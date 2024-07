ITF W75 Cordenons: al via il tabellone principale, italiane protagoniste nelle qualificazioni

Hanno avuto inizio gli incontri del tabellone principale della 9° edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila dollari. Avanza al secondo turno la spagnola Leyre Romero Gormaz che ha travolto la wildcard azzurra Francesca Pace 6-1 6-2. La ceca Palicova, numero 7 del seeding, regola in due set (6-4 6-3) la svedese Kajsa Rinaldo Persson. Lotta all’ultimo quindici tra la svizzera Conny Perrin e l’azzurra Anastasia Abbagnato che ha visto prevalere l’elvetica con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, al termine di un match molto più equilibrato di quanto non dica il punteggio finale, risolto al sesto match point dopo 21 vantaggi nel corso del nono gioco nel set decisivo.

In apertura di giornata si sono completati gli incontri di secondo turno delle qualificazioni. Trova un posto al sole l’italiana Nicole Fossa Huergo che mantiene fede ai pronostici, superando in un derby Arianna Zucchini con il punteggio di 6-2 7-5.

Accede al main draw anche Sofia Rocchetti vincitrice su Jennifer Ruggeri (2-6 6-2 6-0) al termine di un incontro altalenante nel quale non c’è stata storia soltanto nel parziale decisivo.

Conquista il tabellone principale anche Ksenia Zaytseva che piega dopo oltre 3 ore di gioco la resistenza della tedesca Yana Morderger. Bene Jessica Pieri che in un derby a tinte tricolori si è imposta per 6-4 6-3 su Eleonora Alvisi.

Finisce al secondo turno del tabellone cadetto la corsa della francese Aravane Rezai, ex top 15 Wta in cerca di risalita, sconfitta per mano della rumena Andreea Prisacariu dopo un’autentica maratona terminata con il punteggio di 5-7 7-6 6-1. Escono anche Beatrice Ricci e la svizzera Nadine Keller, sconfitte rispettivamente dalla slovacca Meri ed Amina Anshba racimolando 3 giochi in due.

Domani (martedì 30 luglio) si completeranno gli incontri di primo turno a partire dalle 9:30. Sfide da non perdere quelle a tinte azzurre tra Nuria Brancaccio e Federica Urgesi e il match serale tra le slovene Tamara Zidansek, numero 1 del seeding friulano e Nika Radisic, finalista nel 2019, entrambe programmate sul campo centrale Serena Maniva.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

L.ROMERO GORMAZ (ESP) (3) – F.PACE (ITA) (WC) 6-1 6-2

B.PALICOVA (CZE) (7) – K.RINALDO PERSSON (SWE) 6-4 6-3

C.PERRIN (SUI) – A.ABBAGNATO (ITA) (WC) 3-6 6-3 6-3

K.BAINDL (UKR) – D.SPITERI (ITA)

RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI:

S.ROCCHETTI (ITA) (1) – J.RUGGERI (ITA) (9) 2-6 6-2 6-0

N.FOSSA HUERGO (ITA) (2) – A.ZUCCHINI (ITA) (10) 6-2 7-5

K.ZAYTSEVA (3) – Y.MORDERGER (GER) (16) 6-7 (2) 6-4 6-3

A.PRISACARIU (ROU) (4) – A.REZAI (FRA) (13) 5-7 7-6 (5) 6-1

J.PIERI (ITA) (5) – E.ALVISI (ITA) 6-4 6-3

E.MERI (CZE) – B.RICCI (ITA) 6-1 6-1

A.ANSHBA – N.KELLER (SUI) 6-1 6-0

T.MORDERGER (GER) – MIN LIU (CHN) 6-1 6-4