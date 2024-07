Nadal Spiazzato dall’Orario Olimpico: ‘Assurdo giocare alle 14:00″

Rafael Nadal, fresco vincitore del primo turno nel doppio maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme al connazionale Carlos Alcaraz, si trova ora di fronte a un dilemma riguardante il suo impegno nel torneo di singolare.

Il campione maiorchino, visibilmente soddisfatto per il successo ottenuto con il giovane Alcaraz, ha mostrato un’espressione più preoccupata quando interrogato sul suo prossimo match individuale. Le persistenti noie muscolari alla coscia destra continuano a creare incertezze, nonostante la partecipazione nel torneo di doppio.

GLI HIGHLIGHTS DI CARLOS ALCARAZ



In conferenza stampa, Nadal ha espresso perplessità riguardo all’orario del suo incontro di domani, fissato per le 14:00. “Mi sembra assurdo giocare alle 14:00, considerando che sono le 22:00 di stasera,” ha commentato il campione spagnolo. “Devo tornare al villaggio olimpico, consultarmi con il mio team e prendere la decisione più appropriata per massimizzare le chance di risultati per la Spagna.”

Nadal ha sottolineato l’importanza di una scelta ponderata: “Non sempre di più significa meglio. A volte, di più significa meno. Con questo non sto dicendo che non giocherò, sia chiaro.” Il campione ha aggiunto che la decisione sarà presa nelle prossime ore, dopo un’attenta valutazione con il suo staff.

Nonostante i dubbi sul singolare, Nadal ha espresso grande soddisfazione per la vittoria nel doppio con Alcaraz: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Qui, tutti gli incontri sono combattuti all’ultimo punto. Nel circuito, i match di doppio possono avere un’intensità diversa, ma alle Olimpiadi sono le partite più importanti che si giocano ogni quattro anni.”

Il campione spagnolo ha concluso ricordando l’emozione della cerimonia d’apertura: “Ieri sera ho vissuto un momento indimenticabile, che rimarrà per sempre nella mia memoria.”