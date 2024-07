Challenger Astana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Astana – Tabellone Principale – hard

(1) Ricardas Berankis vs (WC) Aleksandre Bakshi

Filip Peliwo vs Qualifier

Sergey Fomin vs Qualifier

Orel Kimhi vs (6) Yanki Erel

(3) Dimitar Kuzmanov vs Moerani Bouzige

Qualifier vs Egor Agafonov

Viktor Durasovic vs (WC) Grigoriy Lomakin

Qualifier vs (5) Evgeny Donskoy

(7) Evgeny Karlovskiy vs Alafia Ayeni

Vladyslav Orlov vs Daniel Cukierman

Neil Oberleitner vs Mirza Basic

Qualifier vs (4) Yshai Oliel

(8) Dominik Palan vs Saba Purtseladze

(WC) Amir Omarkhanov vs Qualifier

Siddharth Vishwakarma vs Ilia Simakin

Lukas Pokorny vs (2) Khumoyun Sultanov

Challenger Astana – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kazuki Nishiwaki vs Nitin Kumar Sinha

(Alt) Bekkhan Atlangeriev vs (7) Antoine Ghibaudo

(2) Karan Singh vs Seita Watanabe

Sai Karteek Reddy Ganta vs (10) Aleksandr Lobanov

(Alt) (3) Evgeny Philippov vs (WC) Vitaliy Zatsepin

(WC) Yerassyl Yerdilda vs (8) Petr Bar Biryukov

(4) S D Prajwal Dev vs (WC) Islam Orynbasar

(WC) Iliyas Maratuly vs (9) Maxim Zhukov

(5) Zura Tkemaladze vs Jakub Katuch

(Alt) Takeru Yuzuki vs (12) Leonid Sheyngezikht

(6) Aoran Wang vs (Alt) Saveliy Ivanov

Ivan Denisov vs (11) Boris Pokotilov

Center Court – ore 10:00

S D Prajwal Dev vs Islam Orynbasar

Iliyas Maratuly vs Maxim Zhukov

Yerassyl Yerdilda vs Petr Bar Biryukov

Ivan Denisov vs Boris Pokotilov

Court 3 – ore 10:00

Takeru Yuzuki vs Leonid Sheyngezikht

Zura Tkemaladze vs Jakub Katuch

Evgeny Philippov vs Vitaliy Zatsepin

Karan Singh vs Seita Watanabe

Court 4 – ore 10:00

Kazuki Nishiwaki vs Nitin Kumar Sinha

Bekkhan Atlangeriev vs Antoine Ghibaudo

Aoran Wang vs Saveliy Ivanov

Sai Karteek Reddy Ganta vs Aleksandr Lobanov