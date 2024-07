Berrettini: “Cresciuto durante il match, Gstaad un posto speciale” (sintesi video della partita)

Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale del torneo ATP di Gstaad, superando Daniel Elahi Galan in due set. Dopo la vittoria, il tennista romano ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sul torneo svizzero.

“All’inizio mi sono fatto un po’ sorprendere,” ha ammesso Berrettini. “Ho perso subito il servizio e Galan ha avuto una partenza incredibile.” Il romano ha sottolineato la difficoltà iniziale nell’affrontare un avversario mai incontrato prima, né in partita né in allenamento.

Tuttavia, Berrettini ha dimostrato ancora una volta la sua resistenza mentale: “Poi ho trovato l’energia per reagire, vincendo anche dei punti brutti e sentendomi sempre meglio andando avanti nella partita.” Questa capacità di crescere durante il match è un segnale incoraggiante per il prosieguo del torneo.

Il legame speciale di Berrettini con Gstaad è evidente nelle sue parole: “Ho dei grandi ricordi qui, il torneo sta crescendo e migliorando, sento il supporto dei tifosi.” Questa connessione positiva potrebbe essere un fattore chiave nelle prossime partite.

Guardando avanti, Berrettini ha analizzato gli elementi cruciali per il successo a Gstaad: “L’arma più importante per me qui è il servizio, ma è fondamentale anche rispondere bene.” Consapevole della sfida che lo attende nei quarti, ha aggiunto: “Domani, chiunque sia l’avversario, incontrerò un giocatore che serve molto bene.”





Marco Rossi