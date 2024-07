Bellucci fa l’impresa ad Atlanta: Mannarino ko, primi quarti ATP per l’azzurro

Mattia Bellucci scrive una pagina importante della sua carriera, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale di un torneo ATP. Il tennista italiano, numero 146 del mondo, ha compiuto l’impresa ad Atlanta, sconfiggendo la testa di serie numero 2 Adrian Mannarino con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3.

Il match è stato caratterizzato da fasi alterne. Il primo set, interrotto brevemente dalla pioggia, è stato un susseguirsi di rapidi turni di servizio, culminato in un tie-break vinto da Bellucci grazie a un passante dell’avversario finito in corridoio per 8 punti a 6.

Il secondo parziale ha visto Mannarino alzare il livello, salvando tre palle break in apertura e strappando poi il servizio all’italiano. Nonostante un tentativo di rimonta, Bellucci ha dovuto cedere il set al francese.

Il momento decisivo è arrivato nell’ottavo game del terzo set. Qui, un improvviso calo di Mannarino ha permesso a Bellucci di ottenere il break decisivo, poi confermato nel game successivo chiudendo la partita per 6 a 3, contro un avversario ormai nervoso perchè precedentemente aveva mancato due palle break.

Questa vittoria non solo proietta Bellucci nei quarti di finale ad Atlanta dove sfiderà un altro francese Arthur Rinderknech, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera.

ATP Atlanta Mattia Bellucci Mattia Bellucci 7 4 6 Adrian Mannarino [2] Adrian Mannarino [2] 6 6 3 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Bellucci 🇫🇷 Mannarino Punteggio servizio 303 294 Ace 17 10 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 72% (80/111) 65% (61/94) Punti vinti con la prima 78% (62/80) 75% (46/61) Punti vinti con la seconda 55% (17/31) 58% (19/33) Palle break salvate 91% (10/11) 83% (5/6) Giochi di servizio giocati 16 15 Punteggio risposta 90 83 Punti vinti in risposta sulla prima 25% (15/61) 23% (18/80) Punti vinti in risposta sulla seconda 42% (14/33) 45% (14/31) Palle break convertite 17% (1/6) 9% (1/11) Giochi di risposta giocati 15 16 Punti vinti a rete 78% (14/18) 57% (13/23) Vincenti 38 27 Errori non forzati 24 10 Punti vinti al servizio 71% (79/111) 69% (65/94) Punti vinti in risposta 31% (29/94) 29% (32/111) Punti totali vinti 53% (108/205) 47% (97/205) Velocità massima servizio 222 km/h 200 km/h Velocità media prima di servizio 191 km/h 174 km/h Velocità media seconda di servizio 169 km/h 141 km/h





