Berrettini torna e convince: Vittoria di sostanza a Gstaad

Matteo Berrettini ha fatto il suo atteso ritorno sulla terra rossa di Gstaad con una prestazione convincente, superando il campione in carica Pedro Cachin con il punteggio di 6-4, 7-6(2). Il romano, già vincitore qui nel 2018 e finalista nel 2022, ha dimostrato di avere un feeling speciale con il torneo svizzero.

Fin dall’inizio, Berrettini ha messo in mostra il suo marchio di fabbrica: la potente combinazione servizio-dritto. Nonostante le condizioni difficili, con il vento che ha influenzato il gioco, l’italiano ha saputo adattarsi meglio del suo avversario.

Il primo set ha visto Berrettini elevare il suo tennis nei momenti cruciali. Dopo aver salvato una palla break nel sesto game, ha trovato soluzioni brillanti con il dritto, strappando il servizio a Cachin nel nono game e chiudendo con un ace.

Nel secondo set, con il vento che aumentava d’intensità, Berrettini ha mostrato grande solidità mentale. Ha annullato due palle break nel quarto game, dimostrando anche un tocco delicato raramente associato al suo gioco potente. Il tie-break è stato un monologo dell’italiano, che ha sfruttato gli errori di Cachin per chiudere 7-2 con un magnifico rovescio lungolinea.

Le statistiche raccontano di un Berrettini in grande spolvero: 78% dei punti vinti con la seconda di servizio, 26 vincenti e solo 12 errori gratuiti. Numeri che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo.

Il prossimo ostacolo per l’italiano sarà il colombiano Daniel Elahi Galan negli ottavi di finale. Se Berrettini manterrà questo livello di gioco, i tifosi italiani possono sognare un altro exploit del loro beniamino in terra elvetica.

ATP Gstaad Pedro Cachin Pedro Cachin 4 6 Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇦🇷 Pedro Cachin 🇮🇹 Matteo Berrettini Punteggio servizio 284 327 Ace 2 5 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 68% (47/69) 74% (52/70) Punti vinti con la prima 70% (33/47) 73% (38/52) Punti vinti con la seconda 55% (12/22) 78% (14/18) Palle break salvate 50% (1/2) 100% (3/3) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 49 134 Punti vinti in risposta sulla prima 27% (14/52) 30% (14/47) Punti vinti in risposta sulla seconda 22% (4/18) 45% (10/22) Palle break convertite 0% (0/3) 50% (1/2) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 65% (13/20) 82% (18/22) Vincenti 22 26 Errori non forzati 8 12 Punti vinti al servizio 65% (45/69) 74% (52/70) Punti vinti in risposta 26% (18/70) 35% (24/69) Punti totali vinti 45% (63/139) 55% (76/139) Velocità massima servizio 202 km/h 223 km/h Velocità media prima di servizio 185 km/h 201 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 163 km/h





Marco Rossi