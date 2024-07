Sinner in ripresa: cauto ottimismo per le Olimpiadi di Parigi

Dopo un momento di apprensione, arrivano notizie incoraggianti sul fronte Jannik Sinner. L’entourage del campione altoatesino esprime un cauto ottimismo riguardo le sue condizioni fisiche in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la partenza di Sinner per la capitale francese è ora programmata per giovedì 25 luglio. Il viaggio, inizialmente previsto per oggi, era stato rinviato a causa di un improvviso attacco febbrile che aveva fatto salire la temperatura del tennista fino a 38°C.

Importante sottolineare che Sinner è risultato negativo al test Covid-19, dissipando così ulteriori preoccupazioni. Attualmente, il numero uno del ranking ATP si trova a casa, seguendo scrupolosamente la terapia prescritta dai medici. L’obiettivo è un progressivo miglioramento delle sue condizioni nei prossimi giorni.

Il torneo olimpico di tennis prenderà il via ufficialmente sabato 27 luglio, ma è possibile che il debutto di Sinner slitti a domenica 28, concedendogli così un giorno in più di recupero.





Francesco Paolo Villarico