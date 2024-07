Cobolli vince ad Amburgo: un terzo set di nervi d’acciaio

Flavio Cobolli ha dimostrato grande maturità nel suo debutto all’ATP 500 di Amburgo 2024, superando il padrone di casa Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4, 6-7(6), 6-3. Il terzo set, in particolare, ha messo in luce le qualità del giovane tennista italiano.

Dopo aver sprecato un match point nel tie-break del secondo set (sul 6 a 5) dopo essere stato avanti per 4 a 2 nel parziale, Cobolli è entrato nel set decisivo con la determinazione di un veterano. Il terzo parziale è stato caratterizzato da un equilibrio serrato, con entrambi i giocatori che hanno mostrato grande solidità al servizio.

L’ottavo game si è rivelato il momento chiave del match. Cobolli, dimostrando un’ottima lettura del gioco, ha piazzato una risposta fulminante sui piedi di Altmaier, guadagnandosi la prima e unica palla break del set. Con freddezza, l’italiano ha capitalizzato immediatamente l’occasione, portandosi sul 5-3 e servizio.

Il game finale è stato un vero e proprio test nervoso per Cobolli. Dopo aver fallito due match point – il primo per un errore di dritto, il secondo per una smorzata troppo ambiziosa – il romano non si è lasciato scoraggiare. Al terzo tentativo, ha chiuso l’incontro con una splendida volée alta di rovescio, sigillando il set sul 6-3 e il match dopo 2 ore e 38 minuti di battaglia.

Questa vittoria non solo porta Cobolli al secondo turno del prestigioso torneo di Amburgo, ma dimostra anche la sua crescita mentale. La capacità di rimanere concentrato dopo aver sprecato opportunità nel secondo set e di giocare un terzo parziale solido è un segnale molto positivo per il futuro del giovane italiano.

Ora Cobolli attende il vincitore tra Zhang e Seyboth Wild.

ATP Hamburg Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 7 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 4-3 → 4-4 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico