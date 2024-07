Nadal-Alcaraz, addio olimpico: il sogno si infrange contro Krajicek-Ram

Il campo Philippe Chatrier ha probabilmente assistito all’ultimo match di Rafael Nadal su quella che è stata la sua “casa” per tanti anni. In coppia con il suo erede designato Carlos Alcaraz, il campione maiorchino ha dovuto arrendersi nei quarti di finale del torneo di doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La coppia spagnola è stata sconfitta per 6-2 6-4 dagli specialisti americani Austin Krajicek e Rajeev Ram, che hanno offerto una prestazione impeccabile. Gli statunitensi hanno interpretato la partita con una strategia perfetta, mettendo in mostra tutte le qualità che li rendono una delle coppie più temibili nel circuito.

Fin dall’inizio, Krajicek e Ram hanno imposto un ritmo forsennato, aggredendo ogni pallina possibile e pressando costantemente la coppia iberica a rete. Questa tattica ha pagato immediatamente, con un break ottenuto già nelle fasi iniziali del primo set. Alcaraz e Nadal hanno faticato a trovare le contromisure, con il giovane spagnolo particolarmente in difficoltà al servizio, concedendo il doppio break sul 2-4 con un doppio fallo.

Il secondo set ha visto una reazione d’orgoglio degli spagnoli, che sono riusciti a mantenere il servizio con maggiore regolarità. Tuttavia, sul 3-3, è arrivato il passaggio a vuoto decisivo, ancora una volta con Alcaraz protagonista in negativo. Gli americani hanno continuato a mettere pressione, non concedendo praticamente nulla nei propri turni di battuta.

L’ultimo sussulto della coppia spagnola è arrivato sul 5-4, quando Krajicek ha mostrato qualche segno di nervosismo. Alcaraz ha trovato una grande risposta per procurarsi due palle del controbreak, ma sul 15-40 è stato Nadal a sbagliare una risposta alla portata, permettendo agli americani di risalire e chiudere l’incontro.

Questa sconfitta segna probabilmente la fine di un’era per Nadal sul Philippe Chatrier, teatro di alcuni dei suoi più grandi trionfi.





Francesco Paolo Villarico