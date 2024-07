Nadal potrebbe giocare US Open, è nell’entry list

Rafael è in campo a Bastad questa settimana

Arriva una sorpresa dagli Stati Uniti: Rafael Nadal è nella entry list di US Open 2024. Lo spagnolo sfrutta la sua classifica protetta per ottenere l’accesso diretto all’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno.

In molti ipotizzavano che le Olimpiadi di Parigi, in scena sul rosso di Roland Garros, sarebbero state lo scenario ideale per l’addio del 22 volte campione Slam. Questa sensazione veniva anche dalle parole di Rafa, mai definitive, ma realistiche sul proprio futuro prossimo.

Tuttavia, questa novità dall’ entry list cambia la prospettiva, visto che il 38enne ha scelto di prendere un posto a US Open, per l’elenco pubblicato oggi.

Nadal non gioca a New York dal 2022, quando perse agli ottavi contro Frances Tiafoe in quattro set.

Altri giocatori che utilizzano il ranking protetto per competere agli US Open 2024 includono Denis Shapovalov, Pablo Carreno Busta e Reilly Opelka.

Staremo a vedere in che condizioni Nadal terminerà il torneo olimpico, mancano ancora diverse settimane al torneo di New York, quindi le cose potrebbero cambiare.

Mario Cecchi