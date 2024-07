Nitto ATP Finals: tutte le novità della quarta edizione torinese. Appuntamento alla Inalpi Arena dal 10 al 17 novembre; Sinner e Bolelli/Vavassori ad un passo dal sogno

Il gran finale di una stagione speciale! Sono solamente 110 i giorni che ci separano da un’altra imperdibile festa del tennis all’ombra della Mole Antonelliana… la festa più attesa dell’anno, ‘Where Champions Become Champion’.

Dal 10 al 17 novembre, per il quarto anno consecutivo, Torino ospiterà le Nitto ATP Finals, il torneo che chiude la stagione del circuito maschile e che vede impegnati solamente i migliori otto giocatori del mondo e le migliori otto coppie di doppio. Per celebrare nel migliore dei modi il gran finale di una stagione particolarmente suggestiva per il tennis azzurro, la Inalpi Arena, e l’intero site che ospitano l’evento, saranno impreziositi da coinvolgenti novità e moderne innovazioni che contribuiranno a rendere indimenticabile – per giocatori, fan e partner – la settimana torinese. Per illustrare tali novità, questa mattina, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan delle Nitto ATP Finals 2024.

Dopo il saluto del padrone di casa, il Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, e gli interventi del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Presidente di ATP Andrea Gaudenzi, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e dopo che Luca Villa, EMEA General Manager Channel & Sales Office Manager Nitto Italia, ha letto un messaggio a nome del Presidente e CEO di Nitto Denko Corporation Hideo Takasaki, il Direttore Generale della FITP Marco Martinasso ha illustrato dettagliatamente il Masterplan con tutte le novità che lo caratterizzano.

NOVITÀ STRUTTURALI E SERVIZI DI QUALITÀ NEL MASTERPLAN 2024

Sono i fan, e la qualità della loro live experience, il fulcro principale della presentazione del Masterplan delle Nitto ATP Finals 2024. In occasione della quarta edizione italiana della grande kermesse di fine stagione, i padiglioni del Fan Village saranno interessati da un sensibile ampliamento e sviluppo, nell’ottica di assicurare una piena integrazione tra le attività commerciali, le attività sportive e le offerte ristorative. Per rendere ancor più emozionante e coinvolgente l’esperienza che Torino vuole riservare agli appassionati, e per garantir loro una migliore permanenza, la capienza totale del Fan Village salirà del 30%, passando dai 4mila ospiti del 2023, agli oltre 5.200 del 2024. Il progetto prevede un considerevole ampliamento del padiglione dedicato ai partner e alle attività commerciali – oltre 2700 mq., + 50% rispetto al 2023 – con nuove offerte retail per i partner che da sempre sono al fianco dell’evento. Il padiglione ristorativo – oltre 3200 mq. e +30% di posti a sedere – proporrà un’ampia proposta enogastronomica, rinforzata da un secondo ristorante à la carte da 100 posti. Uno dei tratti distintivi di questo padiglione sarà rappresentato da un maxischermo LED di ben 60 mq. che permetterà agli appassionati di ‘immergersi’ nello spettacolo della Inalpi Arena e non perdere neanche una delle magie che ci regaleranno gli otto fuoriclasse qualificati. Gli spazi del padiglione dedicato alle attività sportive e di intrattenimento saranno ridefiniti, per migliorare i flussi del pubblico e rendere, di conseguenza, più piacevole e completa la conoscenza delle discipline federali: in questa edizione 2024 saranno presenti tutti gli sport della racchetta grazie a campi di pickleball – oltre ad uno centrale con tribune, ce ne saranno altri due nel padiglione dedicato all’attività ristorativa e ulteriori due outdoor – ad un campo di beach tennis e ad un campo da padel. In quello stesso padiglione saranno realizzati spazi dedicati all’attività promozionale federale e agli eSports, sempre più apprezzati e seguiti anche dagli appassionati. Contestualmente al grande evento di tennis, a Torino di disputerà, infatti, anche la prima edizione delle Nitto ATP Finals eSeries, in cui i migliori 8 giocatori del circuito di qualificazione ‘Road To Torino’ -che da settembre vedrà impegnati gli appassionati in tornei fisici ed eventi online promossi dalla FITP in collaborazione con la piattaforma di gioco Tennis Clash- si ritroveranno alle Nitto ATP Finals per il gran finale e l’assegnazione del titolo di ‘Re degli eSports 2024’.

L’evoluzione del concept dell’intrattenimento permetterà alla Fan Experience di essere sempre più coinvolgente e moderna: alle luci e ai colori della facciata del Fan Village, totalmente rinnovata per garantire agli appassionati un’esperienza immersiva ‘full LED’, sarà affiancato un progetto di animazione scenica con contenuti video-audio che interesseranno l’intera area di Piazzale Grande Torino e la Inalpi Arena. L’integrazione tra l’Arena e il Fan Village non sarà garantita solamente dalla show production ma sarà anche ‘fisica’: una delle più grandi novità dell’evoluzione progettuale delle Nitto ATP Finals 2024 è rappresentata, infatti, da una moderna pensilina di collegamento coperta e riscaldata che garantirà continuità tra i padiglioni dell’intrattenimento e del relax e il campo, dove gli otto migliori giocatori e le migliori otto coppie della stagione si contenderanno il Trofeo delle Nitto ATP Finals.

C’È TANTO AZZURRO NELLA RACE TO TURIN

Grazie ad una prima parte di stagione magica, Jannik Sinner e la coppia Simone Bolelli / Andrea Vavassori, rispettivamente numero 1 della PIF ATP Race to Turin di singolare e numero 3 della PIF ATP Doubles Team Rankings, sono vicinissimi alla qualificazione matematica per il grande evento di Torino; per il numero 1 del mondo e re degli Australian Open sarebbe un ritorno sul campo che lo scorso novembre, sulla spinta della prima finale disputata da un italiano nel torneo, lo lanciò verso i mesi più esaltanti e prestigiosi della sua carriera e della storia del tennis italiano. Ma non finisce qui, gli appassionati di casa seguono con attenzione anche gli spostamenti in classifica di Lorenzo Musetti che, grazie all’ottimo swing sull’erba, e in modo particolare alla storica semifinale raggiunta a Wimbledon, è pienamente in corsa per realizzare un altro grande sogno.

Virtualmente qualificato per le Nitto ATP Finals 2024 il re di Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, mentre sono pienamente in corsa per un ritorno a Torino gli ex campioni Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, oltre al campione uscente Novak Djokovic, a caccia di una storica diciassettesima qualificazione.

LA FORMULA DEL TORNEO

A designare gli otto partecipanti alla 55.ma edizione delle Nitto ATP Finals sarà la PIF ATP Race to Turin, ovvero la classifica che si ottiene considerando soltanto i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2024.

I 19 migliori risultati saranno calcolati tenendo in considerazione le seguenti prove:

i quattro tornei del Grande Slam;

gli otto ATP Masters 1000 obbligatori;

i migliori sette risultati ottenuti in altri tornei (Masters 1000 Monte-Carlo, United Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger).

Unica eccezione è il caso in cui uno dei vincitori di una prova del Grande Slam della stagione non dovesse trovarsi dopo l’ultimo torneo tra i primi otto della Race, ma comunque compreso tra i primi venti: gli verrebbe riservato un posto alle Nitto ATP Finals insieme ai primi sette della Race. Gli otto qualificati vengono inseriti in due gironi round robin: i primi due in classifica si affrontano nelle semifinali incrociate (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro) e quindi in finale.

LA PIF ATP RACE TO TURIN 2024 – (aggiornata al 22 luglio)

Singolare

1. Jannik Sinner (ITA) 6.200 punti

2. Carlos Alcaraz (SPA) 5.950 punti

3. Alexander Zverev (GER) 5.115 punti

4. Daniil Medvedev 4.000 punti

5. Casper Ruud (NOR) 3.485 punti

6. Novak Djokovic (SRB) 3.160 punti

7. Alex De Minaur (AUS) 2.905 punti

8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.665 punti

Doppio

1. Granollers / Zeballos (SPA/ARG) 4.690 pt

2. Arevalo / Pavic (SLV/CRO) 4.630 pt

3. Bolelli / Vavassori (ITA/ITA) 4.410 pt

4. Bopanna / Ebden (IND/AUS) 4.230 pt

5. Heliovaara / Patten (FIN/GBR) 3.227 pt

6. Krawietz / Puetz (GER/GER) 3.020 pt

7. Koolhof / Mektic (OLA/CRO) 2.845 pt

8. Purcell / Thompson (AUS/AUS) 2.490 pt

BIGLIETTERIA E PROGRAMMA DI GIOCO

I biglietti e gli abbonamenti delle Nitto ATP Finals 2024 sono disponibili online ai link:

https://tickets.nittoatpfinals.com/it e https://www.ticketone.it/artist/nitto-atp-finals

Lo schedule del torneo prevede 15 sessioni di gioco così suddivise: da domenica 10 a venerdì 15 novembre (le giornate dedicate alla fase a gironi) sono in programma una sessione pomeridiana (a partire dalle ore 11:30 un match di doppio e, non prima delle ore 14:00, un match di singolare) e una sessione serale (a partire dalle ore 18:00 un match di doppio e, non prima delle ore 20:30, un match di singolare). Sabato 16 novembre sono in programma le semifinali, alle ore 12:00 la sessione pomeridiana e alle ore 18:00 la sessione serale. Domenica 17 novembre è in programma la finale di doppio alle ore 15:00 e, non prima delle ore 18:00, la finale di singolare.

Oltre che per i possessori di un biglietto per l’Inalpi Arena, il Fan Village sarà accessibile anche a tutti gli appassionati che desiderano comunque respirare l’atmosfera delle Finals. L’area più attiva e vivace del site sarà, infatti, accessibile attraverso biglietti ‘ground’ al costo di 10 euro. Ricordiamo che ai possessori di una tessera della Federazione Italiana Tennis e Padel sarà applicato uno sconto del 20%.

Nitto ATP FINALS & PARTNERS: LA FORZA DI UNA ‘FAMIGLIA’

Il successo di un grande evento, come quello registrato dalle Nitto ATP Finals, è reso possibile anche dal prezioso supporto dei Partner. Accanto a Nitto, Title Partner dell’evento, il torneo gode di una solida ‘famiglia’ di Partner: oltre a Intesa Sanpaolo, che assicura il suo impegno in qualità di Host Partner delle Nitto ATP Finals, Emirates, Lavazza e Lexus si confermano Platinum Partner del Torneo. Tra i Gold Partner al fianco di EA7 Emporio Armani, Haier, Rolex e Valmora si unisce Rummo, nuovo partner a partire dall’imminente edizione. Tra i Silver Partner rinnovano il loro sostegno al torneo Asti DOCG, Dunlop, Iren, IP, Italgas, Longi, Rexona, VeChain, Xerjoff a cui si uniscono nel 2024 PIF, the official naming partner of the ATP Rankings, e Yokohama. Rinascente e Torino Outlet Village sono Bronze Partner mentre DAO, Gattinoni, Technogym, TicketOne, Turismo Torino e Provincia, Thomas Lyte si confermano gli Official Supplier. RTL 102.5, La Gazzetta dello Sport, La Stampa e TuttoSport sono i Media Partner dell’evento.

‘TENNIS IN PIAZZA’, IL PICKLEBALL E LE ALTRE INIZIATIVE DELL’ISF

L’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ ha in programma una serie di iniziative promozionali rivolte ai più giovani; nei mesi di settembre e ottobre sei parchi e luoghi iconici della città diventeranno location di ‘Tennis in Piazza’. La manifestazione, che tanto successo ha avuto negli anni passati, si articolerà su sei appuntamenti aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento di straordinario interesse. In ogni sito sarà installato un campo dove insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ assisteranno i bambini e i ragazzi che vorranno approcciarsi alla disciplina del tennis, ma anche gli adulti che vorranno avvicinarcisi per la prima volta.

Queste le tappe di ‘Tennis in Piazza’:

20-22 settembre – Piazza Castello

27-29 settembre – Piazza San Carlo

4-6 ottobre – Parco Ruffini

11-13 ottobre – Parco Peccei

18-20 ottobre – Piazza Arbarello

25-27 ottobre – Parco Dora

Una delle grandi novità di quest’anno è il ‘Circuito Road to Torino’, il primo circuito nazionale di pickleball. Dopo le tappe provinciali, in programma da giugno a settembre, il 12 e 13 ottobre si svolgeranno i Master regionali che qualificheranno al Master nazionale, in programma a Torino, sui campi allestiti al Fan Village, durante le Nitto ATP Finals.

A Torino, a novembre, sono in programma altre iniziative promozionali rivolte ai più giovani, ecco gli appuntamenti nel dettaglio:

8 novembre al PalaRuffini festa di ‘Racchette in Classe’ (sono attesi quattromila bambini);

dal 10 novembre Master nazionale Junior Next Gen Under 10, 12 e 14;

dal 10 novembre Master nazionale Road to Torino Under 11 e 13.

LE DICHIARAZIONI

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo: “E’ un onore per noi essere nuovamente host partner, ruolo al quale teniamo moltissimo. Sosteniamo il tennis perché incarna valori che condividiamo. Abbiamo annunciato di recente la partnership con Jasmine Paolini, adesso abbiamo nella nostra “squadra” come testimonial le due grandi J del tennis italiano: Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Giovani atleti che esprimono determinazione, serietà e quella leggerezza che è sinonimo di agilità di pensiero”.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Oggi gioco d’anticipo e parlo subito del possibile rinnovo delle Nitto ATP Finals in Italia per il prossimo quinquennio. Sono stati mesi importanti nei quali siamo stati impegnati sul versante sportivo per seguire le gesta dei nostri ragazzi prima e delle nostre ragazze dopo, ma sono stati anche impegnativi dal punto di vista organizzativo. Abbiamo avuto ottimi riscontri, quello più importante di cui andiamo più orgogliosi è un convinto sostegno del nostro governo che ci stimola ancora di più ad andare avanti. In questi giorni stiamo ultimando il confronto con i nostri partner e i nostri sponsor più importanti, confidiamo di avere una risposta in tempi brevi e di essere in grado nelle nostre settimane di formulare all’ATP la nostra migliore proposta. Continuiamo ad esser molto fiduciosi e puntiamo a riuscire a tenere le Nitto ATP Finals in Italia per un ulteriore quinquennio”.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP: “Quarto anno a Torino, un successo immenso da ogni punto di vista: pubblico, giocatori. L’ATP è orgogliosa, e io specialmente da italiano, siamo orgogliosi di quello che ha fatto l’Italia e di quello che ha fatto Torino. E’ stato un grande lavoro di squadra e sono qui a ringraziare tutti a partire dai partner commerciali – Nitto, Banca Intesa Sanpaolo e tutti gli altri – gli appassionati, il pubblico, e non dimentichiamo neanche voi, i media, che raccontate questa storia fantastica e che ci aiutate tantissimo. Però vorrei fare un ringraziamento speciale alla FITP, ad Angelo, perché mi ha anticipato nel suo discorso e perché io il lontano 2018 me lo ricordo e io stesso all’epoca ero un po’ scettico venendo da Londra e tutte le incertezze sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista economico di essere all’altezza di questo evento immenso, e devo dargli atto che ha fatto una cosa fantastica: ha preso il rischio in un momento molto difficile, ed è stato bravissimo con la sua squadra – Marco, Giorgio e gli altri – a “deliverare” una cosa stupenda della quale siamo orgogliosi e di cui tutti gli stranieri che sono venuti qui – dai giocatori a tutti i membri dell’ATP – sono veramente orgogliosi. E ti volevo ringraziar, Angelo, per tutto il supporto che hai dato all’ATP, ai cambiamenti di questi anni, perché credo che in comune abbiamo la voglia di fare, di cambiamento e di migliorare, sempre con integrità ma con tanta energia”.

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino: “Ringrazio anche io il professor Gros-Pietro. Fare il sindaco di Torino sapendo di avere nella nostra città un partner così strategico per lo sviluppo non è che fa dormire sonni così tranquilli ma ogni tanto aiuta a pensare positivamente al futuro. E parlando di futuro sono molto contento Angelo che hai rotto questa cosa in cui tutti veniamo interpellati, lo spirito di determinazione che hai messo in questa affermazione così importante e impegnativa è esattamente lo stesso spirito di determinazione che ci siamo trovati a mettere dall’inizio nell’organizzazione di questa manifestazione. Perché è un grande evento di sport, che vede gli 8 tennisti più forti al mondo, una grande cosa per gli appassionati, ma credo che la magia delle Atp Finals a Torino sia stata quella di coniugare questa dimensione sul campo con tutto quel che girava intorno; la città vestita da tennis, le iniziative che sono andate avanti tutto l’anno, prima e dopo, e tutto questo lasciatemelo ringraziare sotto la gestione di Mimmo Carretta, assessore allo sport e grandi eventi della nostra città, che ha davvero un super lavoro ultimamente. Quella del 2024 è un’edizione importante, i numeri proiettati sono un’asticella che dobbiamo superare”.

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte: “Ringraziamo questo rapporto di fiducia che continua. La fiducia è un qualcosa che presuppone che non si sia soli, perché occorre che qu uno la fiducia te la dia e noi siamo contenti che la Federazione abbia avuto fiducia in Torino e fiducia nel Piemonte, siamo contenti che il Presidente Binaghi e il Presidente Gaudenzi abbiano avuto fiducia in torno e nel Piemonte e vogliamo continuare a garantire questo rapporto di fiducia con un atteggiamento molto pragmatico, molto sabaudo per certi versi, e che ci permette di mettere ogni volta in fila i problemi e uno per uno di andare a soluzione. Siamo qui pronti a continuare a fare la nostra parte, lo abbiamo fatto fin dall’inizio. Quando ogni anno partecipo alla conferenza stampa del presidente Binaghi in cui racconta come sono state le Nitto ATP Finals la cosa che mi colpisce di più è il gradimento, non soltanto dei turisti, ma quello dei campioni, del loro staff, dei loro tecnici, e del mondo del tennis perché quello è – e l’ho imparato negli anni – il primo presupposto perché i rapporti possano continuare. Ovvero che qui si stia bene dal punto di vista tecnico sportivo, che è quello che un team si aspetta di trovare qui da noi. E in questo credo che Torino e il Piemonte siano stati una dimostrazione di grande equilibrio; abbiamo abbracciato i campioni quando serviva, ma li abbiamo lasciati concentrare quando serviva rispettare la loro necessità di trovare sé stessi e di prepararsi al meglio per queste competizioni”.

Marco Martinasso, Direttore Generale FITP: “Centoventidue mila metri quadri. L’equivalente di 17 campi di calcio, giocando in casa oltre 150 campi da tennis: questa è l’impronta che le Nitto ATP Finals raggiungono nel 2024. Un sistema, un ecosistema, così l’abbiamo definito fin dall’inizio, che è cresciuto in maniera organica cercando di ascoltare quelle che erano le esigenze sempre crescenti del nostro pubblico. L’Inalpi Arena, il Teatro dei Ragazzi, il Circolo della Stampa Sporting, ma soprattutto i Fan Village, l’emblema, il simbolo di come questo evento abbia trasceso il tennis per abbracciare nuovi orizzonti che guardano all’intrattenimento, al coinvolgimento attivo del nostro pubblico. Ed è proprio l’esperienza il pilastro principale su cui si basa il Masterplan di quest’anno, un percorso crescente che in qualche modo cerca di migliorarsi ulteriormente attraverso un Fan Village più grande, più bello e più funzionale”.