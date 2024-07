Challenger Lexington: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Lexington – Tabellone Principale – hard

(1) Bu, Yunchaokete vs Gea, Arthur

Noguchi, Rio vs (WC) Tien, Learner

Mayo, Aidan vs Qualifier

McHugh, Aidan vs (5) Grenier, Hugo

(3/SE) Diallo, Gabriel vs Qualifier

Holt, Brandon vs Quinn, Ethan

Draxl, Liam vs Berankis, Ricardas

Uchida, Kaichi vs (6) Fonseca, Joao

(8) Tomic, Bernard vs Qualifier

(WC) Kuzuhara, Bruno vs Qualifier

Qualifier vs Andrade, Andres

Soto, Matias vs (4) Wong, Coleman

(7) Tu, Li vs (WC) Baadi, Taha

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

(Alt) Kumar, Omni vs Broom, Charles

Saville, Luke vs (2) Nava, Emilio

(1/Alt) Shimizu, Yutavs Wallart, EnzoBraswell, Micahvs (11) Langmo, Christian

(2) Basavareddy, Nishesh vs (WC) Williams, Cooper

(WC) Maloney, Patrick vs (8) Kingsley, Cannon

(3/Alt) Trotter, James vs Baris, Ozan

Takahashi, Yusuke vs (9/Alt) Pannu, Kiranpal

(4) Kozlov, Stefan vs Matsuda, Ryuki

Dostanic, Stefan vs (10) Escobedo, Ernesto

(5) Seggerman, Ryan vs Vandecasteele, Quinn

Boulais, Justin vs (12) Kirchheimer, Strong

(6) Nakagawa, Naoki vs (WC) Lapadat, Joshua

(WC) Nanda, Govind vs (7) Pacheco Mendez, Rodrigo

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

