un talento che sta finalmente sbocciando sul palcoscenico più importante.

Analizzando la sua prestazione contro Zverev, Musetti ha mostrato una lucidità tattica impressionante: “Non lo definirei il match perfetto, ho concesso un break, ma quasi… Non gli ho mai permesso di fare mai punti facili, ho giocato ogni quindici come se fosse l’ultimo, ho cercato di sfiancarlo.”

La fiducia di Musetti è alle stelle, come dimostrano le sue parole: “In questo momento sento di poter battere chiunque.” Una dichiarazione forte, ma supportata dal tennis espresso in questo torneo olimpico.

MUSETTI FA SOGNARE L’ITALIA! KO ANCHE ZVEREV, ORO A TOKYO: RIVIVI IL MATCH IN 3′



Guardando alla semifinale, dove affronterà uno tra Djokovic e Tsitsipas, Musetti non si tira indietro: “Comunque sarà un match complicato, speriamo di ribaltare il pronostico.”

Il giovane azzurro è consapevole del momento storico che sta vivendo, ricordando l’unica medaglia olimpica del tennis italiano, il bronzo di Uberto De Morpurgo nel 1924: “Speriamo davvero di poter riscrivere la storia, anche se in parte lo abbiamo già fatto, ma arrivati a questo punto non voglio e non posso accontentarmi.”

MUSETTI: “L’ATTEGGIAMENTO FA LA DIFFERENZA. PALLA CORTA? CI VUOLE UN PIZZICO DI FOLLIA”



L’orgoglio di rappresentare l’Italia è evidente nelle parole di Musetti: “Ormai l’esultanza con il tricolore in vista è un marchio di fabbrica, l’ho fatto dopo aver battuto Monfils e continuo a farlo: speriamo di metterci anche una medaglia.”

Il capitano Filippo Volandri ha elogiato la prestazione di Musetti, sottolineando il lavoro fatto per migliorare l’approccio iniziale alle partite e la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti chiave.

Per la polemica del giorno, oggi tocca alla chiusura del tetto, “Si è chiuso in modo automatico, l’arbitro ci ha detto che è normale così, Zverev ha voluto aspettare che fosse tutto coperto, io invece volevo riprendere subito. Poteva condizionarmi, ma sono stato bravo a mantenere la concentrazione”

Questo Musetti sembra pronto per qualsiasi sfida. La sua crescita tecnica e mentale, unita all’entusiasmo e alla consapevolezza dei propri mezzi, lo rendono un avversario temibile per chiunque. L’Italia del tennis trattiene il fiato, sperando che questa favola olimpica possa trasformarsi in una medaglia storica.





Francesco Paolo Villarico