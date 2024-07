Record Djokovic: 10 finali in tre diversi Slam. Djokovic su Kyrgios: ‘Spero torni presto, il circuito ne ha bisogno’ Mérida trionfa alla Coppa del Re, batte Thiem e Fognini

Il prestigioso evento della Coppa del Re di tennis, che si disputa al Real Club de Tenis Huelva, il più antico di tutta la Spagna, si è concluso con la vittoria nel tabellone maschile dello spagnolo Dani Mérida. Questo giovane di 19 anni, posizionato al 430° posto del ranking ATP, è riuscito a battere Thiem in semifinale e Fognini in finale, creando la grande sorpresa di questa edizione. La campionessa del torneo femminile è stata Magda Linette.

Rafael Nadal continua la sua preparazione in vista del torneo ATP 250 di Bastad 2024 e sta cercando di sfruttare al massimo i giorni precedenti per allenarsi intensamente. Venerdì pomeriggio ha fatto la gioia di tutti i tifosi svedesi allenandosi con Leo Borg, il figlio di Björn. A 21 anni, è il numero 467 del mondo.

Novak Djokovic è stato colto di sorpresa nella sua ultima conferenza stampa quando gli è stato chiesto di questioni estranee alle sue partite e al suo torneo. In particolare, gli hanno chiesto di Nick Kyrgios, un giocatore che ha disputato una sola partita nelle ultime due stagioni. A 29 anni, il futuro dell’australiano è un’incognita, ma il serbo è intervenuto per chiarire i dubbi su cosa potrebbe accadere quest’estate.

“Ci siamo allenati qualche giorno fa e ha mostrato un ottimo livello al servizio. Mi ha detto che potrebbe tornare agli US Open, ma non so se stesse scherzando, anche se l’ho visto colpire la palla bene come sempre. Ha molto talento, è molto bravo, mi ha detto che il polso gli dà fastidio soprattutto al servizio, ma sta aumentando i carichi, l’intensità e la velocità. È vicino all’obiettivo, ed è positivo vederlo pieno di vita ed energia. Non saprà come reagisce il suo polso finché non giocherà un torneo, quindi spero che torni presto, il circuito ne ha bisogno”, ha commentato Novak.

Il recente passaggio alla finale di Wimbledon di Novak Djokovic lo ha appena collocato in una posizione mai raggiunta prima. Il serbo è appena diventato l’unico tennista a raggiungere 10 finali in tre diversi eventi del Grande Slam: Australian Open (10 vittorie-0 sconfitte), US Open (4-6) e Wimbledon (7-2).





Francesco Paolo Villarico