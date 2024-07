Musetti avanza alle Olimpiadi: “Siamo qui per crederci. In campo, oltretutto, non c’era nemmeno acqua fresca, inspiegabile” (Video)

Lorenzo Musetti ha superato un altro turno nel torneo olimpico di tennis a Parigi 2024, battendo l’argentino Navone. Il tennista italiano, parlando dopo il match, ha dimostrato determinazione e fiducia nelle sue possibilità.

“Siamo qui per questo, se non ci credessi perché mi sottoporrei a questa fatica?” ha dichiarato Musetti, sottolineando la sua ambizione olimpica. Ha poi descritto le difficoltà incontrate durante il match: “All’inizio lui faceva molta fatica, servivo molto bene, poi ho accusato tanto il caldo, mai avvertito così a Parigi. In campo, oltretutto, non c’era nemmeno acqua fresca, inspiegabile. Ma ho saputo soffrire, ho aspettato che passasse il brutto momento, ho ripreso in mano il gioco e da quel punto in poi non ho più avuto problemi”.

Musetti ha anche toccato il tema della sostenibilità e del comfort dei giocatori: “Sono favorevole all’uso delle borracce contro l’utilizzo della plastica, ma almeno l’acqua fresca vorremmo averla quando giochiamo, soprattutto con questo caldo. Comunque, abbiamo battuto Navone e anche l’acqua calda”.

Guardando al prossimo incontro contro Fritz, Musetti ha commentato: “Vorrà la rivincita di Montecarlo e di Wimbledon, qui non abbiamo mai giocato. Tutte e due saremo provati fisicamente perché abbiamo giocato entrambi tanto nell’ultimo periodo, fortunatamente. Vincerà chi avrà più forza di volontà, io ne ho tanta, speriamo basti”.

Il giovane italiano ha anche parlato dell’orgoglio di rappresentare il suo paese: “Credo sia ancora più bello sfoggiare il tricolore quando si vince e si soffre, anche per chi lavora tanto e non riesce a qualificarsi per l’evento. È un torneo speciale, il tennis non è mai stata una disciplina fondamentale ai Giochi, ma abbiamo un movimento così ampio che quest’anno possiamo davvero puntare alla medaglia”.

Il suo coach, Simone Tartarini, ha elogiato la determinazione di Musetti: “Ci ha messo il cuore, Lorenzo, anche questa volta. Ma per la Nazionale questo ed altro. Sono i valori che gli abbiamo trasmesso in questi anni, sa quanto conti l’Olimpiade, anche a scapito dei tornei successivi. Con Navone ne è uscito fuori soprattutto con la testa, adesso Lorenzo accetta molto di più la sofferenza e non si abbatte, così emerge la sua voglia di vincere: sarà fondamentale anche contro Fritz, sappiamo come metterlo in difficoltà”.





