Cobolli si arrende a Zhang ad Amburgo: Reazione tardiva non basta

Flavio Cobolli saluta il torneo ATP 500 di Amburgo dopo una sconfitta in due set contro il cinese Zhinzhen Zhang, testa di serie numero otto. Il punteggio finale di 6-1, 7-6(5) racconta una partita a due facce, con un dominio iniziale di Zhang seguito da una reazione tardiva ma coraggiosa dell’italiano.

Il primo set è stato un monologo del tennista cinese. Zhang ha imposto il suo gioco potente e preciso fin dall’inizio, strappando subito il servizio a Cobolli e poi concedendo solo un game all’azzurro. Il 6-1 finale riflette perfettamente il divario visto in campo nei primi minuti di gioco.

L’inizio del secondo set sembrava seguire lo stesso copione, con Zhang che si portava rapidamente sul 4-1. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, Cobolli ha trovato la forza di reagire. Con un tennis più vario e alcune variazioni che hanno messo in difficoltà il cinese, l’azzurro è riuscito a recuperare fino al 4-4, riaccendendo le speranze di portare il match al terzo set.

Il tie-break è stato il momento decisivo della partita. Cobolli ha dimostrato grande carattere, recuperando per due volte un mini-break di svantaggio. Sul 5-5, però, un errore di rovescio dell’italiano ha dato a Zhang il match point, che il cinese non ha sprecato, chiudendo con una splendida volée.

Per Zhang si aprono le porte dei quarti di finale, dove cercherà di confermare l’ottimo tennis mostrato in questo incontro.

ATP Hamburg Flavio Cobolli Flavio Cobolli 1 6 Zhizhen Zhang [8] Zhizhen Zhang [8] 6 7 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 5-6 → 6-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-40 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 0-2 → 1-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇨🇳 Zhizhen Zhang Punteggio servizio 237 290 Ace 6 3 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 67% (45/67) 60% (30/50) Punti vinti con la prima 62% (28/45) 90% (27/30) Punti vinti con la seconda 45% (10/22) 50% (10/20) Palle break salvate 43% (3/7) 50% (1/2) Giochi di servizio giocati 10 9 Punteggio risposta 121 189 Punti vinti in risposta sulla prima 10% (3/30) 38% (17/45) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (10/20) 55% (12/22) Palle break convertite 50% (1/2) 57% (4/7) Giochi di risposta giocati 9 10 Punti vinti a rete 58% (11/19) 62% (13/21) Vincenti 19 14 Errori non forzati 12 3 Punti vinti al servizio 57% (38/67) 74% (37/50) Punti vinti in risposta 26% (13/50) 43% (29/67) Punti totali vinti 44% (51/117) 56% (66/117) Velocità massima servizio 215 km/h 217 km/h Velocità media prima di servizio 174 km/h 240 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 173 km/h





Francesco Paolo Villarico