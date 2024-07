Giochi Olimpici Parigi 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Alcaraz avanza agli ottavi a Parigi 2024, ma non senza difficoltà

Carlos Alcaraz ha conquistato gli ottavi di finale del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024, superando Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-1 7-6(3). Il giovane spagnolo, tuttavia, ha fatto tremare i suoi tifosi mostrando alcuni segni di disagio fisico nel secondo set, pur riuscendo a mantenere un livello di gioco promettente per le sue ambizioni di medaglia.

Il match è iniziato con un Alcaraz in pieno controllo, che ha dominato il primo set concedendo appena un game all’avversario. Il murciano ha mostrato tutto il suo talento, giocando con facilità e gusto, mentre Griekspoor appariva freddo e commetteva errori inusuali.

La situazione è cambiata drasticamente nel secondo set. L’olandese, numero 27 del ranking mondiale, ha ritrovato il suo gioco, dimostrando perché è considerato un avversario sempre pericoloso. I suoi colpi hanno guadagnato in profondità e potenza, mettendo in difficoltà Alcaraz.

Il momento di maggiore apprensione è arrivato quando lo spagnolo ha richiesto l’intervento del fisioterapista, facendo temere problemi fisici. Nonostante ciò, Alcaraz ha mostrato grande carattere salvando un set point nel decimo game e portando il set al tie-break.

Nel momento decisivo, il campione spagnolo ha ritrovato la sua migliore versione, muovendosi con agilità e potenza, fino a conquistare la vittoria.

Questa prestazione di Alcaraz dimostra la sua capacità di soffrire e giocare ad alto livello nei momenti cruciali, qualità essenziali per ambire a una medaglia olimpica. Nonostante i momenti di difficoltà, il giovane talento spagnolo mantiene intatte le sue aspirazioni di conquistare due medaglie in questi Giochi.

Resta ora da vedere se il disagio fisico mostrato nel secondo set avrà conseguenze nei prossimi turni.

WTA WTA Olympic Tournament Paris Swiatek I. • Swiatek I. 6 6 Parry D. Parry D. 1 1 Vincitore: Swiatek I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Swiatek I. 6-1 Swiatek I. 30-0 5-2 Swiatek I. 30-0 4-1 Swiatek I. 30-0 5-2 Swiatek I. 15-0 4-2 → 5-2 Swiatek I. 15-0 5-2 Swiatek I. 5-1 → 5-2 Swiatek I. 4-2 Swiatek I. 4-1 → 4-2 Swiatek I. 4-2 Swiatek I. 4-1 → 4-2 Swiatek I. 4-2 Swiatek I. 4-1 → 4-2 Swiatek I. 5-2 Swiatek I. 5-1 → 5-2 Swiatek I. 5-2 Parry D. 30-40 4-2 → 5-2 Parry D. 30-40 3-2 → 4-2 Parry D. 30-40 4-1 Parry D. 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Parry D. 15-30 4-1 Parry D. 15-30 3-2 Parry D. 15-30 3-1 → 3-2 Parry D. 15-15 4-1 Parry D. 15-15 4-2 Parry D. 15-15 4-1 → 4-2 Parry D. 0-15 15-15 3-2 Parry D. 0-15 4-2 Parry D. 3-2 → 4-2 Parry D. 3-1 → 3-2 Parry D. 4-2 Swiatek I. 40-30 3-2 → 4-2 Swiatek I. 40-30 2-1 Swiatek I. 40-15 2-2 Swiatek I. 40-15 3-1 Swiatek I. 30-15 2-2 Swiatek I. 15-15 30-15 3-1 Swiatek I. 15-15 3-2 Swiatek I. 15-15 2-1 Swiatek I. 0-15 2-2 Swiatek I. 0-15 3-2 Swiatek I. 0-15 3-1 → 3-2 Swiatek I. 0-15 3-2 Swiatek I. 0-15 2-2 → 3-2 Swiatek I. 2-1 → 2-2 Swiatek I. 3-1 Swiatek I. 2-2 Swiatek I. 2-1 → 2-2 Swiatek I. 3-2 Swiatek I. 2-2 → 3-2 Swiatek I. 3-2 Swiatek I. 2-2 → 3-2 Swiatek I. 3-2 Swiatek I. 3-1 → 3-2 Swiatek I. 2-1 → 3-1 Parry D. A-40 2-0 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2

Iga Swiatekvs Diane Parry

Novak Djokovic vs Rafael Nadal (TBA)



ATP ATP Olympic Tournament Paris Djokovic N. Djokovic N. 6 6 Nadal R. Nadal R. 1 4 Vincitore: Djokovic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-1 → 7-2 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-1 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Djokovic N. 40-15 5-1 Djokovic N. 40-15 5-2 Djokovic N. 30-15 5-1 → 5-2 Risultato 6-1 Djokovic N. 30-15 5-1 → 6-1 Djokovic N. 15-15 5-2 Risultato 6-2 Djokovic N. 0-15 5-2 → 6-2 Djokovic N. 0-15 5-1 → 5-2 Risultato 6-2 Djokovic N. 5-2 → 6-2 Risultato 6-1 Djokovic N. 5-2 Djokovic N. 5-1 → 5-2 Nadal R. 40-30 5-0 → 5-1 Risultato 6-1 Nadal R. 40-30 5-1 → 6-1 Nadal R. 40-30 5-0 → 5-1 Nadal R. 40-30 5-1 Risultato 6-0 Nadal R. 15-30 30-30 5-1 Risultato 6-1 Nadal R. 15-15 5-0 Risultato 6-1 Nadal R. 15-15 5-0 Risultato 6-0 Nadal R. 0-15 5-1 Risultato 6-0 Nadal R. 0-15 5-0 → 6-0 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Nadal R. 5-0 Nadal R. 5-1 Nadal R. 5-0 → 5-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Nadal R. 5-1 → 6-1 Nadal R. 5-0 → 5-1 Djokovic N. 40-0 5-1 Djokovic N. 40-0 5-0 → 5-1 Djokovic N. 40-0 5-1 Djokovic N. 40-0 4-1 → 5-1 Djokovic N. 30-0 4-0 → 4-1 Djokovic N. 30-0 5-0 Djokovic N. 30-0 4-0 → 5-0 Djokovic N. 15-0 30-0 5-0 Djokovic N. 15-0 5-1 Djokovic N. 4-0 Djokovic N. 5-0 Djokovic N. 4-1 Djokovic N. 4-0 → 4-1 Nadal R. 40-A 3-0 → 4-0 Nadal R. 40-A 4-1 Nadal R. 40-A 4-0 → 4-1 Nadal R. 40-40 3-1 Nadal R. 40-40 4-0 Nadal R. 40-40 3-1 Nadal R. 40-40 3-0 → 3-1 Nadal R. 40-A 4-0 Nadal R. 40-A 4-1 Nadal R. 40-A 4-0 → 4-1 Nadal R. 40-A 4-1 Nadal R. 40-A 4-0 → 4-1 Nadal R. 40-A 3-1 Nadal R. 40-40 40-A 4-0 Nadal R. 40-40 4-1 Nadal R. 40-40 3-0 Nadal R. 40-40 4-1 Nadal R. 40-40 3-1 → 4-1 Nadal R. 40-40 3-0 → 3-1 Nadal R. 30-40 4-1 Nadal R. 30-40 4-0 → 4-1 Nadal R. 30-30 4-1 Nadal R. 30-30 3-0 Nadal R. 30-30 4-0 Nadal R. 30-30 4-1 Nadal R. 30-15 3-0 Nadal R. 15-15 4-1 Nadal R. 15-15 3-1 → 4-1 Nadal R. 15-15 4-1 Nadal R. 15-15 3-0 Nadal R. 15-15 4-0 Nadal R. 15-0 3-1 Nadal R. 15-0 4-0 Nadal R. 3-1 Nadal R. 3-0 → 3-1 Nadal R. 3-1 Nadal R. 4-0 Nadal R. 3-1 Nadal R. 4-0 Djokovic N. 40-0 3-0 → 4-0 Djokovic N. 40-0 2-0 → 3-0 Djokovic N. 30-0 2-1 Djokovic N. 30-0 3-1 Djokovic N. 30-0 2-0 Djokovic N. 15-0 3-1 Djokovic N. 15-0 3-0 → 3-1 Djokovic N. 3-1 Djokovic N. 3-0 → 3-1 Djokovic N. 3-1 Djokovic N. 3-0 → 3-1 Djokovic N. 40-30 2-1 Nadal R. 30-40 2-0 → 2-1 Nadal R. 30-40 1-1 Nadal R. 30-30 30-40 2-0 Nadal R. 30-30 1-1 Nadal R. 30-30 2-1 Nadal R. 30-30 2-0 → 2-1 Nadal R. 30-30 1-1 Nadal R. 30-30 1-0 → 1-1 Nadal R. 30-30 2-0 Nadal R. 15-30 2-1 Nadal R. 15-30 1-1 → 2-1 Nadal R. 0-30 15-30 2-0 Nadal R. 0-30 1-0 → 2-0 Nadal R. 0-30 1-1 Nadal R. 0-15 1-0 → 1-1 Nadal R. 0-15 1-1 Nadal R. 0-15 2-0 Nadal R. 0-15 1-0 → 2-0 Nadal R. 0-15 1-1 Nadal R. 2-0 Nadal R. 1-0 → 2-0 Nadal R. 1-1 Nadal R. 1-0 → 1-1 Nadal R. 2-0 Nadal R. 1-1 Nadal R. 2-1 Nadal R. 1-1 → 2-1 Nadal R. 1-0 → 1-1 Djokovic N. A-40 0-0 → 1-0 Djokovic N. A-40 1-0 Djokovic N. A-40 0-0 → 1-0 Djokovic N. A-40 1-1 Djokovic N. 40-40 0-0 Djokovic N. 40-40 0-1 Djokovic N. 40-40 1-0 Djokovic N. 40-30 40-40 0-1 Djokovic N. 40-15 1-1 Djokovic N. 40-15 1-0 → 1-1 Djokovic N. 40-15 0-1 Djokovic N. 40-15 0-0 → 0-1 Djokovic N. 40-0 0-1 Djokovic N. 40-0 0-0 → 0-1 Djokovic N. 30-0 40-0 1-1 Djokovic N. 30-0 0-1 → 1-1 Djokovic N. 30-0 1-0 Djokovic N. 15-0 0-1 Djokovic N. 15-0 0-0 → 0-1 Tiebreak 0-1 Tiebreak 1-1

Tallon Griekspoor vs Carlos Alcaraz (TBA)



ATP Paris Olympics Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 0 1 6 0 Carlos Alcaraz [2] • Carlos Alcaraz [2] 15 6 7 0 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Carlos Alcaraz 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Carlos Alcaraz 15-0 6-5 Carlos Alcaraz 15-0 5-5 → 6-5 Carlos Alcaraz 15-0 5-4 → 5-5 Carlos Alcaraz 15-0 4-4 → 5-4 Carlos Alcaraz 15-0 4-3 → 4-4 Carlos Alcaraz 15-0 3-3 → 4-3 Carlos Alcaraz 15-0 3-2 → 3-3 Carlos Alcaraz 15-0 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 15-0 2-1 → 2-2 Tallon Griekspoor 40-15 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 15-0 40-15 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 15-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jessica Pegula vs Elina Svitolina (TBA)



WTA Paris Olympics Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 6 1 3 Elina Svitolina • Elina Svitolina 15 4 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 15-0 3-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Elina Svitolina 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court Suzanne Lenglen – ore 12:00

Magda Linette vs Jasmine Paolini



WTA WTA Olympic Tournament Paris Linette M. Linette M. 4 1 Paolini J. Paolini J. 6 6 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Linette M. 0-40 2-5 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-6 Paolini J. 1-4 Paolini J. 2-5 Paolini J. 1-4 Paolini J. 2-4 Paolini J. 1-4 → 2-4 Paolini J. 2-4 Linette M. 40-A 1-4 → 2-4 Linette M. 40-A 2-3 Linette M. 40-40 1-3 → 2-3 Linette M. 40-40 2-4 Linette M. 40-40 1-3 Linette M. 40-40 1-4 Linette M. A-40 2-4 Linette M. A-40 1-3 Linette M. A-40 1-4 Linette M. A-40 1-3 → 1-4 Linette M. 40-40 2-4 Linette M. 40-40 1-3 Linette M. 40-40 2-4 Linette M. 40-30 1-4 → 2-4 Linette M. 40-30 2-3 Linette M. 40-15 1-4 Linette M. 40-15 2-3 Linette M. 30-15 2-4 Linette M. 15-15 30-15 1-4 → 2-4 Linette M. 0-15 15-15 2-4 Linette M. 0-15 2-3 → 2-4 Linette M. 2-4 Linette M. 2-3 → 2-4 Linette M. 1-3 → 2-3 Linette M. 2-4 Linette M. 0-40 2-3 → 2-4 Paolini J. 40-0 1-3 → 2-3 Paolini J. 15-0 1-2 → 1-3 Paolini J. 15-0 1-3 Paolini J. 15-0 1-2 → 1-3 Paolini J. 15-0 2-3 Paolini J. 1-2 Paolini J. 2-3 Paolini J. 2-2 → 2-3 Paolini J. 1-3 Paolini J. 1-2 → 1-3 Paolini J. 2-2 Paolini J. 2-3 Paolini J. 1-3 → 2-3 Linette M. 40-A 1-1 Linette M. 40-A 1-2 Linette M. 40-40 1-1 → 1-2 Linette M. 40-40 2-2 Linette M. A-40 2-1 → 2-2 Linette M. A-40 1-1 → 2-1 Linette M. A-40 2-1 Linette M. A-40 2-2 Linette M. A-40 2-1 → 2-2 Linette M. 40-40 1-1 → 2-1 Linette M. 40-40 2-1 Linette M. A-40 1-2 Linette M. 40-40 2-2 Linette M. A-40 40-40 1-1 Linette M. A-40 2-2 Linette M. A-40 2-1 → 2-2 Linette M. A-40 1-2 Linette M. 40-40 2-2 Linette M. 40-40 1-1 Linette M. 40-40 1-2 Linette M. 40-A 2-2 Linette M. 40-40 1-2 → 2-2 Linette M. 40-40 2-1 Linette M. 40-30 1-1 → 2-1 Linette M. 30-30 40-30 2-2 Linette M. 30-30 2-1 → 2-2 Linette M. 30-30 1-2 Linette M. 15-30 2-2 Linette M. 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Linette M. 0-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Paolini J. 5-6 Risultato 5-7 Linette M. 40-A 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Linette M. 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Linette M. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Linette M. A-40 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Linette M. A-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Linette M. 40-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Linette M. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Paolini J. 15-0 40-0 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Paolini J. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Paolini J. 5-6 Risultato 4-7 Linette M. 40-A 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Linette M. 40-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Linette M. A-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Linette M. 40-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Linette M. A-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Linette M. A-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Linette M. 40-A 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Linette M. 40-40 40-A 5-6 Risultato 5-7 Linette M. 40-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Linette M. 15-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6

Maria Carle vs Coco Gauff (TBA)



WTA WTA Olympic Tournament Paris Carle M. Carle M. 1 1 Gauff C. Gauff C. 6 6 Vincitore: Gauff C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 1-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 1-6 → 1-7 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 1-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Risultato 2-7 Risultato 1-7 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-7 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Risultato 1-7 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Gauff C. A-40 2-5 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Gauff C. 40-40 2-5 → 2-6 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Gauff C. 40-A 2-5 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Gauff C. 40-40 1-5 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Gauff C. 40-A 2-5 Risultato 1-6 Gauff C. 40-40 40-A 2-5 Risultato 2-6 Gauff C. A-40 2-5 → 2-6 Risultato 1-6 Gauff C. 40-40 1-5 → 1-6 Gauff C. A-40 2-5 Risultato 1-6 Gauff C. 40-40 2-5 Risultato 2-6 Gauff C. 30-40 2-5 → 2-6 Risultato 1-6 Gauff C. 30-40 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Gauff C. 30-30 2-5 Risultato 2-6 Risultato 1-6 → 2-6 Gauff C. 15-15 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Risultato 2-6 Gauff C. 0-15 2-5 → 2-6 Risultato 1-6 Gauff C. 2-5 Risultato 1-6 Carle M. A-40 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Carle M. A-40 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Carle M. 40-40 0-5 Risultato 1-6 Carle M. 40-40 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Risultato 0-6 → 1-6 Risultato 1-6 Carle M. 40-A 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Carle M. 40-40 1-5 → 1-6 Carle M. 40-40 0-5 → 1-5 Carle M. 40-30 1-5 Carle M. 40-30 0-5 → 1-5 Carle M. 40-30 1-5 Carle M. 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Risultato 1-6 Carle M. 40-15 1-5 → 1-6 Carle M. 30-15 0-5 → 1-5 Risultato 0-6 Carle M. 30-0 0-5 → 0-6 Risultato 1-6 Carle M. 30-0 1-5 → 1-6 Risultato 1-6 Risultato 0-6 → 1-6 Carle M. 0-5 → 0-6 Risultato 0-6 Carle M. 0-5 → 0-6 Risultato 0-6 Carle M. 1-5 Carle M. 0-5 → 1-5 Gauff C. A-40 1-4 Gauff C. A-40 1-5 Gauff C. A-40 0-4 Gauff C. 40-40 0-5 Gauff C. 40-40 1-5 Gauff C. 40-40 1-4 → 1-5 Gauff C. 40-40 0-4 → 1-4 Gauff C. A-40 1-5 Gauff C. A-40 0-5 → 1-5 Gauff C. A-40 1-4 Gauff C. 40-40 0-4 → 1-4 Gauff C. 40-40 0-5 Gauff C. 40-40 1-5 Gauff C. 40-30 0-4 Gauff C. 40-30 0-5 Gauff C. 40-30 0-4 → 0-5 Gauff C. 40-30 0-5 Gauff C. 30-30 1-5 Gauff C. 30-30 0-5 → 1-5 Gauff C. 30-30 1-5 Gauff C. 30-15 30-30 0-5 → 1-5 Gauff C. 30-0 30-15 0-4 → 0-5 Gauff C. 30-0 1-5 Gauff C. 15-0 0-4 Gauff C. 15-0 0-5 Gauff C. 1-5 Gauff C. 40-15 1-4 → 1-5 Carle M. 15-40 0-4 → 1-4 Carle M. 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Carle M. 15-30 1-4 Carle M. 15-30 0-4 → 1-4 Carle M. 15-15 1-4 Carle M. 15-15 0-3 Carle M. 15-15 1-3 Carle M. 15-15 1-4 Carle M. 0-15 0-4 → 1-4 Carle M. 0-15 0-3 → 0-4 Carle M. 1-3 Carle M. 1-4 Carle M. 0-4 → 1-4 Carle M. 1-4 Carle M. 1-3 → 1-4 Carle M. 1-4 Carle M. 1-3 → 1-4 Carle M. 30-40 0-3 → 1-3 Gauff C. 40-30 0-2 → 0-3 Gauff C. 30-30 1-3 Gauff C. 30-15 0-2 Gauff C. 30-15 1-2 Gauff C. 30-15 0-2 → 1-2 Gauff C. 30-0 1-3 Gauff C. 30-0 0-3 → 1-3 Gauff C. 30-0 1-3 Gauff C. 30-0 0-2 Gauff C. 15-0 1-3 Gauff C. 15-0 0-2 Gauff C. 1-2 Gauff C. 0-3 Carle M. 40-A 1-2 Carle M. 40-A 0-2 → 1-2 Carle M. 40-A 0-1 → 0-2 Carle M. 40-40 0-2 Carle M. 40-40 1-1 Carle M. A-40 0-2 Carle M. A-40 1-1 Carle M. A-40 0-2 Carle M. 40-40 A-40 1-2 Carle M. 40-40 0-2 → 1-2 Carle M. 40-40 1-2 Carle M. A-40 40-40 0-2 → 1-2 Carle M. A-40 0-1 → 0-2 Carle M. 40-40 0-2 Carle M. 40-40 1-2 Carle M. 40-40 1-1 → 1-2 Carle M. 40-40 1-2 Carle M. 40-30 0-1 Carle M. 40-30 1-2 Carle M. 40-30 0-1 Carle M. 30-30 1-2 Carle M. 30-30 0-2 → 1-2 Carle M. 15-30 30-30 1-2 Carle M. 0-30 15-30 0-1 Carle M. 0-30 0-2 Carle M. 0-30 1-1 Carle M. 0-30 0-2 Carle M. 0-15 0-1 → 0-2 Carle M. 0-15 1-2 Carle M. 0-15 0-2 → 1-2 Carle M. 0-15 0-1 → 0-2 Carle M. 0-15 0-2 Carle M. 1-1 Carle M. 1-2 Carle M. 0-2 → 1-2 Carle M. 1-2 Carle M. 1-1 → 1-2 Carle M. 0-2 Gauff C. 40-0 1-1 Gauff C. 40-0 1-0 → 1-1 Gauff C. 40-0 0-0 → 1-0 Gauff C. 40-0 1-1 Gauff C. 30-0 0-1 → 1-1 Gauff C. 30-0 1-1 Gauff C. 30-0 0-0 Gauff C. 15-0 1-1 Gauff C. 15-0 1-0 → 1-1 Gauff C. 15-0 1-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Andrea Vavassori (TBA)



ATP Paris Olympics Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 4 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 4 3 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Andrea Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Casper Ruud 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

Court Simonne Mathieu – ore 12:00

Xinyu Wang vs Barbora Krejcikova



WTA WTA Olympic Tournament Paris Wang Xin. Wang Xin. 3 2 Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Wang Xin. 30-40 2-5 → 2-6 Wang Xin. 30-40 3-5 Wang Xin. 30-40 2-5 → 3-5 Wang Xin. 30-30 3-5 Wang Xin. 30-30 2-5 → 3-5 Risultato 3-6 Wang Xin. 30-15 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Wang Xin. 30-15 2-5 Risultato 2-6 Wang Xin. 15-15 2-5 → 2-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Wang Xin. 15-0 2-5 → 2-6 Wang Xin. 15-0 3-5 Risultato 3-6 Wang Xin. 3-5 → 3-6 Risultato 2-6 Wang Xin. 3-5 Risultato 3-6 Wang Xin. 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Wang Xin. 2-5 Risultato 2-6 Wang Xin. 3-5 Wang Xin. 2-5 → 3-5 Risultato 2-6 Krejcikova B. 40-30 3-4 → 2-6 Krejcikova B. 40-30 3-5 Krejcikova B. 40-30 3-4 → 3-5 Krejcikova B. 40-30 2-4 → 3-4 Krejcikova B. 30-30 2-5 Krejcikova B. 30-30 3-4 Krejcikova B. 30-30 3-5 Krejcikova B. 15-30 2-4 Krejcikova B. 15-30 3-4 Krejcikova B. 15-30 3-5 Krejcikova B. 15-15 3-4 → 3-5 Krejcikova B. 15-0 3-5 Krejcikova B. 15-0 2-5 → 3-5 Krejcikova B. 15-0 2-4 → 2-5 Krejcikova B. 15-0 3-5 Krejcikova B. 2-4 Wang Xin. 30-40 3-4 Wang Xin. 30-40 2-4 → 3-4 Wang Xin. 30-40 3-4 Wang Xin. 30-40 2-4 → 3-4 Wang Xin. 15-40 30-40 3-4 Wang Xin. 15-40 2-4 → 3-4 Wang Xin. 15-40 2-3 → 2-4 Wang Xin. 15-30 2-4 Wang Xin. 15-30 3-3 Wang Xin. 15-15 3-4 Wang Xin. 15-15 2-4 → 3-4 Wang Xin. 15-15 3-4 Wang Xin. 0-15 3-3 → 3-4 Wang Xin. 0-15 2-3 → 3-3 Wang Xin. 0-15 3-4 Wang Xin. 0-15 2-4 → 3-4 Wang Xin. 3-4 Wang Xin. 2-4 → 3-4 Wang Xin. 2-3 → 2-4 Wang Xin. 3-3 Wang Xin. 3-4 Wang Xin. 2-3 Wang Xin. 2-4 Wang Xin. 3-4 Wang Xin. 2-3 Wang Xin. 3-4 Wang Xin. 2-3 Krejcikova B. A-40 3-3 Krejcikova B. A-40 2-2 Krejcikova B. 40-40 2-3 Krejcikova B. 40-40 3-3 Krejcikova B. 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Krejcikova B. 40-A 3-2 Krejcikova B. 30-40 2-3 Krejcikova B. 30-40 2-2 → 2-3 Wang Xin. 4-3 Wang Xin. 4-2 → 4-3 Wang Xin. 0-15 3-2 → 4-2 Krejcikova B. 30-30 3-3 Krejcikova B. 30-30 2-2 Krejcikova B. 15-30 2-3 Krejcikova B. 15-30 2-2 → 2-3 Krejcikova B. 15-30 2-3 Krejcikova B. 15-15 3-3 Krejcikova B. 15-15 3-2 → 3-3 Krejcikova B. 15-15 3-3 Krejcikova B. 0-15 2-3 → 3-3 Krejcikova B. 0-15 3-2 Krejcikova B. 0-15 3-3 Krejcikova B. 2-3 → 3-3 Krejcikova B. 3-3 Krejcikova B. 2-2 Krejcikova B. 2-3 Wang Xin. 40-30 1-2 Wang Xin. 40-30 2-3 Wang Xin. 30-30 1-3 → 2-3 Wang Xin. 30-30 2-2 Wang Xin. 30-15 1-3 Wang Xin. 30-15 1-2 → 1-3 Wang Xin. 30-15 1-3 Wang Xin. 30-15 2-3 Wang Xin. 30-0 30-15 1-2 Wang Xin. 30-0 1-3 Wang Xin. 30-0 2-3 Wang Xin. 30-0 1-3 → 2-3 Wang Xin. 15-0 30-0 2-3 Wang Xin. 15-0 1-2 Wang Xin. 15-0 2-3 Wang Xin. 2-2 → 2-3 Wang Xin. 1-2 → 2-2 Wang Xin. 2-2 Wang Xin. 1-2 → 2-2 Wang Xin. 1-3 Wang Xin. 2-3 Wang Xin. 40-A 2-2 → 2-3 Krejcikova B. 40-40 1-1 Krejcikova B. 40-30 2-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-7 Risultato 3-7 → 4-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-7 Risultato 3-7 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 3-7 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 3-7 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 3-7 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 3-7 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6

Francisco Cerundolo vs Ugo Humbert (TBA)



ATP Paris Olympics Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 7 6 7 Ugo Humbert [10] Ugo Humbert [10] 5 7 5 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

Daniel Evans vs Stefanos Tsitsipas (TBA)



ATP Paris Olympics Daniel Evans Daniel Evans 1 2 0 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 6 6 0 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Daniel Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs Austin Krajicek / Rajeev Ram (TBA)



ATP Paris Olympics Alex de Minaur / Alexei Popyrin Alex de Minaur / Alexei Popyrin 2 3 0 Austin Krajicek / Rajeev Ram [4] Austin Krajicek / Rajeev Ram [4] 6 6 0 Vincitore: Krajicek / Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alex de Minaur / Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Austin Krajicek / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – ore 12:00

Donna Vekic vs Bianca Andreescu



WTA WTA Olympic Tournament Paris Vekic D. Vekic D. 6 6 Andreescu B. Andreescu B. 3 4 Vincitore: Vekic D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vekic D. 40-40 A-40 0-0 Vekic D. 40-40 1-0 Vekic D. 40-40 1-1 Vekic D. 40-A 0-0 Vekic D. 40-40 1-1 Vekic D. 40-40 0-0 Vekic D. 30-40 0-1 Vekic D. 30-40 1-1 Vekic D. 30-40 0-1 → 1-1 Vekic D. 30-40 1-0 Vekic D. 30-30 0-0 → 1-0 Vekic D. 30-30 0-1 Vekic D. 30-30 0-0 → 0-1 Vekic D. 30-30 0-1 Vekic D. 15-30 1-1 Vekic D. 15-30 0-1 → 1-1 Vekic D. 15-30 1-0 Vekic D. 15-30 0-0 → 1-0 Vekic D. 0-30 1-0 Vekic D. 0-15 0-30 0-1 Vekic D. 0-15 1-1 Vekic D. 0-15 0-0 Vekic D. 0-1 Vekic D. 1-1 Vekic D. 1-0 → 1-1 Vekic D. 0-0 → 1-0 Vekic D. 1-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 0-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 0-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 0-1 → 1-1 Vekic D. 1-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 0-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 1-0 → 1-1 Vekic D. 0-0 → 1-0 Vekic D. 1-0 Vekic D. 0-0 → 1-0 Vekic D. 1-0 Vekic D. 1-1 Vekic D. 1-0 → 1-1 Vekic D. 0-0 → 1-0 Vekic D. 1-0 Vekic D. 0-1 Vekic D. 1-1 Vekic D. 1-0 → 1-1 Vekic D. 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Andreescu B. 40-A 5-4 → 6-4 Andreescu B. 40-A 5-3 → 5-4 Risultato 6-4 Andreescu B. 40-40 5-4 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Andreescu B. 40-30 5-4 → 6-4 Risultato 6-4 Andreescu B. 30-30 5-3 Risultato 6-4 Andreescu B. 30-30 5-3

Emma Navarro vs Viktoriya Tomova (TBA)



WTA Paris Olympics Emma Navarro [11] Emma Navarro [11] 6 6 6 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 7 4 1 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Emma Navarro 15-30 5-1 → 6-1 Emma Navarro 15-30 5-0 → 5-1 Emma Navarro 15-30 4-0 → 5-0 Emma Navarro 15-30 3-0 → 4-0 Emma Navarro 15-30 2-0 → 3-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Emma Navarro 15-30 3-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

Dominik Koepfer vs Matteo Arnaldi (TBA)



ATP Paris Olympics Dominik Koepfer Dominik Koepfer 3 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 2 1 Vincitore: Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Dominik Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 Dominik Koepfer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Dominik Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Dominik Koepfer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Dominik Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Dominik Koepfer 30-0 40-15 2-3 → 3-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Dominik Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Dominik Koepfer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Maria Carle / Nadia Podoroska vs Tamara Korpatsch / Tatjana Maria (TBA)



WTA Paris Olympics Maria Carle / Nadia Podoroska Maria Carle / Nadia Podoroska 6 6 0 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 3 0 0 Vincitore: Carle / Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Maria Carle / Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Maria Carle / Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maria Carle / Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Maria Carle / Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 5-2 → 5-3 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Maria Carle / Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Maria Carle / Nadia Podoroska 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch / Tatjana Maria 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Maria Carle / Nadia Podoroska 0-1 → 1-1

Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff vs Nikola Mektic / Mate Pavic (TBA)



ATP Paris Olympics Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 6 6 10 Nikola Mektic / Mate Pavic [7] Nikola Mektic / Mate Pavic [7] 3 7 5 Vincitore: Koepfer / Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Nikola Mektic / Mate Pavic 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-0 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Nikola Mektic / Mate Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Nikola Mektic / Mate Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Nikola Mektic / Mate Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Nikola Mektic / Mate Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 12:00

Cristina Bucsa vs Leylah Annie Fernandez



WTA WTA Olympic Tournament Paris Bucsa C. Bucsa C. 6 3 Fernandez L. Fernandez L. 7 6 Vincitore: Fernandez L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Fernandez L. 0-15 2-5 → 2-6 Risultato 2-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Fernandez L. 2-5 Risultato 2-6 Fernandez L. 40-0 3-5 Bucsa C. 0-40 3-4 → 3-5 Bucsa C. 0-40 2-5 Bucsa C. 0-30 3-5 Bucsa C. 0-30 2-5 → 3-5 Bucsa C. 0-15 0-30 2-4 → 2-5 Bucsa C. 0-15 3-5 Bucsa C. 3-4 → 3-5 Bucsa C. 2-5 Fernandez L. 40-15 2-4 → 2-5 Fernandez L. 40-15 3-3 Fernandez L. 30-15 3-4 Fernandez L. 30-15 2-4 → 3-4 Fernandez L. 15-15 2-3 → 2-4 Fernandez L. 15-15 3-4 Fernandez L. 15-15 3-3 → 3-4 Fernandez L. 15-0 2-4 Fernandez L. 15-0 3-3 Fernandez L. 3-4 Fernandez L. 2-3 Fernandez L. 2-4 Fernandez L. 3-3 Fernandez L. 2-4 Fernandez L. 3-3 Fernandez L. 2-4 Bucsa C. 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Bucsa C. 15-15 15-30 15-40 3-2 Bucsa C. 15-15 3-3 Bucsa C. 15-15 2-3 → 3-3 Bucsa C. 0-15 15-15 3-2 Bucsa C. 0-15 2-2 → 3-2 Bucsa C. 2-3 Bucsa C. 3-3 Bucsa C. 3-2 → 3-3 Fernandez L. 40-A 1-3 → 3-2 Fernandez L. 40-A 2-2 Fernandez L. 40-40 1-3 Fernandez L. 40-40 2-2 Fernandez L. 40-40 2-3 Fernandez L. 30-40 1-3 → 2-3 Fernandez L. 30-40 2-3 Fernandez L. 15-40 1-3 → 2-3 Fernandez L. 15-40 1-2 → 1-3 Fernandez L. 15-40 2-3 Fernandez L. 15-40 1-2 Fernandez L. 15-30 2-2 Fernandez L. 15-30 1-3 Fernandez L. 15-15 1-2 → 1-3 Fernandez L. 15-15 2-2 Fernandez L. 15-15 1-2 → 2-2 Fernandez L. 15-0 2-3 Fernandez L. 15-0 2-2 → 2-3 Fernandez L. 1-3 Fernandez L. 1-2 → 1-3 Fernandez L. 2-2 Fernandez L. 1-3 Fernandez L. 2-2 Fernandez L. 1-2 → 2-2 Fernandez L. 2-3 Fernandez L. 2-2 → 2-3 Fernandez L. 1-3 Bucsa C. 0-40 1-2 → 1-3 Bucsa C. 0-40 2-2 Bucsa C. 0-40 2-1 → 2-2 Bucsa C. 0-30 1-1 → 2-1 Bucsa C. 0-30 2-1 Bucsa C. 0-15 0-30 1-2 Bucsa C. 2-1 Bucsa C. 1-1 → 2-1 Fernandez L. 40-30 2-0 Fernandez L. 40-30 2-1 Fernandez L. 40-30 1-1 → 2-1 Fernandez L. 30-30 2-0 Fernandez L. 30-30 1-1 Fernandez L. 30-30 2-0 Fernandez L. 30-15 2-1 Fernandez L. 30-15 1-0 Fernandez L. 30-15 2-0 Fernandez L. 15-15 2-1 Fernandez L. 15-15 1-1 → 2-1 Fernandez L. 0-15 15-15 1-0 → 1-1 Fernandez L. 0-15 2-1 Fernandez L. 2-0 → 2-1 Fernandez L. 2-1 Fernandez L. 1-0 Fernandez L. 2-0 Fernandez L. 1-1 Fernandez L. 2-0 Bucsa C. 40-30 0-0 Bucsa C. 40-30 0-1 Bucsa C. 30-30 1-1 Bucsa C. 30-30 0-1 → 1-1 Bucsa C. 30-15 30-30 1-1 Bucsa C. 15-15 0-0 Bucsa C. 0-15 1-0 Bucsa C. 0-15 1-1 Bucsa C. 1-0 → 1-1 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 0-0 Bucsa C. 1-0 Bucsa C. 0-0 → 1-0 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 0-0 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 1-0 → 1-1 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 0-1 → 1-1 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 0-0 Bucsa C. 1-0 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 0-0 Bucsa C. 1-0 Bucsa C. 1-1 Bucsa C. 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Bucsa C. 30-40 6-7 Risultato 6-8 Bucsa C. 30-40 7-7 Risultato 6-8 Bucsa C. 30-30 7-7 Bucsa C. 30-30 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 15-30 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 15-15 7-7 Bucsa C. 15-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Risultato 6-7 → 6-8 Bucsa C. 15-0 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 40-30 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 30-30 7-8 Fernandez L. 30-30 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Risultato 6-8 Fernandez L. 30-15 7-8 Fernandez L. 15-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 0-15 7-8 Fernandez L. 0-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 0-15 7-7 Fernandez L. 7-8 Fernandez L. 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Fernandez L. 7-8 Fernandez L. 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 0-40 7-7 Bucsa C. 0-30 7-8 Bucsa C. 0-30 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Bucsa C. 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 30-15 40-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 15-15 30-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 15-0 15-15 7-7 Fernandez L. 15-0 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 7-7 Risultato 6-8 Fernandez L. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Fernandez L. 7-8 Fernandez L. 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 30-40 7-7 Bucsa C. 30-40 7-8 Risultato 6-7 Bucsa C. 15-40 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Bucsa C. 0-15 7-7 Bucsa C. 0-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 40-A 7-8 Fernandez L. 40-A 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 40-40 7-8 Fernandez L. 40-40 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 30-40 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 15-40 7-7 Fernandez L. 15-40 7-8 Fernandez L. 15-40 7-7 → 7-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 15-30 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 15-0 7-8 Risultato 6-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 0-40 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Fernandez L. 40-30 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 30-15 7-7 Fernandez L. 15-15 30-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Fernandez L. 0-15 15-15 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Fernandez L. 7-8 Risultato 6-7 Fernandez L. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 40-30 7-7 Bucsa C. 40-30 7-8 Risultato 6-7 Bucsa C. 30-30 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 30-15 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 15-15 7-8 Risultato 6-7 Bucsa C. 0-15 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Bucsa C. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 7-7 Risultato 6-8 Bucsa C. 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Bucsa C. 7-7 Bucsa C. 7-8 Risultato 6-7 Bucsa C. 7-8 Bucsa C. 7-7 → 7-8 Bucsa C. 7-8 Bucsa C. 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Bucsa C. 7-7 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Risultato 6-8 Bucsa C. 7-8 Risultato 6-8 → 7-8 Risultato 7-6 → 6-8 Risultato 6-7 Bucsa C. 4-5 7-7 Tiebreak 3-5* 6-6 Risultato 6-7 Tiebreak 2-5* 6-6 → 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Bucsa C. 1-5 7-7 Tiebreak 1*-5 6-6 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-4 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 0-4* 6-6 → 6-7 Fernandez L. 4-0 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0-3* 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 6-6 → 6-7 Fernandez L. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Fernandez L. 7-7 Tiebreak 15*-40 6-6 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-40 6-6 → 7-6 Risultato 7-5 Tiebreak 0*-30 6-6 Risultato 7-6 Bucsa C. 0-15 6-5 Risultato 7-6 Risultato 7-5 → 7-6 Bucsa C. 6-5 → 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 Risultato 7-5 Tiebreak 0*-0 6-6 Risultato 7-6 Bucsa C. 6-5 Fernandez L. 15-40 5-5 → 6-5 Tiebreak 40-15* 6-6

Camila Osorio vs Dayana Yastremska (TBA)



WTA WTA Olympic Tournament Paris Osorio C. Osorio C. 7 6 Yastremska D. Yastremska D. 6 4 Vincitore: Osorio C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Osorio C. 30-0 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Osorio C. 15-0 7-7 Risultato 8-6 Yastremska D. 40-0 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 8-6 Risultato 7-6 → 8-6 Risultato 8-6 Yastremska D. 30-0 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 8-6 Yastremska D. 15-0 8-7 Yastremska D. 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Yastremska D. 7-7 Yastremska D. 8-7 Risultato 7-6 Risultato 8-6 Osorio C. 30-15 30-30 7-7 Risultato 8-6 Osorio C. 15-15 30-15 8-7 Osorio C. 15-15 7-7 → 8-7 Risultato 8-6 Osorio C. 15-0 8-7 Risultato 7-6 Osorio C. 8-7 Risultato 8-6 → 8-7 Osorio C. 8-7 Risultato 7-6 Osorio C. 7-7 Osorio C. 8-7 Risultato 8-6 → 8-7 Risultato 7-6 → 8-6 Osorio C. 8-7 Risultato 7-6 Osorio C. 8-7 Risultato 8-6 → 8-7 Osorio C. 8-7 Risultato 8-6 → 8-7 Osorio C. 7-7 Osorio C. 8-7 Risultato 7-6 Osorio C. 8-7 Risultato 8-6 → 8-7 Osorio C. 7-7 Risultato 8-6 Risultato 7-6 → 8-6 Risultato 8-6 Osorio C. 8-7 Osorio C. 7-7 → 8-7 Osorio C. 8-7 Risultato 7-6 Risultato 8-6 Risultato 7-6 → 8-6 Risultato 8-6 Osorio C. 8-7 Risultato 7-6 Risultato 8-6 Risultato 7-6 → 8-6 Tiebreak 6*-4 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 5*-4 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Yastremska D. 4-4 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 6-7 Yastremska D. 3-4 7-7 Tiebreak 4-3* 6-6 Yastremska D. 3-4 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Osorio C. 4-2 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Risultato 7-6 Tiebreak 4*-2 6-6 → 7-6 Osorio C. 4-2 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Risultato 7-6 Osorio C. 3-2 7-7 Tiebreak 3*-2 6-6 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 2-2* 6-6 → 6-7 Risultato 7-6 Yastremska D. 1-2 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Osorio C. 2-0 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Yastremska D. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Osorio C. 0-40 6-5 Risultato 7-5 Osorio C. 0-40 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Tiebreak 0*-15 6-6 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 Osorio C. 6-5 → 6-6 Tiebreak 0*-0 6-6 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 Risultato 7-5 Tiebreak 0*-0 6-6 Osorio C. 6-5 → 6-6 Yastremska D. 40-A 5-5 → 6-5 Yastremska D. 40-A 6-5 Yastremska D. 40-A 5-6 Yastremska D. 40-40 5-5 → 5-6 Tiebreak 40-40* 6-6 Yastremska D. 40-40 5-5 Tiebreak 40-A* 40-40* 6-6 Yastremska D. A-40 5-6 → 6-6 Yastremska D. A-40 5-5 → 5-6 Yastremska D. 40-40 5-6 Yastremska D. 40-40 5-5 → 5-6 Yastremska D. 40-40 5-6 Yastremska D. 30-40 6-5 Yastremska D. 30-40 5-5 → 6-5 Yastremska D. 30-40 5-6 Tiebreak 40-15* 6-6 Yastremska D. 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Yastremska D. 15-30 5-5 → 6-5 Yastremska D. 15-15 5-6 Tiebreak 15-15* 6-6 Yastremska D. 15-15 5-5 Yastremska D. 0-15 15-15 5-6 Yastremska D. 6-5 Yastremska D. 5-6 Tiebreak 0-0* 6-6 Yastremska D. 5-5 Yastremska D. A-40 6-5 Osorio C. 40-A 5-5 → 6-5 Risultato 6-4 Osorio C. 40-40 5-4 → 6-4 Osorio C. 40-40 5-5 Osorio C. 40-40 5-4 → 5-5 Osorio C. 30-40 5-5 Risultato 6-4 Osorio C. 30-40 5-5 Osorio C. 30-30 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Osorio C. 30-30 6-5 Osorio C. 30-30 5-5 → 6-5 Osorio C. 30-15 5-4 → 5-5 Osorio C. 15-0 15-15 30-15 5-5 Osorio C. 15-0 6-5 Osorio C. 5-4 Risultato 6-4 Osorio C. 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Osorio C. 6-5 Osorio C. 5-5 → 6-5 Risultato 6-4 Osorio C. 40-30 5-5 Yastremska D. 30-40 4-4 Yastremska D. 15-30 15-40 30-40 4-5 Yastremska D. 15-30 5-4 Yastremska D. 15-30 4-5 Yastremska D. 15-30 4-4 → 4-5 Yastremska D. 15-15 5-5 Yastremska D. 15-15 5-4 → 5-5 Yastremska D. 4-5 Yastremska D. 0-15 5-4 Yastremska D. 4-5 Yastremska D. 5-4 Osorio C. 40-30 3-4 Osorio C. 40-30 3-5 Osorio C. 40-30 4-4 Osorio C. 40-30 4-5 Osorio C. 30-30 4-4 → 4-5 Osorio C. 30-30 4-5 Osorio C. 30-15 3-4 Osorio C. 30-15 3-5 Yastremska D. 40-40 2-4 Yastremska D. 40-40 1-4 → 2-4 Yastremska D. A-40 2-3 Yastremska D. A-40 1-4 Yastremska D. A-40 2-3 Yastremska D. 40-40 2-4 Yastremska D. 40-40 2-3 → 2-4 Yastremska D. A-40 1-4 Yastremska D. A-40 1-3 → 1-4 Yastremska D. 40-40 2-4 Yastremska D. 40-40 1-3 Yastremska D. 40-40 2-3 Yastremska D. 40-40 1-4 Yastremska D. 30-40 2-4 Yastremska D. 30-40 2-3 → 2-4 Yastremska D. 30-40 1-3 → 2-3 Yastremska D. 30-40 2-4 Yastremska D. 15-40 1-3 Yastremska D. 15-30 1-4 Yastremska D. 15-30 2-3 Yastremska D. 15-30 1-3 → 2-3 Yastremska D. 15-15 1-4 Yastremska D. 15-15 1-3 → 1-4 Yastremska D. 0-15 2-4 Yastremska D. 0-15 1-4 → 2-4 Yastremska D. 1-3 → 1-4 Yastremska D. 2-4 Osorio C. 0-40 15-40 1-2 Osorio C. 0-30 2-3 Osorio C. 0-15 1-3 → 2-3 Osorio C. 0-15 1-2 → 1-3 Osorio C. 0-15 2-3 Osorio C. 0-15 2-2 → 2-3 Osorio C. 0-15 2-3 Osorio C. 0-15 2-2 → 2-3 Osorio C. 0-15 2-3 Osorio C. 2-2 → 2-3 Osorio C. 2-3 Osorio C. 2-2 → 2-3 Osorio C. 1-2 → 2-2 Osorio C. 2-2 Osorio C. 1-3 Osorio C. 2-2 Yastremska D. A-40 1-1 Yastremska D. 40-40 A-40 2-1 Yastremska D. 40-A 40-40 1-1 → 2-1 Yastremska D. 40-40 2-2 Yastremska D. 40-40 2-1 → 2-2 Yastremska D. 40-40 2-2 Yastremska D. 40-40 1-1 Yastremska D. A-40 2-2 Yastremska D. A-40 1-1 Yastremska D. 40-40 1-2 Yastremska D. 40-30 40-40 2-2 Yastremska D. 40-30 2-1 → 2-2 Yastremska D. 30-30 1-2 Yastremska D. 30-30 2-2 Yastremska D. 30-15 30-30 1-2 → 2-2 Yastremska D. 30-15 2-2 Yastremska D. 30-15 1-1 Yastremska D. 15-15 2-1 Yastremska D. 15-15 1-1 → 2-1 Yastremska D. 15-15 2-1 Yastremska D. 15-15 2-2 Yastremska D. 0-15 1-2 → 2-2 Yastremska D. 2-2 Yastremska D. 2-1 → 2-2 Yastremska D. 2-2 Osorio C. 0-40 2-1 → 2-2 Osorio C. 0-30 2-0 → 2-1 Osorio C. 0-30 2-1 Osorio C. 0-15 1-1 → 2-1 Osorio C. 0-15 2-0 Osorio C. 0-15 1-0 → 2-0 Osorio C. 2-0 Osorio C. 1-0 → 2-0 Osorio C. 2-0 Osorio C. 1-1 Osorio C. 1-0 → 1-1 Yastremska D. 40-A 1-1 Yastremska D. 40-A 1-0 → 1-1 Yastremska D. 40-A 0-0 → 1-0 Yastremska D. 40-A 1-1 Yastremska D. 40-40 1-0 → 1-1 Yastremska D. 40-40 0-0 → 1-0 Yastremska D. 15-15 0-1 Yastremska D. 15-15 1-1 Yastremska D. 15-15 0-1 → 1-1 Yastremska D. 15-0 1-0 Tiebreak 1-1 Tiebreak 1-0 → 1-1

Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto (TBA)



WTA Paris Olympics Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo [8] Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo [8] 6 6 0 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 1 2 0 Vincitore: Bucsa / Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Magda Linette / Alicja Rosolska vs Marta Kostyuk / Dayana Yastremska (TBA)



WTA Paris Olympics Magda Linette / Alicja Rosolska Magda Linette / Alicja Rosolska 4 1 0 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska [7] Marta Kostyuk / Dayana Yastremska [7] 6 6 0 Vincitore: Kostyuk / Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Magda Linette / Alicja Rosolska 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Magda Linette / Alicja Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 15-15 2-1 → 2-2 Magda Linette / Alicja Rosolska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Marta Kostyuk / Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Magda Linette / Alicja Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA WTA Olympic Tournament Paris Wang Xiy. Wang Xiy. 6 6 Shnaider D. Shnaider D. 3 1 Vincitore: Wang Xiy. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Risultato 6-2 Wang Xiy. 40-30 5-1 Risultato 6-1 Wang Xiy. 40-30 5-2 Risultato 6-2 Risultato 6-1 → 6-2 Risultato 6-2 Wang Xiy. 30-15 30-30 5-2 → 6-2 Wang Xiy. 30-15 5-1 → 5-2 Risultato 6-1 Wang Xiy. 15-15 5-1 → 6-1 Risultato 6-1 Wang Xiy. 15-0 5-2 Risultato 6-2 Wang Xiy. 5-1 Risultato 6-2 Shnaider D. 40-0 5-0 Risultato 6-0 Shnaider D. 30-0 40-0 5-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Shnaider D. 15-0 5-0 Shnaider D. 5-1 Risultato 6-1 Shnaider D. 5-1 → 6-1 Shnaider D. 5-0 → 5-1 Shnaider D. 5-1 Wang Xiy. 40-0 5-0 → 5-1 Wang Xiy. 40-0 4-0 → 5-0 Wang Xiy. 40-0 5-0 Wang Xiy. 40-0 4-0 → 5-0 Wang Xiy. 30-0 5-0 Wang Xiy. 30-0 4-1 Wang Xiy. 15-0 4-0 → 4-1 Wang Xiy. 15-0 4-1 Wang Xiy. 15-0 5-1 Wang Xiy. 4-0 Wang Xiy. 4-1 Shnaider D. 40-A 4-0 → 4-1 Shnaider D. 40-A 3-0 → 4-0 Shnaider D. 40-A 4-1 Shnaider D. 40-A 3-1 → 4-1 Shnaider D. 40-A 4-1 Shnaider D. 40-40 4-0 → 4-1 Shnaider D. 40-40 3-1 Shnaider D. 40-A 40-40 4-1 Shnaider D. 40-A 3-1 → 4-1 Shnaider D. 40-A 4-0 Shnaider D. 40-30 4-1 Shnaider D. 40-30 3-0 Shnaider D. 40-30 4-1 Shnaider D. 40-30 3-0 Shnaider D. 40-30 4-1 Shnaider D. 40-30 3-0 Shnaider D. 30-30 3-1 Shnaider D. 30-30 3-0 → 3-1 Shnaider D. 30-30 3-1 Shnaider D. 30-30 4-0 Shnaider D. 30-15 3-0 → 4-0 Shnaider D. 30-15 3-1 Shnaider D. 30-15 4-1 Shnaider D. 15-15 3-0 Shnaider D. 0-15 15-15 4-0 Shnaider D. 0-15 3-0 → 4-0 Shnaider D. 0-15 4-0 Shnaider D. 4-1 Shnaider D. 3-0 Shnaider D. 4-0 Shnaider D. 4-1 Shnaider D. 3-1 → 4-1 Shnaider D. 4-1 Shnaider D. 3-0 Shnaider D. 3-1 Shnaider D. 4-1 Wang Xiy. 40-0 2-0 Wang Xiy. 40-0 3-1 Wang Xiy. 30-0 3-0 → 3-1 Wang Xiy. 30-0 3-1 Shnaider D. 15-15 30-30 30-40 1-0 Shnaider D. 15-15 1-1 Shnaider D. 15-0 2-0 Shnaider D. 1-1 Shnaider D. 1-0 → 1-1 Wang Xiy. 40-40 A-40 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-3 → 7-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 6-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-3 Risultato 6-4 Risultato 7-3 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 6-3 → 6-4 Risultato 7-4

Xiyu Wangvs Diana Shnaider

Beatriz Haddad Maia vs Anna-Karolina Schmiedlova (TBA)



WTA WTA Olympic Tournament Paris Haddad Maia B. Haddad Maia B. 4 4 Schmiedlova A. Schmiedlova A. 6 6 Vincitore: Schmiedlova A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Schmiedlova A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 0-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 0-30 5-6 Risultato 4-7 Haddad Maia B. 0-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Haddad Maia B. 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Haddad Maia B. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Schmiedlova A. 30-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Schmiedlova A. 0-15 15-15 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Haddad Maia B. A-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. A-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Haddad Maia B. 40-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Haddad Maia B. A-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 4-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Schmiedlova A. 0-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Schmiedlova A. 5-6 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Haddad Maia B. 0-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 0-15 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Haddad Maia B. 0-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Haddad Maia B. 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Schmiedlova A. 15-30 5-6 Risultato 4-7 Schmiedlova A. 15-30 5-6 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 0-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Schmiedlova A. 0-15 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Schmiedlova A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Schmiedlova A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Schmiedlova A. 5-6 Risultato 5-7 Schmiedlova A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 40-A 4-5 → 4-6 Haddad Maia B. 40-A 5-6 Haddad Maia B. 40-A 4-5 Haddad Maia B. 40-A 5-6 Haddad Maia B. 40-40 5-5 → 5-6 Haddad Maia B. 40-40 4-5 → 5-5 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 30-40 5-5 Haddad Maia B. 30-40 4-5 → 5-5 Haddad Maia B. 30-40 5-5 Haddad Maia B. 15-40 5-6 Haddad Maia B. 15-40 5-5 → 5-6 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 15-40 5-6 Haddad Maia B. 15-40 4-5 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 15-30 4-5 → 4-6 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 15-30 5-6 Haddad Maia B. 15-15 5-5 → 5-6 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 0-15 5-5 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 0-15 5-6 Haddad Maia B. 4-5 Haddad Maia B. 5-5 Haddad Maia B. 4-5 → 5-5 Haddad Maia B. 5-5 Risultato 4-6 Haddad Maia B. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Haddad Maia B. 40-A 4-5 → 4-6 Schmiedlova A. A-40 5-4 Schmiedlova A. A-40 4-5 Schmiedlova A. A-40 5-4 Schmiedlova A. 40-40 A-40 5-5 Schmiedlova A. 40-40 4-4 Schmiedlova A. 40-40 5-4 Schmiedlova A. A-40 4-5 Schmiedlova A. A-40 4-4 → 4-5 Schmiedlova A. 40-40 4-5 Schmiedlova A. 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Schmiedlova A. 40-15 4-5 Schmiedlova A. 40-15 5-4 Schmiedlova A. 40-15 4-4 → 5-4 Schmiedlova A. 30-15 40-15 5-4 Schmiedlova A. 30-15 5-5 Schmiedlova A. 30-15 5-4 → 5-5 Schmiedlova A. 30-0 4-4 → 5-4 Schmiedlova A. 30-0 5-4 Schmiedlova A. 15-0 4-5 Schmiedlova A. 15-0 4-4 → 4-5 Schmiedlova A. 15-0 5-5 Schmiedlova A. 4-4 Schmiedlova A. 5-4 Schmiedlova A. 4-4 → 5-4 Schmiedlova A. 4-5 Haddad Maia B. A-40 4-4 → 4-5 Haddad Maia B. A-40 3-4 → 4-4 Haddad Maia B. 40-40 3-5 Haddad Maia B. 40-40 4-5 Haddad Maia B. 40-40 4-4 → 4-5 Haddad Maia B. 40-40 3-4 → 4-4 Haddad Maia B. 40-40 4-4 Haddad Maia B. 40-40 3-5 Haddad Maia B. 40-30 3-4 → 3-5 Haddad Maia B. 40-30 4-5 Haddad Maia B. 40-15 3-4 Haddad Maia B. 40-15 3-5 Haddad Maia B. 30-15 3-4 → 3-5 Haddad Maia B. 30-15 4-5 Haddad Maia B. 15-0 4-4 → 4-5 Haddad Maia B. 15-0 4-5 Haddad Maia B. 15-0 3-4 Haddad Maia B. 15-0 4-4 Haddad Maia B. 15-0 3-5 Haddad Maia B. 15-0 3-4 → 3-5 Haddad Maia B. 4-4 Haddad Maia B. 4-5 Haddad Maia B. 3-4 Haddad Maia B. 4-5 Haddad Maia B. 3-5 → 4-5 Haddad Maia B. 4-4 Haddad Maia B. 3-5 Haddad Maia B. 4-4 Haddad Maia B. 3-5 Haddad Maia B. 4-4 Haddad Maia B. 3-5 Haddad Maia B. 3-4 → 3-5 Schmiedlova A. 30-40 3-5 Schmiedlova A. 15-40 2-5 → 3-5 Schmiedlova A. 15-40 3-4 Schmiedlova A. 15-40 3-5 Schmiedlova A. 15-40 2-5 → 3-5 Schmiedlova A. 15-30 2-4 → 2-5 Schmiedlova A. 15-30 3-5 Schmiedlova A. 15-30 2-5 → 3-5 Schmiedlova A. 15-30 3-5 Schmiedlova A. 15-15 3-4 → 3-5 Schmiedlova A. 15-15 2-5 Schmiedlova A. 15-15 3-5 Schmiedlova A. 15-15 2-4 Schmiedlova A. 15-0 15-15 3-4 Schmiedlova A. 15-0 3-5 Schmiedlova A. 2-5 → 3-5 Schmiedlova A. 3-5 Schmiedlova A. 2-5 → 3-5 Schmiedlova A. 40-30 2-4 → 2-5 Haddad Maia B. 30-40 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 30-40 3-4 Haddad Maia B. 15-40 2-4 → 3-4 Haddad Maia B. 15-40 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 15-40 3-4 Haddad Maia B. 15-40 3-3 → 3-4 Haddad Maia B. 15-30 2-4 Haddad Maia B. 15-30 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 15-30 2-4 Haddad Maia B. 15-30 3-4 Haddad Maia B. 15-30 2-4 → 3-4 Haddad Maia B. 15-15 3-3 Haddad Maia B. 15-15 2-3 → 3-3 Haddad Maia B. 15-15 2-4 Haddad Maia B. 15-15 3-3 Haddad Maia B. 15-15 3-4 Haddad Maia B. 15-15 3-3 → 3-4 Haddad Maia B. 15-15 3-4 Haddad Maia B. 0-15 2-4 → 3-4 Haddad Maia B. 0-15 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 0-15 3-4 Haddad Maia B. 3-3 → 3-4 Haddad Maia B. 2-4 Haddad Maia B. 2-3 → 2-4 Haddad Maia B. 3-3 Haddad Maia B. 3-4 Haddad Maia B. 2-3 Haddad Maia B. 3-4 Haddad Maia B. 2-3 Haddad Maia B. 2-4 Schmiedlova A. 40-0 2-3 → 2-4 Schmiedlova A. 40-0 3-2 Schmiedlova A. 40-0 2-3 Schmiedlova A. 30-0 3-2 Schmiedlova A. 30-0 2-2 → 3-2 Schmiedlova A. 30-0 3-2 Schmiedlova A. 15-0 2-3 Schmiedlova A. 15-0 3-2 Schmiedlova A. 15-0 2-3 Schmiedlova A. 2-2 → 2-3 Schmiedlova A. 3-2 Schmiedlova A. 2-3 Schmiedlova A. 2-2 → 2-3 Schmiedlova A. 3-3 Haddad Maia B. 40-30 1-3 Haddad Maia B. 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Haddad Maia B. 30-30 1-3 Haddad Maia B. 15-30 30-30 2-2 Haddad Maia B. 0-15 15-30 1-3 Haddad Maia B. 0-15 2-2 Haddad Maia B. 0-15 1-2 → 2-2

Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs Xinyu Wang / Saisai Zheng (TBA)



WTA Paris Olympics Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 6 6 0 Xinyu Wang / Saisai Zheng Xinyu Wang / Saisai Zheng 1 4 0 Vincitore: Kichenok / Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 3-1 → 3-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Luciano Darderi / Lorenzo Musetti vs Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo (TBA)



ATP Paris Olympics Luciano Darderi / Lorenzo Musetti Luciano Darderi / Lorenzo Musetti 3 7 5 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 6 6 7 Vincitore: Jarry / Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 4-5 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 4-4 → 4-5 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 4-2 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 3-1 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 2-0 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 6-5 → 6-6 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 5-4 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 4-4 → 5-4 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 4-3 → 4-4 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 3-3 → 4-3 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 3-2 → 3-3 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 2-2 → 3-2 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 2-1 → 2-2 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 1-1 → 2-1 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 3-5 → 3-6 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 2-5 → 3-5 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 2-4 → 2-5 Luciano Darderi / Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-3 → 2-4 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Luciano Darderi / Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 Luciano Darderi / Lorenzo Musetti 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sander Gille / Joran Vliegen vs Arthur Fils / Ugo Humbert (TBA)



ATP Paris Olympics Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 7 6 0 Arthur Fils / Ugo Humbert [8] Arthur Fils / Ugo Humbert [8] 5 4 0 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Arthur Fils / Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-2 → 4-3 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arthur Fils / Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Fils / Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Arthur Fils / Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sander Gille / Joran Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Sander Gille / Joran Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sander Gille / Joran Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Sander Gille / Joran Vliegen 0-15 0-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Fils / Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 11 – ore 12:00

Ekaterina Alexandrova / Elena Vesnina vs Karolina Muchova / Linda Noskova



WTA WTA Olympic Tournament Paris Alexandrova E. / Vesnina E. Alexandrova E. / Vesnina E. 6 6 6 Muchova K. / Noskova L. Muchova K. / Noskova L. 2 7 10 Vincitore: Muchova K. / Noskova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Alexandrova E. / Vesnina E. 5-6 7-7 Tiebreak 5*-6 6-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 5-6 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 5-5* 6-6 → 6-7 Muchova K. / Noskova L. 5-5 7-7 Tiebreak 5-5* 6-6 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 4*-4 6-6 → 7-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 4-4 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Alexandrova E. / Vesnina E. 4-3 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Alexandrova E. / Vesnina E. 4-3 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Muchova K. / Noskova L. 2-4 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 6-7 Muchova K. / Noskova L. 2-4 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 3-2* 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 2*-2 6-6 → 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Muchova K. / Noskova L. 1-1 7-7 Tiebreak 1-1* 6-6 Muchova K. / Noskova L. 1-1 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Risultato 7-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 7-7 Tiebreak 0*-0 6-6 Risultato 6-7 Alexandrova E. / Vesnina E. 7-7 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Muchova K. / Noskova L. 40-15 40-30 6-5 Tiebreak 15-40* 6-6 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Muchova K. / Noskova L. 40-0 6-5 Tiebreak 0-40* 6-6 Risultato 7-6 Muchova K. / Noskova L. 30-0 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Risultato 7-5 → 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 Muchova K. / Noskova L. 6-5 → 6-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-30 5-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-30 5-5 → 5-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 5-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 6-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 5-5 → 6-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 5-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 5-5 → 5-6 Tiebreak 15*-15 30*-15 6-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 0-15 15-15 5-6 → 6-6 Alexandrova E. / Vesnina E. 6-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 5-5 → 6-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 6-5 Muchova K. / Noskova L. 40-15 5-5 → 6-5 Muchova K. / Noskova L. 40-15 6-5 Muchova K. / Noskova L. 40-15 5-4 Muchova K. / Noskova L. 30-15 5-5 Muchova K. / Noskova L. 30-15 6-5 Muchova K. / Noskova L. 30-0 5-4 Muchova K. / Noskova L. 30-0 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Muchova K. / Noskova L. 15-0 5-5 Risultato 6-4 Muchova K. / Noskova L. 15-0 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Muchova K. / Noskova L. 5-5 Muchova K. / Noskova L. 5-4 → 5-5 Muchova K. / Noskova L. 5-5 Risultato 6-4 Muchova K. / Noskova L. 5-5 Muchova K. / Noskova L. 5-4 → 5-5 Muchova K. / Noskova L. 6-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 40-30 4-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 4-4 → 4-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 5-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-30 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 5-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 5-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-15 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 0-15 15-15 4-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 0-15 5-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 0-15 4-5 → 5-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 5-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 4-5 Alexandrova E. / Vesnina E. 5-5 Muchova K. / Noskova L. 40-30 4-3 Muchova K. / Noskova L. 40-30 5-4 Muchova K. / Noskova L. 30-30 4-4 → 5-4 Muchova K. / Noskova L. 30-30 5-4 Muchova K. / Noskova L. 15-30 4-4 → 5-4 Muchova K. / Noskova L. 15-30 5-3 Muchova K. / Noskova L. 15-30 5-4 Muchova K. / Noskova L. 0-30 4-3 Muchova K. / Noskova L. 0-30 5-3 Muchova K. / Noskova L. 0-30 5-4 Muchova K. / Noskova L. 0-15 5-3 → 5-4 Muchova K. / Noskova L. 0-15 4-3 → 5-3 Muchova K. / Noskova L. 0-15 4-4 Muchova K. / Noskova L. 5-4 Muchova K. / Noskova L. 4-3 Muchova K. / Noskova L. 4-4 Muchova K. / Noskova L. 5-4 Muchova K. / Noskova L. 4-4 → 5-4 Muchova K. / Noskova L. 5-3 Muchova K. / Noskova L. 4-3 → 5-3 Alexandrova E. / Vesnina E. A-40 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. A-40 3-3 → 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. A-40 4-3 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-40 A-40 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-4 → 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-3 → 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 4-3 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-3 → 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-40 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-40 4-3 → 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-A 3-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 40-40 4-3 Alexandrova E. / Vesnina E. 30-40 A-40 3-3 → 4-3 Alexandrova E. / Vesnina E. 15-30 15-40 4-4 Alexandrova E. / Vesnina E. 15-15 3-4 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-3

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Tomas Machac / Adam Pavlasek (TBA)



ATP ATP Olympic Tournament Paris Salisbury J. / Skupski N. Salisbury J. / Skupski N. 6 3 8 Machac T. / Pavlasek A. Machac T. / Pavlasek A. 4 6 10 Vincitore: Machac T. / Pavlasek A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 2-0 2-1 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Machac T. / Pavlasek A. 30-0 40-0 6-5 Risultato 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 30-0 6-5 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-40 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 6-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 6-5 → 7-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Machac T. / Pavlasek A. 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 40-30 6-5 → 7-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 15-15 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 6-4 → 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Machac T. / Pavlasek A. A-40 6-5 → 7-5 Risultato 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 40-A 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-40 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-15 15-30 6-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Machac T. / Pavlasek A. 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Machac T. / Pavlasek A. 6-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Machac T. / Pavlasek A. 6-5 Risultato 7-5 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 5-5 → 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 5-4 → 6-4 Risultato 6-4 Salisbury J. / Skupski N. 0-15 15-15 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 5-5 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 5-4 Salisbury J. / Skupski N. 5-5 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 5-4 Salisbury J. / Skupski N. 6-5 Salisbury J. / Skupski N. 5-5 → 6-5 Risultato 6-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-30 5-5 Machac T. / Pavlasek A. 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 0-40 15-40 5-5 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 4-5 → 5-5 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 5-4 Machac T. / Pavlasek A. 0-15 4-5 Machac T. / Pavlasek A. 0-15 4-4 → 4-5 Machac T. / Pavlasek A. 5-4 Machac T. / Pavlasek A. 4-4 → 5-4 Machac T. / Pavlasek A. 5-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-40 4-4 → 5-4 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 3-4 → 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 30-15 3-4 → 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 4-4 Salisbury J. / Skupski N. 0-15 4-5 Salisbury J. / Skupski N. 0-15 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 3-4 → 3-5 Salisbury J. / Skupski N. 4-4 Salisbury J. / Skupski N. 4-5 Salisbury J. / Skupski N. 4-4 → 4-5 Salisbury J. / Skupski N. 3-4 → 4-4 Machac T. / Pavlasek A. A-40 4-4 Machac T. / Pavlasek A. A-40 4-3 → 4-4 Machac T. / Pavlasek A. 40-40 3-3 → 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 40-40 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 40-30 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 40-30 4-4 Machac T. / Pavlasek A. 30-30 3-4 → 4-4 Machac T. / Pavlasek A. 30-15 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 30-15 3-3 → 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 30-15 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 15-15 4-4 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 4-3 Machac T. / Pavlasek A. 3-4 Machac T. / Pavlasek A. 4-3 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 2-3 → 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 2-3 → 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 30-0 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 30-0 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 2-4 → 3-4 Salisbury J. / Skupski N. 2-3 → 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 3-3 Salisbury J. / Skupski N. 2-3 → 3-3 Salisbury J. / Skupski N. 2-4 Salisbury J. / Skupski N. 3-4 Machac T. / Pavlasek A. A-40 3-3 → 3-4 Machac T. / Pavlasek A. A-40 2-3 → 3-3 Machac T. / Pavlasek A. A-40 3-2 Machac T. / Pavlasek A. 40-40 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 30-30 30-40 40-40 2-2 Machac T. / Pavlasek A. 30-30 2-3 Machac T. / Pavlasek A. 30-30 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 15-30 2-2 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 2-3 → 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 3-2 → 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 0-30 2-2 → 3-2 Machac T. / Pavlasek A. 0-15 2-3 Machac T. / Pavlasek A. 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 2-3 → 3-3 Machac T. / Pavlasek A. 3-2 Salisbury J. / Skupski N. 40-30 1-2 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 2-2 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 1-2 → 2-2 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 40-0 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 30-0 1-3 → 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 30-0 1-2 → 1-3 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 2-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 1-3 → 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 2-2 Salisbury J. / Skupski N. 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 1-3 → 2-3 Salisbury J. / Skupski N. 1-2 → 1-3 Salisbury J. / Skupski N. 1-3 Salisbury J. / Skupski N. 2-3 Machac T. / Pavlasek A. 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 1-2 → 2-2 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 1-1 → 1-2 Machac T. / Pavlasek A. 2-2 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 0-1 Salisbury J. / Skupski N. 40-15 1-2 Salisbury J. / Skupski N. 30-15 40-15 0-1 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 30-15 1-1 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 0-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 1-1 Salisbury J. / Skupski N. 15-15 0-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 1-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 0-2 → 1-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 0-1 → 0-2 Salisbury J. / Skupski N. 15-0 1-1 Salisbury J. / Skupski N. 0-2 Salisbury J. / Skupski N. 1-1 Salisbury J. / Skupski N. 0-1 → 1-1 Salisbury J. / Skupski N. 0-2 Machac T. / Pavlasek A. 40-0 0-0 Machac T. / Pavlasek A. 40-0 0-1 Machac T. / Pavlasek A. 30-0 1-0 Machac T. / Pavlasek A. 30-0 1-1 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 0-0 Machac T. / Pavlasek A. 15-0 1-1 Tiebreak 1-0 → 1-1

Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian (TBA)



WTA Paris Olympics Shuko Aoyama / Ena Shibahara Shuko Aoyama / Ena Shibahara 6 6 0 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 2 3 0 Vincitore: Aoyama / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 40-0 5-3 → 6-3 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1

Yue Yuan / Shuai Zhang vs Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani (TBA)



WTA Paris Olympics Yue Yuan / Shuai Zhang Yue Yuan / Shuai Zhang 4 4 0 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani [6] Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani [6] 6 6 0 Vincitore: Haddad Maia / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Yue Yuan / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Yue Yuan / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Yue Yuan / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Yue Yuan / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yue Yuan / Shuai Zhang 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Yue Yuan / Shuai Zhang 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Yue Yuan / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Yue Yuan / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Yue Yuan / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Yue Yuan / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 12 – ore 12:00

Thiago Monteiro / Thiago Seyboth Wild vs Alexander Bublik / Aleksandr Nedovyesov



ATP ATP Olympic Tournament Paris Monteiro T. / Seyboth Wild T. Monteiro T. / Seyboth Wild T. 6 6 Bublik A. / Nedovyesov A. Bublik A. / Nedovyesov A. 4 4 Vincitore: Monteiro T. / Seyboth Wild T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 5-5 Risultato 6-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 6-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 5-5 → 6-5 Risultato 6-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-40 5-4 → 6-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-30 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-30 4-5 → 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-30 5-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-15 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-15 5-4 → 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 0-15 4-4 → 5-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 0-15 4-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 0-15 5-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 4-5 → 5-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 4-4 → 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. A-40 3-4 → 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. A-40 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-40 3-4 → 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-40 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 3-4 → 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 3-4 → 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-40 40-A 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-40 3-4 → 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-40 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-30 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-30 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-15 15-30 4-4 → 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-15 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-15 3-5 → 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 0-15 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 3-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 3-4 → 4-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 4-4 → 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 3-5 → 4-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 3-4 → 3-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 40-15 4-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-15 3-3 → 4-3 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-0 4-3 Bublik A. / Nedovyesov A. 4-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 3-4 → 4-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 3-3 → 3-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 4-3 Bublik A. / Nedovyesov A. 30-40 3-3 → 4-3 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-30 3-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-30 3-3 → 3-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-30 3-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 15-30 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-0 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-30 6-5 Risultato 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-15 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Risultato 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 0-15 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-4 Bublik A. / Nedovyesov A. 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-A 6-5 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-40 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 30-30 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Risultato 7-5 Risultato 6-4 Risultato 7-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 0-15 6-5 → 7-5 Risultato 7-4 Risultato 7-5 Risultato 7-4 → 7-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 6-5 Risultato 7-4 Risultato 6-4 → 7-4 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 6-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 30-15 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 15-0 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Bublik A. / Nedovyesov A. 6-5 → 7-5 Risultato 7-5 Monteiro T. / Seyboth Wild T. 40-30 6-5 → 7-5 Risultato 6-4 → 6-5 Risultato 7-5

Roman Safiullin vs Tomas Martin Etcheverry (TBA)



ATP ATP Olympic Tournament Paris Safiullin R. Safiullin R. 6 7 Etcheverry T. Etcheverry T. 0 6 Vincitore: Safiullin R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Risultato 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 7-1 Risultato 7-0 → 7-1 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-0 Risultato 6-0 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 7-0 Risultato 6-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-1 Risultato 6-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-0 Risultato 7-1 Risultato 6-1 → 7-1 Risultato 7-0 Etcheverry T. 40-A 5-1 → 7-0 Risultato 6-1 Risultato 6-0 → 6-1 Risultato 6-1 Etcheverry T. 40-30 5-0 Etcheverry T. 40-30 5-1 Risultato 6-0 Etcheverry T. 30-30 40-30 5-1 Etcheverry T. 30-15 30-30 5-0 → 5-1 Etcheverry T. 30-15 5-1 Risultato 6-1 Etcheverry T. 15-15 30-15 5-1 → 6-1 Etcheverry T. 0-30 5-0 → 5-1 Risultato 6-0 Etcheverry T. 0-30 5-1 Risultato 6-1 Etcheverry T. 0-15 5-0 Risultato 6-1 Etcheverry T. 5-1 → 6-1 Etcheverry T. 5-0 → 5-1 Risultato 6-1 Etcheverry T. 5-1 → 6-1 Risultato 6-0 Etcheverry T. 5-0 → 6-0 Risultato 6-0 Safiullin R. 40-15 4-1 → 6-0 Safiullin R. 30-15 5-0 Safiullin R. 30-15 4-0 → 5-0 Safiullin R. 15-15 4-1 Safiullin R. 15-15 5-1 Safiullin R. 15-15 4-0 Safiullin R. 0-15 5-0 Safiullin R. 0-15 4-0 → 5-0 Safiullin R. 5-0 Safiullin R. 4-1 Safiullin R. 4-0 → 4-1 Safiullin R. 5-0 Etcheverry T. 15-40 4-1 Etcheverry T. 15-40 3-0 Etcheverry T. 15-30 3-1 Etcheverry T. 15-30 4-1 Etcheverry T. 15-30 4-0 → 4-1 Etcheverry T. 15-30 3-1 Etcheverry T. 15-15 4-1 Etcheverry T. 15-15 4-0 → 4-1 Etcheverry T. 15-15 3-0 → 4-0 Etcheverry T. 15-15 4-1 Etcheverry T. 15-15 3-0 Etcheverry T. 15-0 4-1 Etcheverry T. 15-0 3-1 → 4-1 Etcheverry T. 15-0 3-0 → 3-1 Etcheverry T. 15-0 4-1 Etcheverry T. 15-0 4-0 → 4-1 Etcheverry T. 3-0 → 4-0 Etcheverry T. 3-1 Etcheverry T. 4-0 Etcheverry T. 3-0 → 4-0 Etcheverry T. 4-0 Etcheverry T. 4-1 Safiullin R. 40-30 2-1 Safiullin R. 40-30 3-0 Safiullin R. 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Safiullin R. 30-30 3-0 Safiullin R. 30-30 2-1 Safiullin R. 30-15 3-1 Safiullin R. 30-15 3-0 → 3-1 Safiullin R. 15-15 2-1 Safiullin R. 15-15 3-1 Safiullin R. 15-15 2-1 → 3-1 Safiullin R. 0-15 2-0 → 2-1 Safiullin R. 0-15 2-1 Safiullin R. 0-15 2-0 → 2-1 Safiullin R. 3-1 Safiullin R. 2-0 Safiullin R. 3-0 Safiullin R. 2-1 Etcheverry T. 15-40 1-0 Etcheverry T. 15-40 2-1 Etcheverry T. 15-40 1-1 → 2-1 Etcheverry T. 15-40 2-0 Etcheverry T. 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Etcheverry T. 15-30 2-1 Etcheverry T. 15-15 15-30 1-0 Etcheverry T. 0-15 15-15 2-1

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Erin Routliffe / Lulu Sun (TBA)



WTA Paris Olympics Sara Errani / Jasmine Paolini [3] Sara Errani / Jasmine Paolini [3] 6 6 0 Erin Routliffe / Lulu Sun Erin Routliffe / Lulu Sun 2 3 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Erin Routliffe / Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Erin Routliffe / Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Erin Routliffe / Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Erin Routliffe / Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Erin Routliffe / Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-15 40-40 A-40 4-2 → 5-2

Robin Haase / Jean-Julien Rojer vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry (TBA)



ATP Paris Olympics Robin Haase / Jean-Julien Rojer Robin Haase / Jean-Julien Rojer 7 7 0 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 6 6 0 Vincitore: Haase / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Robin Haase / Jean-Julien Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Tomas Martin Etcheverry / Mariano Navone 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5

Court 13 – ore 12:00

Arantxa Rus vs Qinwen Zheng



WTA WTA Olympic Tournament Paris Rus A. Rus A. 2 4 Zheng Q. • Zheng Q. 6 6 Vincitore: Zheng Q. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Zheng Q. 4-6 Zheng Q. 40-40 5-5 Risultato 4-6 Zheng Q. 40-40 5-5 Zheng Q. 40-40 5-6 Zheng Q. 40-40 4-5 Zheng Q. 30-40 5-6 Zheng Q. 30-40 5-5 → 5-6 Risultato 4-6 Zheng Q. 30-30 5-5 Zheng Q. 30-30 5-6 Zheng Q. 15-30 4-5 Zheng Q. 15-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Zheng Q. 15-30 5-6 Zheng Q. 15-30 5-5 → 5-6 Risultato 4-6 Zheng Q. 15-15 5-5 Risultato 4-6 Zheng Q. 15-15 4-5 → 4-6 Zheng Q. 15-15 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Zheng Q. 0-15 5-5 Zheng Q. 0-15 4-5 → 5-5 Zheng Q. 0-15 5-6 Zheng Q. 0-15 4-5 Zheng Q. 5-5 Risultato 4-6 Zheng Q. 5-6 Zheng Q. 4-5 Risultato 4-6 Zheng Q. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Zheng Q. 5-5 Rus A. 40-30 4-5 → 5-5 Risultato 4-6 Rus A. 30-30 40-30 3-5 Risultato 3-6 Rus A. 30-15 30-30 4-5 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Rus A. 15-15 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Rus A. 3-5 Risultato 4-6 Zheng Q. 40-15 4-5 → 4-6 Zheng Q. 40-15 3-4 Zheng Q. 40-15 3-5 Zheng Q. 40-15 4-4 Zheng Q. 30-15 3-5 Zheng Q. 30-0 30-15 3-4 → 3-5 Zheng Q. 30-0 3-5 Zheng Q. 15-0 30-0 4-5 Zheng Q. 15-0 4-4 → 4-5 Zheng Q. 15-0 3-4 → 4-4 Zheng Q. 4-5 Zheng Q. 3-5 → 4-5 Zheng Q. 3-4 → 3-5 Zheng Q. 4-4 Zheng Q. 3-4 → 4-4 Zheng Q. 4-5 Zheng Q. 3-5 → 4-5 Zheng Q. 3-4 → 3-5 Zheng Q. 4-5 Rus A. 40-30 2-5 Rus A. 40-30 3-5 Rus A. 40-30 2-5 → 3-5 Rus A. 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Rus A. 40-15 2-5 Rus A. 40-15 3-4 Rus A. 30-15 2-5 Rus A. 30-15 3-4 Rus A. 30-15 3-5 Rus A. 30-15 2-5 → 3-5 Rus A. 15-15 2-4 → 2-5 Rus A. 15-15 3-5 Rus A. 15-15 2-4 Rus A. 15-15 3-4 Rus A. 0-15 2-4 → 3-4 Rus A. 0-15 2-5 Rus A. 0-15 2-4 → 2-5 Rus A. 0-15 3-4 Rus A. 3-5 Rus A. 2-4 Rus A. 2-5 Zheng Q. 40-0 3-4 Zheng Q. 40-0 2-3 Zheng Q. 30-0 40-0 2-4 Zheng Q. 30-0 3-3 Zheng Q. 30-0 2-4 Zheng Q. 30-0 3-3 Zheng Q. 15-0 3-4 Zheng Q. 2-4 → 3-4 Zheng Q. 3-3 Zheng Q. 2-4 Zheng Q. 3-4 Zheng Q. 2-4 → 3-4 Zheng Q. 3-4 Zheng Q. 2-4 → 3-4 Zheng Q. 2-3 → 2-4 Zheng Q. 3-4 Zheng Q. 2-3 Zheng Q. 3-4 Zheng Q. 3-3 → 3-4 Rus A. 40-0 1-3 Rus A. 40-0 2-3 Rus A. 40-0 2-4 Rus A. 30-0 1-4 → 2-4 Rus A. 30-0 2-4 Rus A. 30-0 1-4 → 2-4 Rus A. 15-0 2-4 Rus A. 15-0 1-4 → 2-4 Rus A. 15-0 2-3 Rus A. 1-4 Rus A. 2-3 Zheng Q. 40-30 1-3 → 2-3 Zheng Q. 40-30 2-3 Zheng Q. 40-30 1-2 Zheng Q. 40-30 2-2 Zheng Q. 40-30 1-3 Zheng Q. 40-15 1-2 → 1-3 Zheng Q. 40-15 2-2 Zheng Q. 30-15 1-3 Zheng Q. 30-15 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-6 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-6 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 3-6 → 3-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 2-7 Risultato 2-6 → 2-7 Risultato 2-7 Risultato 3-7 Risultato 2-6 Risultato 3-6 Risultato 2-6 → 3-6 Risultato 3-6 Risultato 3-7 Risultato 2-7 → 3-7 Risultato 2-6 → 2-7

Clara Burel vs Marta Kostyuk (TBA)



WTA WTA Olympic Tournament Paris Burel C. Burel C. 6 2 Kostyuk M. Kostyuk M. 7 6 Vincitore: Kostyuk M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Risultato 6-7 Tiebreak 3*-3 6-6 → 6-7 Risultato 6-7 Burel C. 3-3 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 3*-2 6-6 → 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 3-1* 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Kostyuk M. 1-2 7-7 Risultato 7-6 → 7-7 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 6-6 → 7-6 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Kostyuk M. 7-7 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 40*-A 6-6 → 6-7 Risultato 7-6 Burel C. 40-A 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Burel C. 40-30 6-5 Risultato 7-6 Tiebreak 40*-30 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Burel C. 30-30 6-5 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 15*-30 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Risultato 7-5 → 7-6 Burel C. 0-30 6-5 → 7-5 Tiebreak 0*-15 0*-30 6-6 Risultato 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 Risultato 7-5 Burel C. 6-5 → 7-5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 Risultato 7-6 Burel C. 6-5 Risultato 7-6 Burel C. 6-5 Risultato 7-6 Tiebreak A-40* 6-6 → 7-6 Kostyuk M. 40-A 6-5 → 6-6 Kostyuk M. 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Kostyuk M. A-40 6-5 Kostyuk M. 40-40 A-40 5-6 Kostyuk M. 40-30 5-5 → 5-6 Kostyuk M. 40-30 5-6 Kostyuk M. 40-15 6-5 Tiebreak 15-40* 6-6 Kostyuk M. 40-15 5-6 → 6-6 Tiebreak 15-30* 6-6 Kostyuk M. 30-0 5-6 → 6-6 Kostyuk M. 15-0 6-5 Tiebreak 0-0* 6-6 Kostyuk M. 5-6 → 6-6 Burel C. A-40 4-5 Burel C. A-40 5-6 Burel C. A-40 4-5 Burel C. 40-40 A-40 5-5 Burel C. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. A-40 40-40 5-5 Burel C. A-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 40-40 5-5 Risultato 4-6 Burel C. A-40 5-5 Burel C. 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Burel C. 40-40 5-6 Burel C. 40-40 5-5 → 5-6 Risultato 4-6 Burel C. A-40 5-5 Risultato 4-6 Burel C. 40-40 4-5 → 4-6 Burel C. 40-40 5-5 Burel C. A-40 4-5 → 5-5 Burel C. A-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 40-40 5-5 Burel C. 40-40 5-6 Burel C. 40-40 5-5 → 5-6 Burel C. 40-40 4-5 → 5-5 Risultato 4-6 Burel C. 40-40 5-5 Burel C. A-40 5-6 Burel C. A-40 4-5 Risultato 4-6 Burel C. 40-40 5-5 Risultato 4-6 Burel C. 40-A 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 40-40 5-5 Burel C. 40-40 4-5 → 5-5 Burel C. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. A-40 4-5 → 4-6 Burel C. A-40 5-6 Burel C. 40-40 4-5 Burel C. 40-40 5-5 Risultato 4-6 Burel C. A-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. A-40 4-5 → 4-6 Burel C. 40-30 40-40 A-40 5-5 Burel C. 40-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 30-30 5-5 Burel C. 30-15 5-6 Burel C. 30-15 4-5 Risultato 4-6 Burel C. 15-15 4-5 → 4-6 Risultato 4-6 Burel C. 15-15 5-6 Burel C. 15-0 4-5 Risultato 4-6 Burel C. 15-0 5-5 Burel C. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 5-5 Burel C. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Burel C. 4-5 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Kostyuk M. 40-A 4-5 Risultato 4-6 Kostyuk M. 40-40 3-5 Risultato 3-6 Kostyuk M. 40-40 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Kostyuk M. A-40 4-5 Risultato 3-6 Kostyuk M. A-40 3-5 → 3-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Kostyuk M. A-40 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Kostyuk M. A-40 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Kostyuk M. 40-40 3-5 → 3-6 Kostyuk M. 40-40 4-5 Risultato 4-6 Kostyuk M. 30-40 3-5 Risultato 3-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Kostyuk M. 15-15 3-5 → 3-6 Kostyuk M. 15-15 4-5 Risultato 3-6 Kostyuk M. 15-15 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Kostyuk M. 15-0 3-5 → 3-6 Risultato 3-6 Kostyuk M. 4-5 Risultato 4-6 Burel C. 30-40 3-4 Burel C. 30-40 4-4 Burel C. 15-40 4-5 Burel C. 15-40 4-4 → 4-5 Burel C. 0-40 3-4 → 4-4 Burel C. 0-40 3-5 Burel C. 0-40 3-4 → 3-5 Burel C. 0-30 3-5 Burel C. 0-30 4-5 Burel C. 0-15 0-30 3-4 Burel C. 0-15 4-5 Burel C. 0-15 3-4 Burel C. 4-5 Burel C. 3-5 → 4-5 Burel C. 4-4 Burel C. 4-5 Burel C. 3-5 → 4-5 Burel C. 4-5 Burel C. 40-15 3-4 Kostyuk M. 15-40 2-4 → 3-4 Kostyuk M. 0-40 15-40 3-5 Kostyuk M. 0-40 2-4 Kostyuk M. 0-30 0-40 3-4 Kostyuk M. 0-30 3-5 Kostyuk M. 0-15 2-4 Kostyuk M. 0-15 3-4 Kostyuk M. 0-15 3-5 Kostyuk M. 2-4 Kostyuk M. 3-5 Kostyuk M. 3-4 → 3-5 Kostyuk M. 2-5 Burel C. 15-40 2-3 Burel C. 15-30 15-40 3-3 Burel C. 15-30 3-4 Burel C. 15-30 3-3 → 3-4 Burel C. 0-30 15-30 3-4 Burel C. 0-30 2-4 → 3-4 Burel C. 0-30 2-3 → 2-4 Burel C. 0-15 3-4 Burel C. 0-15 2-3 Burel C. 0-15 3-3 Burel C. 3-4 Burel C. 3-3 → 3-4 Burel C. 3-4 Burel C. 2-3 Burel C. 2-4 Burel C. 3-4 Burel C. 3-3 → 3-4 Burel C. 3-4 Kostyuk M. A-40 2-3 Kostyuk M. A-40 3-3 Kostyuk M. A-40 2-2 Kostyuk M. 40-40 3-2 Kostyuk M. 40-40 2-2 → 3-2 Kostyuk M. A-40 3-2 Kostyuk M. 40-40 A-40 3-3 Kostyuk M. 40-40 2-2 Kostyuk M. A-40 2-3 Kostyuk M. A-40 2-2 → 2-3 Kostyuk M. 40-40 3-3 Kostyuk M. 40-40 2-2 Kostyuk M. A-40 3-3 Kostyuk M. A-40 3-2 → 3-3 Kostyuk M. 40-40 2-2 → 3-2 Kostyuk M. 40-40 3-3 Kostyuk M. A-40 2-2 Kostyuk M. 40-40 A-40 2-3 Kostyuk M. 40-40 2-2 → 2-3 Kostyuk M. 40-40 3-2 Kostyuk M. 40-40 3-3 Kostyuk M. 40-A 2-2 Kostyuk M. 40-40 40-A 3-3 Kostyuk M. 40-40 2-3 → 3-3 Kostyuk M. 40-40 3-2 Kostyuk M. 40-30 2-3 Kostyuk M. 30-30 3-3 Kostyuk M. 30-30 2-2 Kostyuk M. 15-30 3-3 Kostyuk M. 15-30 3-2 → 3-3 Kostyuk M. 15-15 2-3 Kostyuk M. 15-15 3-3 Kostyuk M. 15-15 3-2 → 3-3 Kostyuk M. 15-0 3-3 Kostyuk M. 15-0 2-3 → 3-3 Kostyuk M. 3-2 Kostyuk M. 2-2 → 3-2 Kostyuk M. 3-3 Burel C. 40-30 1-2 Burel C. 40-30 1-3 Burel C. 40-15 1-2 → 1-3 Burel C. 40-15 1-3 Burel C. 40-0 2-3 Burel C. 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Burel C. 30-0 1-2 → 2-2 Burel C. 15-0 2-2 Burel C. 15-0 2-3 Burel C. 1-2 Burel C. 1-3 Burel C. 1-2 → 1-3 Burel C. 2-2 Burel C. 1-3 Burel C. 2-3 Burel C. 2-2 → 2-3 Burel C. 1-2 → 2-2 Burel C. 2-3 Kostyuk M. 40-30 1-1 Kostyuk M. 40-30 2-1 Kostyuk M. 30-30 40-30 2-2 Kostyuk M. 30-30 1-1 Kostyuk M. 30-30 2-2 Kostyuk M. 15-30 30-30 1-1 Kostyuk M. 15-30 2-2 Kostyuk M. 15-30 1-1 Kostyuk M. 15-15 2-1 Kostyuk M. 15-15 1-1 → 2-1 Kostyuk M. 0-15 15-15 2-2 Kostyuk M. 0-15 2-1 → 2-2 Kostyuk M. 0-15 1-1 → 2-1 Kostyuk M. 2-2

Arantxa Rus / Demi Schuurs vs Caroline Garcia / Diane Parry (TBA)



WTA Paris Olympics Arantxa Rus / Demi Schuurs Arantxa Rus / Demi Schuurs 7 3 4 Caroline Garcia / Diane Parry Caroline Garcia / Diane Parry 6 6 10 Vincitore: Garcia / Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Caroline Garcia / Diane Parry 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Caroline Garcia / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Arantxa Rus / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Caroline Garcia / Diane Parry 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Arantxa Rus / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Caroline Garcia / Diane Parry 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Arantxa Rus / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Caroline Garcia / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Arantxa Rus / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Garcia / Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Caroline Garcia / Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Arantxa Rus / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caroline Garcia / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Arantxa Rus / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Caroline Garcia / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Arantxa Rus / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2

Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez vs Clara Burel / Varvara Gracheva (TBA)



WTA Paris Olympics Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez [5] Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez [5] 6 7 0 Clara Burel / Varvara Gracheva Clara Burel / Varvara Gracheva 1 5 0 Vincitore: Dabrowski / Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Clara Burel / Varvara Gracheva 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Clara Burel / Varvara Gracheva 30-0 30-15 5-0 → 5-1 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Clara Burel / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Clara Burel / Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez 15-0 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – ore 12:00

Jaqueline Adina Cristian vs Angelique Kerber



WTA WTA Olympic Tournament Paris Cristian J. Cristian J. 4 6 4 Kerber A. Kerber A. 6 3 6 Vincitore: Kerber A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kerber A. 40-40 2-1 Kerber A. A-40 2-0 → 2-1 Kerber A. A-40 2-1 Kerber A. A-40 1-1 → 2-1 Kerber A. 40-40 A-40 2-1 Kerber A. 40-40 1-1 → 2-1 Kerber A. 40-A 1-0 → 1-1 Kerber A. 40-A 2-1 Kerber A. 40-40 1-0 Kerber A. 40-40 1-1 Kerber A. A-40 2-0 Kerber A. A-40 1-1 Kerber A. 40-40 2-1 Kerber A. 40-40 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Cristian J. 30-40 5-6 Risultato 5-7 Cristian J. 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Cristian J. 5-6 Risultato 5-7 Cristian J. 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Cristian J. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 40-0 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Kerber A. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Cristian J. 30-0 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Kerber A. 40-15 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Kerber A. 15-15 30-15 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 15-0 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Kerber A. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 15-40 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Cristian J. 0-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Cristian J. 0-15 5-6 Risultato 4-7 Cristian J. 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 40-A 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 40-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 40-40 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 40-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Kerber A. 15-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Kerber A. 15-15 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Cristian J. 15-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Cristian J. 0-30 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Cristian J. 0-15 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Cristian J. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Cristian J. 5-6 Risultato 4-7 Cristian J. 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Kerber A. A-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Kerber A. 40-40 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 30-40 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Kerber A. 15-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 15-30 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 40-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Cristian J. 15-40 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Cristian J. 15-30 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Cristian J. 15-30 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Cristian J. 15-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Cristian J. 15-0 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Kerber A. 0-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 4-7 Kerber A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Kerber A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Cristian J. 15-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Kerber A. 40-15 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Kerber A. 15-0 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Cristian J. 30-15 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Cristian J. 15-15 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Cristian J. 30-0 40-0 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 5-7 Cristian J. 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Kerber A. 0-40 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Kerber A. 0-30 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 5-6 → 5-7 Risultato 4-6 → 5-6 Kerber A. 5-6 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 5-7 Cristian J. 40-30 5-6 → 5-7 Risultato 4-7 Cristian J. 30-30 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Cristian J. 15-0 5-6 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Kerber A. 40-40 5-6 Risultato 4-7 Risultato 4-6 → 4-7 Risultato 5-7 Risultato 4-6 Kerber A. 40-40 40-A 5-6 Risultato 5-7 Kerber A. 40-40 5-6 → 5-7 Risultato 5-7 Risultato 4-7 → 5-7 Risultato 4-6 → 4-7 Kerber A. 40-40 40-A 5-6 Risultato 4-6 → 5-6 Risultato 4-7

Maria Sakkari vs Yue Yuan (TBA)



WTA WTA Olympic Tournament Paris Sakkari M. Sakkari M. 6 6 Yuan Y. Yuan Y. 2 1 Vincitore: Sakkari M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yuan Y. 0-30 4-1 Yuan Y. 0-15 5-1 Yuan Y. 0-15 4-1 → 5-1 Yuan Y. 5-1 Yuan Y. 5-2 Yuan Y. 4-2 → 5-2 Yuan Y. 4-1 → 4-2 Yuan Y. 5-2 Yuan Y. 4-2 → 5-2 Yuan Y. 4-1 → 4-2 Yuan Y. 5-1 Sakkari M. 40-15 3-2 → 5-1 Sakkari M. 30-15 4-2 Sakkari M. 30-15 4-1 → 4-2 Sakkari M. 30-15 3-1 → 4-1 Sakkari M. 15-15 4-2 Sakkari M. 0-15 15-15 4-1 → 4-2 Sakkari M. 0-15 4-2 Sakkari M. 0-15 3-1 Sakkari M. 4-2 Sakkari M. 4-1 → 4-2 Sakkari M. 4-2 Yuan Y. 30-40 2-1 Yuan Y. 30-40 2-2 Yuan Y. 15-40 30-40 3-1 Yuan Y. 15-40 2-1 → 3-1 Yuan Y. 15-40 3-1 Yuan Y. 15-30 3-2 Yuan Y. 15-15 15-30 2-1 Yuan Y. 15-15 3-1 Yuan Y. 15-15 2-1 → 3-1 Yuan Y. 15-15 3-1 Yuan Y. 15-15 3-2 Yuan Y. 15-0 2-1 Yuan Y. 15-0 3-1 Yuan Y. 2-2 Yuan Y. 2-1 → 2-2 Yuan Y. 3-1 Yuan Y. 2-1 → 3-1 Yuan Y. 3-2 Yuan Y. 2-2 → 3-2 Yuan Y. 3-1 Yuan Y. 2-1 → 3-1 Sakkari M. 15-40 3-0 Sakkari M. 15-40 2-1 Sakkari M. 15-40 2-0 → 2-1 Sakkari M. 15-40 3-0 Sakkari M. 15-30 2-0 → 3-0 Sakkari M. 15-30 3-0 Sakkari M. 15-30 2-1 Sakkari M. 15-15 15-30 3-0 Sakkari M. 15-15 3-1 Sakkari M. 0-15 15-15 3-0 → 3-1 Sakkari M. 0-15 2-0 → 3-0 Sakkari M. 3-1 Yuan Y. 40-A 2-1 → 3-1 Yuan Y. 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yuan Y. 40-40 1-0 → 1-1 Yuan Y. 40-40 2-0 Yuan Y. 40-A 40-40 1-1 Yuan Y. 40-A 2-1 Yuan Y. 40-40 1-0 Yuan Y. 40-40 1-1 Yuan Y. 30-40 2-1 Yuan Y. 30-40 1-1 → 2-1 Yuan Y. 30-30 30-40 2-1 Yuan Y. 30-30 2-0 → 2-1 Yuan Y. 30-30 1-1 Yuan Y. 30-30 1-0 → 1-1 Yuan Y. 15-30 2-1 Yuan Y. 15-30 1-0 Yuan Y. 15-30 1-1 Yuan Y. 15-15 2-0 Yuan Y. 15-15 2-1 Yuan Y. 15-0 1-1 → 2-1 Yuan Y. 15-0 2-0 Yuan Y. 15-0 2-1 Yuan Y. 15-0 1-0 Yuan Y. 1-1 Yuan Y. 2-1 Yuan Y. 2-0 → 2-1 Yuan Y. 1-1 Yuan Y. 1-0 → 1-1 Yuan Y. 2-0 Sakkari M. 40-30 1-1 Sakkari M. 40-30 0-0 Sakkari M. 40-30 1-1 Sakkari M. 40-30 0-0 Sakkari M. 40-15 1-0 Sakkari M. 30-15 0-1 Sakkari M. 30-15 1-0 Sakkari M. 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Sakkari M. 15-15 1-1 Sakkari M. 15-15 0-0 Sakkari M. 15-15 0-1 Sakkari M. 15-15 1-0 Sakkari M. 15-0 0-0 → 1-0 Sakkari M. 15-0 1-0 Sakkari M. 0-1 Sakkari M. 0-0 → 0-1 Sakkari M. 0-1 Sakkari M. 1-1 Sakkari M. 1-0 → 1-1 Sakkari M. 1-1 Sakkari M. 0-1 → 1-1 Sakkari M. 1-1 Sakkari M. 0-0 Sakkari M. 0-1 Sakkari M. 1-1 Sakkari M. 1-0 → 1-1 Sakkari M. 0-0 → 1-0 Sakkari M. 1-1 Sakkari M. 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 6-2 → 7-2 Risultato 7-2 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 7-2 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 7-2 → 7-3 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-2 Risultato 7-3 Risultato 6-3 → 7-3 Risultato 6-2 → 6-3 Risultato 6-3 Yuan Y. 15-40 5-2 Risultato 6-2 Yuan Y. 15-30 5-3 Risultato 6-3 Risultato 6-2 → 6-3 Yuan Y. 0-15 5-3 Yuan Y. 0-15 5-2 → 5-3 Risultato 6-2 Yuan Y. 5-2 → 6-2 Yuan Y. 5-3 Risultato 6-2 Yuan Y. 5-3 Yuan Y. 5-2 → 5-3 Risultato 6-2 Yuan Y. 5-3 Sakkari M. 40-15 4-3 → 5-3 Sakkari M. 40-15 4-2 → 4-3 Sakkari M. 40-15 5-2 Sakkari M. 30-15 5-3 Sakkari M. 30-15 4-2 Sakkari M. 30-15 5-3 Sakkari M. 30-0 5-2 → 5-3 Sakkari M. 30-0 4-3 Sakkari M. 30-0 4-2 → 4-3 Sakkari M. 15-0 30-0 5-2 Sakkari M. 15-0 4-2 → 5-2 Sakkari M. 15-0 4-3 Sakkari M. 5-2 Sakkari M. 4-2 → 5-2 Yuan Y. 40-30 4-1 → 4-2 Yuan Y. 40-30 5-1 Yuan Y. 40-30 4-1 → 5-1 Yuan Y. 40-30 5-2 Yuan Y. 30-30 4-1 Yuan Y. 30-30 4-2 Yuan Y. 30-30 4-1 → 4-2 Yuan Y. 30-15 4-2 Yuan Y. 30-15 4-1 → 4-2 Yuan Y. 15-15 4-2 Yuan Y. 15-15 5-2 Sakkari M. 15-0 1-1 Sakkari M. 2-2 Sakkari M. 2-1 → 2-2 Yuan Y. 40-15 1-0 Yuan Y. 40-15 2-1 Yuan Y. 40-15 1-0 Yuan Y. 40-15 2-0 Yuan Y. 30-15 1-0 → 2-0 Yuan Y. 30-15 2-0 Yuan Y. 30-15 1-0 → 2-0 Yuan Y. 30-0 2-1 Yuan Y. 30-0 1-1 → 2-1 Yuan Y. 30-0 2-0 Yuan Y. 15-0 1-1 Yuan Y. 15-0 2-1 Yuan Y. 15-0 1-0 Yuan Y. 15-0 1-1 Yuan Y. 2-0 Yuan Y. 1-1 Yuan Y. 2-1 Yuan Y. 30-40 1-1 → 2-1 Sakkari M. 40-30 0-1 → 1-1 Sakkari M. 40-30 0-0 → 0-1 Sakkari M. 40-30 1-1 Sakkari M. 40-30 0-1 → 1-1 Sakkari M. 30-30 40-30 1-1 Sakkari M. 30-30 1-0 → 1-1 Sakkari M. 30-30 1-1 Sakkari M. 30-15 0-1 → 1-1 Sakkari M. 15-15 1-0 Sakkari M. 15-15 0-1 Sakkari M. 0-15 1-0 Sakkari M. 0-15 1-1 Sakkari M. 0-15 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Caroline Wozniacki vs Danielle Collins (TBA)



WTA Paris Olympics Caroline Wozniacki Caroline Wozniacki 3 6 3 Danielle Collins [8] Danielle Collins [8] 6 3 6 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Danielle Collins 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Danielle Collins 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Danielle Collins 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Caroline Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Caroline Wozniacki 15-15 40-30 2-2 → 3-2 Danielle Collins 0-15 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Caroline Wozniacki 40-15 40-30 1-4 → 2-4

Sebastian Baez vs Benjamin Hassan (TBA)



ATP Paris Olympics Sebastian Baez [12] Sebastian Baez [12] 6 3 7 Benjamin Hassan Benjamin Hassan 2 6 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Benjamin Hassan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Benjamin Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sebastian Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Benjamin Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Benjamin Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sebastian Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Benjamin Hassan 15-0 15-15 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Benjamin Hassan 15-0 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Benjamin Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Benjamin Hassan 30-0 30-30 0-0 → 0-1

Taylor Fritz / Tommy Paul vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic (TBA)