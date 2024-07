Giochi Olimpici Parigi 2024: Il programma di Martedì 30 Luglio 2024

Court Philippe Chatrier – ore 12:00

Donna Vekic vs Coco Gauff

Alexander Zverev vs Tomas Machac (TBA)

Iga Swiatek vs Xiyu Wang (TBA)

Sebastian Ofner vs Daniil Medvedev (TBA)

Court Suzanne Lenglen – ore 12:00

Jack Draper vs Taylor Fritz

Anna-Karolina Schmiedlova vs Jasmine Paolini (TBA)

Carlos Alcaraz / Rafael Nadal vs Tallon Griekspoor / Wesley Koolhof (TBA)

Daniel Evans / Andy Murray vs Sander Gille / Joran Vliegen (TBA)

Court Simonne Mathieu – ore 12:00

Angelique Kerber vs Leylah Annie Fernandez

Felix Auger-Aliassime vs Maximilian Marterer (TBA)

Court 6 – ore 12:00

Gael Monfils / Edouard Roger-Vasselin vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Lorenzo Musetti vs Mariano Navone (TBA)

Jakub Mensik vs Tommy Paul (TBA)

Su-Wei Hsieh / Chia Yi Tsao vs Marta Kostyuk / Dayana Yastremska (TBA)

Court 7 – ore 12:00

Emma Navarro vs Qinwen Zheng

Maria Sakkari vs Marta Kostyuk (TBA)

Katie Boulter / Heather Watson vs Angelique Kerber / Laura Siegemund (TBA)

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Caroline Garcia / Diane Parry (TBA)

Court 9 – ore 2:00

Nuno Borges / Francisco Cabral vs Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff

Court 12 – ore 1:30

Thiago Monteiro / Thiago Seyboth Wild vs Austin Krajicek / Rajeev Ram

Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Maria Carle / Nadia Podoroska (TBA)

Court 13 – ore 1:30

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Olivia Gadecki / Ajla Tomljanovic

Pablo Carreno Busta / Marcel Granollers vs Matthew Ebden / John Peers (TBA)

Tomas Machac / Adam Pavlasek vs Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo (TBA)

Court 14 – ore 12:00

Camila Osorio vs Danielle Collins

Stan Wawrinka vs Alexei Popyrin (TBA)

Jan-Lennard Struff vs Corentin Moutet (TBA)

Despina Papamichail / Maria Sakkari vs Danielle Collins / Desirae Krawczyk (TBA)

Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (TBA)