Matteo Berrettini trionfa a Gstaad: Dominio totale e ritorno nella top 50

Matteo Berrettini ha conquistato il torneo ATP 250 di Gstaad con una prestazione dominante, sconfiggendo Quentin Halys nella finale con un netto 6-3, 6-1 in soli 59 minuti di gioco. Questa vittoria segna il nono titolo in carriera per l’italiano e il suo secondo trionfo a Gstaad, dopo quello del 2018.

La performance di Berrettini a Gstaad manda un chiaro messaggio al circuito ATP: il “Martello” romano è tornato e punta a riconquistare le posizioni di vertice del ranking. Con la stagione sul cemento alle porte, inclusi gli US Open, Berrettini si presenta come uno dei giocatori più in forma e temibili del circuito.

Il tennista romano ha completato una settimana perfetta, non perdendo nemmeno un set durante tutto il torneo. La finale è stata un monologo di Berrettini, con Halys che ha resistito solo per i primi cinque game prima di cedere sotto i colpi dell’azzurro.

Il momento chiave del match è arrivato sul 3-2 per Halys nel primo set, quando Berrettini ha salvato tre palle break consecutive. Da quel momento, l’italiano ha inanellato una serie impressionante di 29 punti a 5, interrotta solo brevemente da una pausa per pioggia.

Questa vittoria non solo regala a Berrettini il suo secondo titolo del 2024, dopo quello di Marrakech, ma gli garantisce anche il ritorno nella top 50 del ranking mondiale. Un risultato significativo per il tennista italiano, che sta dimostrando di aver superato definitivamente i problemi fisici che lo avevano condizionato nelle scorse stagioni.

ATP Gstaad Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 6 Quentin Halys Quentin Halys 3 1 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 5-0 → 5-1 M. Berrettini 15-0 40-0 4-0 → 5-0 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 Q. Halys 40-A 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Q. Halys 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Matteo Berrettini 🇫🇷 Quentin Halys Punteggio servizio 356 202 Ace 1 4 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 78% (29/37) 44% (19/43) Punti vinti con la prima 90% (26/29) 68% (13/19) Punti vinti con la seconda 88% (7/8) 38% (9/24) Palle break salvate 100% (3/3) 33% (2/6) Giochi di servizio giocati 8 8 Punteggio risposta 211 23 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (6/19) 10% (3/29) Punti vinti in risposta sulla seconda 63% (15/24) 13% (1/8) Palle break convertite 67% (4/6) 0% (0/3) Giochi di risposta giocati 8 8 Punti vinti a rete 91% (10/11) 30% (3/10) Vincenti 22 10 Errori non forzati 2 7 Punti vinti al servizio 89% (33/37) 51% (22/43) Punti vinti in risposta 49% (21/43) 11% (4/37) Punti totali vinti 68% (54/80) 33% (26/80) Velocità massima servizio 208 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 197 km/h 201 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 163 km/h





Francesco Paolo Villarico