Il Palermo Ladies Open saluta dopo 35 anni: La licenza passa al Transylvania Open

Dopo 35 edizioni di successo, il Palermo Ladies Open dice addio al circuito WTA 250. La notizia arriva a pochi giorni dalla conclusione dell’ultima edizione del torneo, vinta dalla cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo, in una emozionante finale contro Karolina Muchova.

La licenza del torneo è stata acquistata dal Transylvania Open, che si svolge a Cluj-Napoca, in Romania. Il torneo cambierà denominazione, passando da Palermo Ladies Open a Transylvania Open WTA 250, e si terrà dall’1 al 9 febbraio 2025.

Il direttore del Transylvania Open, Ciorcila, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l’acquisizione permanente della licenza. Si tratta di un significativo investimento per il futuro del tennis in Romania e per l’immagine internazionale della nostra nazione.”

Per quanto riguarda il futuro del tennis a Palermo, il Country Time Club sta valutando la possibilità di ospitare un torneo WTA 125, mantenendo la stessa data di metà luglio. Questa opzione potrebbe offrire meno vincoli a livello internazionale pur rimanendo nell’orbita WTA, e il livello delle atlete partecipanti sarebbe paragonabile a quello visto nelle recenti edizioni del torneo WTA 250.

Nonostante la perdita del torneo, il Country Time Club guarda al futuro con ottimismo. La somma di tre milioni di euro incassata dalla vendita della licenza sarà investita per realizzare nuove strutture su un ettaro di terreno opzionato. Il progetto include cinque campi da tennis, di cui uno coperto con tetto apribile, una piscina con corsie da 25 metri e un centro per la riabilitazione.

Il Palermo Ladies Open ha una ricca storia iniziata nel 1988. Nel corso degli anni, il torneo ha visto la partecipazione di tenniste di alto livello, con nomi illustri nell’albo d’oro come Mary Pierce, Anabel Medina Garrigues, Sara Errani, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e la recente vincitrice Qinwen Zheng. Il torneo ha anche avuto un ruolo significativo nella ripartenza del tennis mondiale dopo la prima ondata di Covid-19 nel 2020.

La fine del Palermo Ladies Open segna la conclusione di un’era per il tennis italiano, considerando che dal 1988 al 2006 Palermo è stata, insieme a Roma, l’unica città italiana ad ospitare sia un torneo maschile che uno femminile di alto livello.





Marco Rossi