Nadal critico dopo la sconfitta a Bastad: “Ho giocato molto male”

Rafael Nadal ha concluso la sua esperienza all’ATP 250 di Bastad con sentimenti contrastanti. Nonostante il raggiungimento della finale, il campione spagnolo si è mostrato visibilmente deluso dal suo livello di gioco durante la conferenza stampa post-partita.

“Ho giocato molto male e sono triste per questo,” ha dichiarato Nadal senza mezzi termini. “Vedo difficile giocare peggio di quanto ho fatto oggi. Mi sono sentito privo di energia, il che può essere normale considerando che non competevo per diversi giorni consecutivi da molto tempo.”

Nadal ha riconosciuto il merito del suo avversario, Nuno Borges: “Ha meritato di vincere, ha giocato molto meglio di me.” Questa onestà intellettuale è tipica del campione maiorchino, sempre pronto a riconoscere i meriti degli avversari.

Riflettendo sull’intera settimana, Nadal ha espresso preoccupazione per il divario tra le sue aspettative e le prestazioni effettive: “Sono arrivato qui con ottime sensazioni di gioco basate su ciò che facevo in allenamento, ma non sono stato in grado di mostrarlo nelle partite. Il livello di gioco è stato molto lontano da quello che stavo facendo negli allenamenti precedenti.”

Nonostante la delusione, Nadal ha trovato alcuni aspetti positivi: “È importante per me che il mio corpo abbia resistito alle esigenze della settimana.” Tuttavia, ha ammesso di essere rimasto senza energia fisica e mentale per la finale.

Guardando al futuro, Nadal ha espresso entusiasmo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: “Sono molto emozionato di far parte della squadra olimpica e rappresentare la Spagna. Questo è l’evento più importante dello sport.” Ha anche menzionato i suoi piani di allenarsi con Carlos Alcaraz nella settimana a venire.

In conclusione, Nadal ha lanciato un messaggio chiaro: “Mi porto via da qui il messaggio che devo giocare molto meglio a tennis per essere competitivo, non ci sono scuse.” Queste parole riflettono la mentalità di un campione che, anche dopo una carriera straordinaria, continua a cercare il miglioramento e non si accontenta mai.





Francesco Paolo Villarico