Nadal avanza a Bastad: prestazione solida contro Norrie (sintesi video della partita)

Rafael Nadal continua a impressionare all’ATP di Bastad, raggiungendo i quarti di finale con una vittoria convincente su Cameron Norrie per 6-4, 6-4. Il maiorchino ha mostrato un netto miglioramento rispetto al match precedente, offrendo una prestazione più concentrata e ordinata contro un avversario di alto livello.

Fin dall’inizio, Nadal ha dovuto fare i conti con la pressione costante di Norrie, che lo ha costretto a una difesa attenta nei suoi turni di servizio. Tuttavia, il campione spagnolo ha saputo resistere, appoggiandosi a un servizio efficace nei momenti cruciali.

Il punto di svolta è arrivato quando Nadal ha strappato il servizio a Norrie sul 3 pari nel primo set, mostrando una rinnovata sicurezza nel gioco a rete. Nonostante un tentativo di rimonta del britannico, Rafa ha chiuso il set con autorità dopo aver annullato due palle break nel decimo game.

Nel secondo parziale, Nadal ha avuto un momento di calo. Quando il britannico è riuscito a breakkare e sembrava poter riaprire il match (era avanti per 4 a 1), Nadal ha risposto con la calma dei campioni, riprendendo immediatamente il controllo della partita e vincendo l’incontro per 6 a 4.

“Mi sento sempre meglio in campo,” ha commentato Nadal dopo la vittoria. “Ogni partita è un’opportunità per migliorare e oggi ho fatto un altro passo avanti. Norrie è un avversario difficile e sono contento di come ho gestito i momenti importanti.”

Questa vittoria non solo porta Nadal ai quarti di finale, dove affronterà l’argentino Mariano Navone, ma conferma anche che il suo percorso di ritorno è sulla strada giusta. La sua capacità di adattarsi alle diverse fasi del match e di elevare il suo gioco nei momenti decisivi è un segnale incoraggiante per i suoi tifosi.





Francesco Paolo Villarico