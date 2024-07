Da Parigi: Parlano tutti gli azzurri. Lorenzo Musetti “ho preso l’aereo alle 8 e dormito un’ora” (Video)

MUSETTI: “HO PRESO L’AEREO ALLE 8 E DORMITO UN’ORA. QUEST’OGGI CON MONFILS MI SONO PROPRIO SUPERATO”



“E’ stata la mia risposta ai fischi con cui hanno accolto il mio ingresso in campo: capisco il tifo per l’atleta di casa, figuriamoci. Ma un pizzico hanno esagerato, e allora dopo aver risposto sul campo, vincendo nettamente una partita che si commenta da sola, alla fine mi è venuto di indicargli il nostro tricolore.

Chissà in altri tempi come avrei reagito alla sconfitta con Cerundolo, al modo in cui è maturata, e al tour de force che ho dovuto fare per essere qui, in tempo per affrontare e battere Monfils in un’Olimpiade”.

La mia compagna è una santa – racconta – ieri notte quando sono tornato in stanza dopo la partita, le interviste, la fisioterapia, lei aveva già preparato le valigie. Io non sono riuscito a dormire per l’adrenalina, stamattina alle 6 eravamo già in macchina per Pola, dove abbiamo preso l’aereo per Parigi. Sono arrivato alle 9.45, alle 11 ero in albergo, ho mangiato con le ragazze della pallavolo e dopo mezz’ora di riposo ero già qui, pronto per il warm-up. Bene, no?.

Non ho avuto il tempo di avvertire la stanchezza, anzi sono felice della reazione che ho messo in campo dopo la sconfitta con Cerundolo., una partita incredibile. Ho giocato libero, con la testa sgombra di pensieri, fin dal primo punto con Monfils.

Non so come stia Jannik, so soltanto, conoscendolo, che se ha scelto di non venire a Parigi significa che stava davvero a pezzi. Io non avverto maggiore responsabilità, mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, dando il massimo, continuando a garantire questo livello di prestazioni. La mia stagione ha preso la strada giusta, non voglio lasciarla.”

Matteo Arnaldi: “Sono contento di averlo fatto all’Olimpiade, spero che non sia solo per una partita. Ho servito molto bene, ho annullato una palla break in tutto la partita e questo mi dà molta fiducia.

Lui sta giocando molto bene, dopo la partita gli ho fatto i complimenti per il titolo ad Amburgo. io invece ho fatto un paio di errori nei momenti importanti: si è visto che mi mancavano un paio di vittorie. Comunque non ero preoccupato, nemmeno dopo i match point non sfruttati. Conosco le mie capacità fisiche, avremmo potuto giocare 4-5 giorni senza problemi”.

Cerco di godermi questa vittoria, domani vedremo.

VAVASSORI: “BELLA VITTORIA CONTRO UN AMICO: TANTE EMOZIONI, È LA MIA PRIMA OLIMPIADE…”



E’ stata una partita difficile, lui è un amico, ci conosciamo bene e abbiamo giocato contro tre volte. Siamo più o meno coetanei e sapevo che sarebbe stata una battaglia. La differenza di ranking c’è ma il mio è un po’ fasullo: ho giocato poche partite quest’anno perché poi il doppio nei palcoscenici importanti ha preso un po’ di spazio al singolare.

Fisicamente mi sto allenando bene con il mio preparatore Alessandro Contadin e con mio padre ho fatto un bel lavoro in campo, arrivavo qui con tanta fiducia. Ho giocato una gran partita, ho retto bene mentalmente e questo mi rende contento. Sono partito servendo benissimo e rispondendo meglio, ma sono rimasto lucido in avvio di terzo dopo aver preso il break sul 5-4, e tenere quel game sul 4-4 0-40 è stato importantissimo, è stato un game chiave e dopo ho servito bene per chiudere. Ora focus sul doppio”.

La cosa importante adesso è giocare un gran doppio, il focus è quello poi prepareremo tatticamente il match contro Ruud, un giocatore che ho visto speso giocare ma che non ho mai affrontato. In questo torneo sono molto felice, se mi avessero detto che avrei giocato singolare, doppio e doppio misto non ci avrei mai creduto. Aver giocato tante partite in palcoscenici importanti, Slam e non solo, mi ha preparato a giocare una partita del genere e adesso daremo tutto per questa maglia.

Io sono sempre stato un giocatore che più gioca e meglio gioca, e quando vinci partite del genere entri in campo in doppio con i superpoteri. Se non l’avessi giocato questo match forse sarei più teso e invece mi sono sciolto , ho provato delle cose che mi aiuteranno e fisicamente non mi faccio problemi, mi sono allenato apposta”.

Luciano Darderi: “Sono partito bene, un po’ teso, ma è molto diverso giocare per l’Italia. Ho avuto un primo turno sfortunato, lui è un grande giocatore anche sulla terra, ieri pioveva e oggi con il sole c’erano condizioni un po’ diverse e molto veloci. Ho avuto le mie chance, ero 3-1 nel primo set, ma devo fargli i complimenti perché ha giocato una grandissima partita anche nei momenti importanti. Resto tranquillo perché ho dato tutto dal primo all’ultimo punto

Ha appena vinto e sono contento per lui, sta in fiducia e spero possa portare una medaglia per l’Italia. Sono contento di poter giocare anche in doppio, è un altra chance e spero di poter fare bene con lui.

Ho tirato un dritto che ha colpito il nastro e mi sono messo la mano in bocca per dirmi ‘che sfiga’ ma il giudice di sedia mi ha dato il warning. Niente di che, sono cose che capitano in un match. Nulla da ridire, lui ha meritato di vincere. Ho anche avuto chance di tornare in partita ma sono stato anche un po’ sfortunato.

Sinceramente non pensavo ci fosse così tanta gente. Il primo giorno in cui siamo arrivati pioveva e non cerano più di dieci persone. Un ambiente bellissimo con tanti italiani a tifare, me la sono goduta anche se ho perso ma abbiamo ancora tantissime chance di prendere una medaglia”.

Elisabetta Cocciaretto: “L’importante oggi era scendere in campo e fare questa partita che ho preso come un allenamento, ma essere qui e giocare è già un bel risultato visto che dieci giorni fa non riuscivo a giocare neanche venti minuti

Mi dispiace perché giocare un altro set mi sarebbe servito come allenamento e avrei voluto sfruttarlo per migliorarmi ancora, ma adesso mi sento al 40% fisicamente e di conseguenza i colpi non sono un granché.

Purtroppo i problemi fisici non sono muscolari: ho preso un virus a Roma e poi una polmonite, c’è anche un po’ di sfortuna ma bisogna accettarla. Io ho cercato di entrare in campo e di dare il massimo, una settimana fa non riuscivo a palleggiare, le gambe oggi un po’ mi cedevano, però ho cercato di stare lì, di lottare e di tirare fuori il meglio. A volte ci sono riuscita, a volte mi sono focalizzata su altro, ma io continuerò a dare il massimo e quando sarò pronta i risultati arriveranno.

Qualificarmi era uno dei miei obiettivi, per noi del tennis è diverso, da italiani la stiamo vivendo in maniera diversa perché non siamo al villaggio e giochiamo al Roland Garros. L’aria d’olimpiade comunque si respira e sono contenta di essere qui”. Ultima tappa prima del via dello swing americano che vedrà Cocciaretto impegnata “a Toronto, Cincinnati e forse Monterrey”.

Lucia Bronzetti: Mi rimprovero un po’ l’atteggiamento che ho avuto, lo spirito con cui ho affrontato la partita. La caratteristica che ho è quella di lottare e di non mollare ed oggi invece c’è stata poca grinta contro un’avversaria molto forte che mette tanta pressione sia con la prima di servizio che con la seconda. Lei nei colpi di inizio gioco è molto incisiva, mi metteva pressione ed io potevo fare sicuramente meglio sia a livello tennistico che come spirito. E poi dopo aver recuperato la partita nel secondo set con lei che aveva cominciato a sbagliare qualcosina ed a commettere qualche gratuito potevo approfittarne ed invece sono stata un po’ tra virgolette, ‘moscetta’, e questo l’ho pagato. Con le giocatrici forti se non hai quella carica in più fai fatica.

Anche sul 5 pari ho provato ad incitarmi, ad essere più carica, più incisiva: oggi però è andata così, non ci sono riuscita, ed ho pagato sicuramente la prima esperienza qua alle Olimpiadi, tutto il contesto un po’ nuovo. Poteva andare in modo diverso però si impara dagli errori: spero di poter partecipare alla prossima e che vada in modo diverso. Ci tieni a fare bene perché giochi per la tua Nazione oltre che per te stessa: a me piace tanto rappresentare l’Italia, e quindi forse sentivo un po’ il peso di voler fare bene non solo per me ma per tutti gli italiani. Non era un primo turno facile: potevo perdere lo stesso ma magari uscire dal campo con meno rimpianti”.

Sara Errani: “E’ stato un match durissimo, sicuramente non le do particolarmente fastidio, non c’è modo di farle punto a meno che non sbagli lei.

Ci proveremo al massimo. Vincere una medaglia sarebbe un sogno. Per me le Olimpiadi sono sempre state molto speciali, ma è una cosa che varia da atleta ad atleta”.