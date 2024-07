Nadal supera Navone in una maratona di 4 ore: è semifinale a Bastad

Rafael Nadal ha dimostrato ancora una volta la sua leggendaria tenacia, battendo l’argentino Mariano Navone nei quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad 2024. In una battaglia durata 3 ore e 58 minuti, il campione spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-7, 7-5, 7-5, conquistando la sua prima semifinale in due anni.

La partita è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni. Nadal, inizialmente in difficoltà, ha dovuto salvare due set point nel primo set, prima di cedere al tie-break. Nel secondo set, dopo un inizio promettente, ha subito la rimonta di Navone, ma è riuscito a chiudere 7-5 grazie alla sua esperienza nei momenti cruciali.

Il terzo set ha visto entrambi i giocatori alzare il livello. Nadal sembrava avere il controllo sul 5-2, ma Navone ha mostrato grande carattere impattando sul 5-5. Tuttavia, il maiorchino ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nei momenti decisivi, chiudendo il match al 12° game.

Questa vittoria non solo porta Nadal in semifinale, dove affronterà il croato Duje Ajdukovic, ma rappresenta anche un importante test di resistenza per il campione spagnolo, che sta cercando di ritrovare la forma migliore in vista delle prossime sfide.

La prestazione di Nadal, pur non sempre brillante, ha mostrato che il suo spirito combattivo è intatto. Resta da vedere come il suo corpo reagirà dopo questa maratona, in vista della semifinale di domani.

ATP Bastad Rafael Nadal Rafael Nadal 6 7 7 Mariano Navone [4] Mariano Navone [4] 7 5 5 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 3-1 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Navone 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1





Marco Rossi