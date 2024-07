Challenger Segovia: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri ai nastri di partenza nelle quali

Challenger Segovia – Tabellone Principale – hard

(1) Escoffier, Antoine vs Radulov, Iliyan

Barroso Campos, Alberto vs Butvilas, Edas

Gautier, Alexis vs Damas, Miguel

Lock, Benjamin vs (8) Ursu, Vadym

(3) Kachmazov, Alibek vs (Alt) Montes-De La Torre, Inaki

Qualifier vs Karlovskiy, Evgeny

Merida, Daniel vs Weber, Arthur

Cui, Jie vs (5) Bertrand, Robin

(6) Geerts, Michael vs Lokoli, Laurent

Qualifier vs Added, Dan

(WC) Sanchez Quilez, Alejo vs (WC) Alvarez Varona, Nicolas

Qualifier vs (4) Gerasimov, Egor

(7) Holmgren, August vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Gonzalez Fernandez, Mario vs Rodriguez, Lorenzo Joaquin

Safwat, Mohamed vs (2) Marie, Jules

(1/Alt) Fery, Arthurvs (WC) Tsitsipas, Pavlos(PR) Reymond, Arthurvs

(2/Alt) Debru, Gabriel vs Brady, Patrick

Pedrico Kravtsov, Albert vs (9) Wiskandt, Max

(3) Oberleitner, Neil vs Lopez, Noah

Marrero Curbelo, Ivan vs (8) Gavrielides, Liam

(4) Searle, Henry vs Demin, Yaroslav

Martinez, Alex vs (11) Rottoli, Lorenzo

(5) Soriano Barrera, Adria vs Gutierrez, Oscar Jose

(WC) Garcia Gomez, Hugo vs (12) Castelnuovo, Luca

(6) Parker, Stuart vs (WC) Perez Martin, Ivan

(WC) Echeverria, John vs (7) Barreto Sanchez, Diego Augusto

PISTA PEDRO MUNOZ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Alex Martinez vs [11] Lorenzo Rottoli

2. [WC] John Echeverria vs [7] Diego Augusto Barreto Sanchez

3. Ivan Marrero Curbelo vs [8] Liam Gavrielides

4. [WC] Hugo Garcia Gomez vs [12] Luca Castelnuovo

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [2/Alt] Gabriel Debru vs Patrick Brady

2. [6] Stuart Parker vs [WC] Ivan Perez Martin

3. [PR] Arthur Reymond vs [10] Fabrizio Andaloro

4. [1/Alt] Arthur Fery vs [WC] Pavlos Tsitsipas

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Henry Searle vs Yaroslav Demin

2. Albert Pedrico Kravtsov vs [9] Max Wiskandt

3. [3] Neil Oberleitner vs Noah Lopez

4. [5] Adria Soriano Barrera vs Oscar Jose Gutierrez