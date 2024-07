Giochi Olimpici Parigi 2024: Il programma completo di Lunedì 29 Luglio 2024

Court Philippe Chatrier – ore 12:00

Iga Swiatek vs Diane Parry

Novak Djokovic vs Rafael Nadal (TBA)

Tallon Griekspoor vs Carlos Alcaraz (TBA)

Jessica Pegula vs Elina Svitolina (TBA)

Court Suzanne Lenglen – ore 12:00

Magda Linette vs Jasmine Paolini

Maria Carle vs Coco Gauff (TBA)

Casper Ruud vs Andrea Vavassori (TBA)

Court Simonne Mathieu – ore 12:00

Xinyu Wang vs Barbora Krejcikova

Francisco Cerundolo vs Ugo Humbert (TBA)

Daniel Evans vs Stefanos Tsitsipas (TBA)

Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs Austin Krajicek / Rajeev Ram (TBA)

Court 6 – ore 12:00

Donna Vekic vs Bianca Andreescu

Emma Navarro vs Viktoriya Tomova (TBA)

Dominik Koepfer vs Matteo Arnaldi (TBA)

Maria Carle / Nadia Podoroska vs Tamara Korpatsch / Tatjana Maria (TBA)

Dominik Koepfer / Jan-Lennard Struff vs Nikola Mektic / Mate Pavic (TBA)

Court 7 – ore 12:00

Cristina Bucsa vs Leylah Annie Fernandez

Camila Osorio vs Dayana Yastremska (TBA)

Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Lucia Bronzetti / Elisabetta Cocciaretto (TBA)

Magda Linette / Alicja Rosolska vs Marta Kostyuk / Dayana Yastremska (TBA)

Court 8 – ore 12:00

Xiyu Wang vs Diana Shnaider

Beatriz Haddad Maia vs Anna-Karolina Schmiedlova (TBA)

Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok vs Xinyu Wang / Saisai Zheng (TBA)

Luciano Darderi / Lorenzo Musetti vs Nicolas Jarry / Alejandro Tabilo (TBA)

Sander Gille / Joran Vliegen vs Arthur Fils / Ugo Humbert (TBA)

Court 11 – ore 12:00

Ekaterina Alexandrova / Elena Vesnina vs Karolina Muchova / Linda Noskova

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Tomas Machac / Adam Pavlasek (TBA)

Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Ana Bogdan / Jaqueline Adina Cristian (TBA)

Yue Yuan / Shuai Zhang vs Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani (TBA)

Court 12 – ore 12:00

Thiago Monteiro / Thiago Seyboth Wild vs Alexander Bublik / Aleksandr Nedovyesov

Roman Safiullin vs Tomas Martin Etcheverry (TBA)

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Erin Routliffe / Lulu Sun (TBA)

Robin Haase / Jean-Julien Rojer vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry (TBA)

Court 13 – ore 12:00

Arantxa Rus vs Qinwen Zheng

Clara Burel vs Marta Kostyuk (TBA)

Arantxa Rus / Demi Schuurs vs Caroline Garcia / Diane Parry (TBA)

Gabriela Dabrowski / Leylah Annie Fernandez vs Clara Burel / Varvara Gracheva (TBA)

Court 14 – ore 12:00

Jaqueline Adina Cristian vs Angelique Kerber

Maria Sakkari vs Yue Yuan (TBA)

Caroline Wozniacki vs Danielle Collins (TBA)

Sebastian Baez vs Benjamin Hassan (TBA)

Taylor Fritz / Tommy Paul vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic (TBA)