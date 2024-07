Challenger Lüdenscheid: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali

Challenger Lüdenscheid – Tabellone Principale – terra

(1) van de Zandschulp, Botic vs Molleker, Rudolf

(Alt) Campana Lee, Gerard vs Barranco Cosano, Javier

Qualifier vs Qualifier

Choinski, Jan vs (7) Squire, Henri

(4) Droguet, Titouan vs Qualifier

Qualifier vs Landaluce, Martin

Zapata Miralles, Bernabe vs Onclin, Gauthier

Qualifier vs (5) Roca Batalla, Oriol

(8) Majchrzak, Kamil vs Mena, Facundo

Hemery, Calvin vs Agamenone, Franco

Lamasine, Tristan vs Buse, Ignacio

Qualifier vs (3) Burruchaga, Roman Andres

(6) Rodionov, Jurij vs Travaglia, Stefano

Tabur, Clement vs (WC) Schoenhaus, Max

(WC) Dedura-Palomero, Diego vs (Alt) Collignon, Raphael

(WC) Engel, Justin vs (2) Trungelliti, Marco

Challenger Lüdenscheid – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Vatutin, Alexey vs (PR) Laaksonen, Henri

Basic, Mirza vs (10/Alt) Gadamauri, Buvaysar

(2) Topo, Marko vs (Alt) Braynin, Aleksandr

(WC) Ruehl, Tim vs (7) Gentzsch, Tom

(3) Zanellato, Nicolas vs Sperle, John

(Alt) Zormann, Marcelo vs (11) Slump, Stijn

(4) Alcala Gurri, Max vs (WC) Pieper, Morits

Salle, Fabien vs (9) Pereira, Jose

(5) Oetzbach, Adrian vs Zahraj, Patrick

(WC) Mertgens, Nick vs (12) Vankan, Marlon

(6) Pieczkowski, Olaf vs (Alt) Romano, Filippo

(WC) Stenzer, Max vs (8) Knaff, Alex

1. [3] Nicolas Zanellatovs John Sperle2. [1] Alexey Vatutin vs [PR] Henri Laaksonen3. [WC] Nick Mertgensvs [12] Marlon Vankan4. [4] Max Alcala Gurrivs [WC] Morits Pieper

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Max Stenzer vs [8] Alex Knaff

2. Mirza Basic vs [10/Alt] Buvaysar Gadamauri

3. [2] Marko Topo vs [Alt] Aleksandr Braynin

4. [5] Adrian Oetzbach vs Patrick Zahraj

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Olaf Pieczkowski vs [Alt] Filippo Romano

2. [Alt] Marcelo Zormann vs [11] Stijn Slump

3. [WC] Tim Ruehl vs [7] Tom Gentzsch

4. Fabien Salle vs [9] Jose Pereira