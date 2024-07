Olimpiadi Parigi 2024: Errani e Paolini ai quarti nel doppio femminile

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia italiana, testa di serie numero 3, ha superato le padrone di casa francesi Caroline Garcia e Diane Parry in un incontro combattuto, conclusosi con il punteggio di 5-7 6-3 [10-8].

La partita, durata due ore e diciotto minuti, ha visto le azzurre rimontare dopo aver perso il primo set. Nonostante un avvio promettente, Errani e Paolini hanno ceduto il primo parziale 7-5 dopo aver sprecato diverse opportunità. Nel secondo set, le italiane hanno ritrovato la concentrazione, imponendosi per 6-3 e forzando il match tiebreak decisivo.

Il tiebreak finale è stato caratterizzato dal duo italico sempre avanti, con le azzurre che sono riuscite a prevalere per 10-8, sfruttando il primo dei tre match point a disposizione.

Nei quarti di finale, in programma tra due giorni, Errani e Paolini affronteranno le vincenti dell’incontro tra le britanniche Boulter/Watson e le brasiliane Haddad Maia/Stefani, seste teste di serie del torneo.