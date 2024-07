Juarez sul trono di Perugia

L’italo argentino batte il genovese Cadenasso e conquista allo Junior Tennis Perugia il quinto titolo internazionale della sua carriera. “Grazie a tutti, è stato bello giocare qui”. Gli organizzatori: “Tanti giovani all’opera, ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”

Facundo Juarez è il vincitore della IV edizione dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale (singolare e doppio) maschile con 15mila dollari di montepremi, che si è concluso domenica 28 luglio allo Junior Tennis Perugia. L’italo-argentino classe 1997, nella finale disputata sui campi di via XX settembre, ha regolato con un doppio 64 il genovese Gianluca Cadenasso. “Grazie all’organizzazione ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo torneo – ha commentato il vincitore -. Ho faticato un po’ durante la settimana, qualche dolore di troppo. In finale però mi sono sentito bene e sono davvero felice di questa vittoria. Complimenti anche a Cadenasso, un ottimo giocatore”. “Me ne vado da Perugia con un titolo di doppio ed un secondo posto in singolare – sottolinea Cadenasso -. Certo, c’è un po’ di delusione per l’esito della finale, ma devo complimentarmi con Facundo per la vittoria. Grazie a tutti, è stato un piacere giocare qui”. Un’ora e venti minuti di gioco per la sfida finale della rassegna perugina, con Juarez che ha mantenuto sempre i nervi saldi anche quando Cadenasso sembrava di poter allungare la contesa, specialmente nel secondo set. Qualche errore di troppo da parte del ligure ha però finito con l’agevolare il compito del 26enne di Mendoza, da inizio 2024 trasferitosi a Lecce, abile ad approfittare per portare a casa il quinto titolo ITF della carriera. “Abbiamo assistito ad una bella settimana di partite – hanno commentato durante le premiazioni i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -. Abbiamo visto all’opera tanti prospetti interessanti per il tennis del futuro, un nome su tutti quello di Federico Cinà, quindi ci riteniamo soddisfatti. Ci teniamo a ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato per la perfetta riuscita della manifestazione, dai raccattapalle allo staff, agli incordatori, ai custodi, al servizio ristorazione. Complimenti a vincitore e finalista, un grazie poi va anche agli sponsor che ci hanno sostenuto per realizzare questo evento in memoria del nostro indimenticato fondatore, Poppy Vinti”. “Il tennis umbro si conferma sempre in salute – il commento del presidente del comitato regionale umbro della FITP, Roberto Carraresi -. Ottimo lavoro da parte dei Maestri dello Junior, un torneo importante come altri eventi internazionali che contraddistinguono l’Umbria della racchetta”.

Risultato finale

Facundo Juarez (Ita, 5) b. Gianluca Cadenasso (Ita, 3) 64 64